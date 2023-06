DeSantis prévoit une collecte de fonds à Wall Street avec un ancien dirigeant de Soros

Le gouverneur républicain de Floride, Ron Desantis, arrive pour lancer sa campagne pour l’investiture présidentielle américaine républicaine de 2024 avec un rassemblement de campagne en soirée à l’église évangélique Eternity à West Des Moines, Iowa, États-Unis, le 30 mai 2023. Scott Morgan | Reuter

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, vient à New York pour une collecte de fonds privée pour la campagne présidentielle qui devrait être organisée par au moins quatre dirigeants de Wall Street, dont un ayant des liens passés avec une entreprise soutenue par le milliardaire libéral George Soros, une cible fréquente de DeSantis et autres républicains. L’événement devrait avoir lieu le 29 juin au club chic de Yale, selon une copie d’une invitation vue par CNBC. Ce sera l’une des premières collectes de fonds de DeSantis dans la Big Apple depuis qu’il a officiellement lancé sa campagne présidentielle le mois dernier. Cela survient également peu de temps après que Donald Trump, le favori de la primaire du GOP de 2024, a été inculpé de dizaines de chefs d’accusation dans une affaire d’État à Manhattan et une affaire fédérale à Miami. New York est un hotspot lucratif de collecte de fonds pour les deux parties. Les donateurs de la région métropolitaine de New York ont ​​versé plus de 680 millions de dollars à leurs candidats politiques préférés au cours du cycle électoral de 2022, selon les données de l’organisation non partisane OpenSecrets. Les hôtes répertoriés sur l’invitation DeSantis incluent Paul Ardire, un partenaire de GoldenTree Asset Management, ainsi que Christian Michalik, Rob Michalik et Corwynne Carruthers, qui sont tous des dirigeants de Kinderhook Industries, une société de capital-investissement avec au moins 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. , selon les données de PitchBook. GoldenTree a au moins 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion, selon PitchBook. Selon l’invitation, pour assister à la collecte de fonds DeSantis, un co-hôte doit collecter 50 000 $ et les participants au déjeuner doivent contribuer 6 600 $, le montant maximum qu’un donateur peut donner qui peut ensuite être réparti également entre le compte de campagne principal et le compte général. compte électoral.

Une ancienne connexion Soros

L’un des hôtes, Michalik, était associé chez Soros Private Equity Partners, un fonds de rachat par emprunt parrainé par George Soros, selon la biographie d’entreprise de Michalik sur Kinderhook’s. site Internet. Il y a été associé de 1999 à 2003, avant de fonder Kinderhook, selon la page LinkedIn de Michalik. La société de capital-investissement Soros était une branche de Soros Fund Management, qui était autrefois structurée comme un fonds spéculatif, mais qui est maintenant organisé en tant que family office. En 2001, Michalik a été nommé au conseil d’administration de RLX Technologies, basé au Texas, après que le fonds Soros a investi 40 millions de dollars dans l’entreprise, selon le Houston Chronicle. Michalik a donné sporadiquement à des responsables républicains, selon les données d’OpenSecrets. L’un de ses plus gros dons est venu en 2006 pour 10 000 $ au Parti républicain de Floride. Au cours du cycle électoral de 2022, Michalik a donné 5 800 $ à Jesse Reising, un républicain qui a perdu lors d’une primaire pour un siège à la Chambre de l’Illinois. DeSantis a pris pour cible les candidats financés par Soros, un mégadonateur démocrate. « En Floride, nous avons reconnu la menace posée par les procureurs de gauche qui sont généralement élus grâce à de grosses contributions électorales de personnes comme George Soros », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci alors qu’il était en campagne électorale. Soros est également régulièrement la cible d’attaques d’autres républicains. L’attaché de presse de DeSantis, Bryan Griffin, a déclaré dans un communiqué à CNBC: « Le gouverneur DeSantis bénéficie d’un large soutien, y compris des expatriés de Disney et même d’un ancien employé de Soros qui rejette le réveil et embrasse la loi et l’ordre. Nous utiliserons volontiers toutes les contributions pour nous opposer l’ordre du jour de Soros et profiter au peuple américain. » (DeSantis et Disney sont mêlés à une querelle depuis l’année dernière, lorsque l’entreprise a pris position contre la législation en classe qui a été surnommée « Don’t Say Gay » par les critiques.) Un porte-parole de la campagne a souligné les commentaires de DeSantis lors d’une récente interview: « Quelqu’un fait une contribution à la campagne et vous êtes censé vous coucher pour eux? Ce n’est pas comme ça que je fonctionne. Les gens peuvent me soutenir ou ne pas me soutenir. J’appelle eux tels que je les vois, et si vous m’avez soutenu mais que vous avez tort, je ferai ce qui est juste. » Michalik n’a pas immédiatement commenté CNBC. Plus tôt cette année, Soros a dit lors d’un discours à la Conférence de Munich sur la sécurité, il espère que le combat principal du GOP pour le président se résumera à Trump et DeSantis, ce qui, selon le milliardaire, pourrait forcer l’ancien président à se présenter comme candidat tiers.

