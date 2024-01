DeSantis regrette sa stratégie anti-médias : “J’aurais dû tout faire”

Son aveu a été un moment inhabituel d’introspection pour le gouverneur, qui ridiculise fréquemment les grands médias en les qualifiant de partiaux à son encontre. Mais DeSantis a du mal à maintenir sa campagne présidentielle en vie après s’être classé deuxième dans l’Iowa, à environ 30 points derrière l’ancien président Donald Trump. Il devrait atteindre seulement un chiffre à un chiffre dans le New Hampshire, si les sondages se confirment, et concentre sa stratégie sur la tentative de percée en Caroline du Sud, même si la plupart des sondages le montrent à la traîne de Trump et de l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley.

Le dégoût de DeSantis envers certains médias grand public remonte à des années et a été exprimé pour la première fois publiquement dans « Dreams from Our Founding Fathers », son livre de 2011 sur la Constitution et les journaux fédéralistes. Dans son livre, il accuse les médias d’avoir un parti pris libéral. Sa relation avec les médias s’est particulièrement détériorée pendant la pandémie de Covid lorsqu’il a reçu des réactions négatives de la part des médias pour avoir contrevenu aux directives fédérales qui l’exhortaient à maintenir la fermeture des écoles et des entreprises.

Au début de sa campagne présidentielle, DeSantis a réservé ses entretiens individuels aux médias conservateurs, mais a ensuite changé de stratégie au cours de l’été alors qu’il était loin derrière Trump dans les sondages et qu’il était contraint de réduire son personnel de campagne en raison de dépenses excessives. La semaine dernière, DeSantis s’est retourné contre les médias conservateurs – en particulier Fox News – accusant le réseau de ne pas être suffisamment critique à l’égard de Trump pour plaire à son public. Il déplore depuis des mois qu’il lui ait été difficile de percer compte tenu de la couverture médiatique saturée autour des nombreuses audiences judiciaires de Trump.

En Floride, DeSantis répondait souvent aux questions des médias nationaux et locaux lors des conférences de presse, évoquant généralement un ton combatif qui plaisait aux participants, mais lui permettait également de répondre à des questions hors sujet qui lui feraient la une des médias nationaux.

Ces derniers mois, il est apparu sur presque tous les grands réseaux – tant pour des entretiens individuels que pour des assemblées publiques – et a accepté toutes les invitations à un débat, tandis que Trump a évité tout débat. Haley a également refusé les débats les plus récents dans le New Hampshire, prévus cette semaine. Haley a récemment interrompu ses réponses aux questions des membres du public lors des arrêts de sa campagne, même si elle participe à une assemblée publique sur CNN jeudi soir.

“Nous avons eu l’occasion, je pense, de sortir de la porte et de le faire et d’atteindre un public beaucoup plus large”, a déclaré DeSantis à Hewitt jeudi. «Maintenant, je suis partout. Je veux dire, je me présenterai n’importe où.

“Je suis le seul à ne pas mener actuellement de campagne dans les sous-sols”, a-t-il poursuivi. « Biden mène une campagne de sous-sol. Trump ne débattra pas, ne répondra pas aux questions des électeurs. Et maintenant, Haley ne débattra plus et ne répondra pas aux questions des électeurs.