DeSantis promet que les États seront des partenaires égaux dans la mise en œuvre de la politique aux frontières

Le candidat républicain à la présidentielle et gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a promis que les États seraient des partenaires égaux dans la mise en œuvre de la couverture des frontières s’ils remportaient les élections générales de 2024.

« Quand je serai président, nous allons libérer les États, ils seront des partenaires égaux dans la mise en œuvre de la législation sur l’immigration », a déclaré DeSantis dans un communiqué. nouvelle interview avec Glenn Beck.

DeSantis a déclaré que si quelqu’un franchit la frontière pour entrer illégalement dans un État, les autorités de l’État devraient être en mesure de le renvoyer.

« Pourquoi sommes-nous dans ce vaste processus où les gens vont au tribunal et tout ça, c’est absurde », a déclaré DeSantis. « Je pense que la vérité est que s’ils faisaient plus, ils pourraient faire face au DOJ et à toutes ces autres choses. »

Le gouverneur de Floride a mentionné que l’idée selon laquelle la sécurisation de la frontière relève de la seule responsabilité fédérale n’est tout simplement pas vraie.

« Nous serons une administration qui travaillera main dans la main avec les États pour sécuriser notre frontière, ils sont un multiplicateur de pression pour les autorités fédérales », a déclaré DeSantis. « Les gens disent que c’est une responsabilité fédérale exclusive… si nous avons une politique frontalière solide, un État ne peut pas laisser entrer les gens, mais quand nous avons une politique et qu’elle n’est pas appliquée de manière absolue, pourquoi les États ne devraient-ils pas le faire ? , ils doivent être pleinement capables de mettre en œuvre la législation, nous y parviendrons.»

Les commentaires de DeSantis interviennent après que l’administration Biden a accordé à plus de 400 000 permis de travail vénézuéliens, tout en envoyant en même temps 800 nouveaux soldats pour aider à l’afflux de migrants à la frontière sud.

Biden a été confronté à de nombreuses critiques de la part des républicains concernant sa politique aux frontières, en particulier des gouverneurs des États dirigés par le GOP, qui ont déclaré au président que « les refuges sont pleins » et que « les garde-manger sont vides ».

Une lettre de 25 gouverneurs, dirigée par Greg Gianforte du Montana, demandait à l’administration des informations sur l’endroit où les migrants avaient été admis et quand ils avaient été relocalisés. Dans le même temps, les gouverneurs ont demandé des numéros de frontière en temps réel sur les délais de demande d’asile, les taux d’éligibilité et les expulsions réussies.

Dans le même temps, les gouverneurs ont accusé Biden d’encourager « l’immigration illégale ».

Pendant ce temps, les démocrates ont salué la décision de Biden d’augmenter le travail pour permettre la croissance, soulignant le débat houleux sur la politique frontalière qui a divisé et continue de diviser les deux partis.