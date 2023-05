DeSantis prévoit d’annoncer officiellement la course présidentielle la semaine prochaine

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, devrait annoncer officiellement la semaine prochaine qu’il se présente à la présidence en 2024, a rapporté jeudi NBC News, citant deux sources familiales à ce sujet.

L’entrée officielle du gouverneur dans le champ primaire républicain le mettra en tête à tête avec l’ancien président Donald Trump, l’actuel favori du parti pour l’investiture. Trump a déjà passé des mois à traiter DeSantis comme son principal rival de campagne, le battant de torrents de critiques sur son bilan de gouverneur, ses compétences politiques et sa personnalité.

DeSantis était déjà sur la bonne voie pour faire une annonce publique sur ses projets politiques d’ici la fin du mois de mai : le récent déménagement de son opération politique dans un nouvel emplacement aurait déclenché une fenêtre de 15 jours pour lui permettre de déposer une déclaration de candidature auprès de la Commission électorale fédérale.

Mais il fera plutôt une annonce officielle dans les sept prochains jours, a confirmé NBC.

L’annonce interviendra à un moment précaire pour DeSantis. Alors qu’il a remporté une victoire écrasante à la réélection en novembre et bénéficie d’un soutien élevé en Floride, les sondages du champ primaire potentiel le montrent à la traîne de Trump par des marges de plus en plus larges.

Pendant ce temps, certains membres de son propre parti ont commencé à remettre en question sa stratégie concernant certaines de ses actions les plus médiatisées en tant que gouverneur. La volonté de DeSantis d’utiliser le pouvoir de son bureau pour s’engager dans des combats polarisants sur les problèmes sociaux l’a propulsé sur la scène nationale – mais l’une de ses batailles les plus importantes contre Disney s’est transformée en une bataille judiciaire prolongée qui ne montre aucun signe de résolution prochaine.

« DeSanctus est complètement détruit par Disney », a chanté Trump jeudi après que la société a annoncé qu’elle renonçait à ouvrir un nouveau campus d’employés en Floride.

Un porte-parole de l’opération politique de DeSantis a refusé la demande de commentaires de CNBC sur des informations antérieures selon lesquelles le gouverneur soumettrait des documents clés de la FEC la semaine prochaine.