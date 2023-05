DeSantis prévoit d’annoncer l’offre 2024 mercredi sur Twitter

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, longtemps considéré comme le principal rival de Donald Trump pour l’investiture républicaine, prévoit de lancer sa campagne présidentielle de 2024 mercredi lors d’une conversation en ligne avec le PDG de Twitter, Elon Musk, selon deux personnes au courant de la décision.

DeSantis, un conservateur culturel franc, exposera ses plans lors d’un événement audio en soirée diffusé sur Twitter Spaces, selon les deux personnes. Ils ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de l’annonce.

Le gouverneur de 44 ans pour deux mandats se joint à un concours républicain bondé pour décider si le parti quittera Trump en 2024. DeSantis a adopté le style combatif de Trump et bon nombre de ses politiques, mais se présente comme une version plus jeune et plus éligible. de l’ancien président.

En choisissant Twitter, DeSantis retire une page du livre de jeu qui a aidé à transformer la célébrité de la télévision d’affaires Trump en une star politique.

Le moment de l’annonce tant attendue de DeSantis a été voilé, plusieurs itérations de plans ayant été divulguées au cours des derniers jours. Certains proches de lui soupçonnaient qu’il fournissait des informations contradictoires sur le moment et le lieu pour éliminer les fuites. D’autres pensent qu’il a changé ses préparatifs initiaux après la publication de reportages à leur sujet.

Musk, s’exprimant lors de l’événement CEO Council Summit du Wall Street Journal à Londres mardi, a semblé confirmer l’événement de mercredi, affirmant que DeSantis ferait « toute une annonce » sur Twitter le lendemain. « La première fois que quelque chose comme ça se produit sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré, avec des questions et réponses en direct. L’annonce est prévue pour 18 h HAE.

Il a ajouté qu’il n’approuvait aucun candidat en particulier pour le moment.

Pendant ce temps, Trump a fait mardi une apparition vidéo dans une salle d’audience de New York, où le juge a provisoirement programmé un procès pénal pour l’ancien président pour le 25 mars prochain, au cœur de la saison des primaires. Trump a plaidé non coupable le mois dernier de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux dans son entreprise familiale, la Trump Organization.

S’il est courant que les campagnes publient leurs annonces dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, il est beaucoup plus inhabituel – et peut-être sans précédent – de publier une annonce de campagne sur un forum de médias sociaux en direct.

« C’est gros si c’est vrai… » Casey, l’épouse de DeSantis, a posté mardi sur Twitter, un lien vers un article de Fox News sur l’annonce et l’ajout d’un smiley.

Plus tôt mardi, le gouverneur de Floride n’a donné aucune indication sur ses plans pour 2024 lors d’une courte réunion du Cabinet à Tallahassee où il a discuté des affaires de l’État avec les chefs d’agence. Les médias n’ont pas été autorisés à couvrir une cérémonie de signature de projet de loi ultérieure.

DeSantis est devenu une star nationale de la politique républicaine en tant que leader sans vergogne sur des questions controversées.

Le gouverneur a envoyé des dizaines d’immigrants du Texas – en passant par la Floride – sur une petite île au large de la côte du Massachusetts pour attirer l’attention sur l’afflux d’immigrants latino-américains essayant de traverser la frontière sud. Il a signé puis élargi un projet de loi sur les droits parentaux dans l’éducation – connu par les critiques sous le nom de loi « Ne dites pas gay » – qui interdit l’enseignement ou la discussion en classe sur les problèmes LGBTQ2S + dans les écoles publiques de Floride pour tous les niveaux.

Plus récemment, il a signé une loi interdisant les avortements à six semaines, c’est-à-dire avant que la plupart des femmes ne se rendent compte qu’elles sont enceintes. Et il a destitué un procureur élu qui a juré de ne pas inculper les personnes soumises aux nouvelles restrictions à l’avortement de la Floride ou les médecins qui fournissent des soins affirmant le genre.

Les alliés de Trump ont dénoncé mardi le plan de DeSantis.

« Il s’agit de l’un des lancements de campagne les plus déconnectés de l’histoire moderne. La seule chose moins pertinente qu’un lancement de campagne de niche sur Twitter, c’est l’après-fête de DeSantis au complexe ultra-élite Four Seasons de Miami », a déclaré Karoline Leavitt. , porte-parole du super PAC de Trump.

Trump lui-même rejette fréquemment son rival comme Ron « DeSanctimonious ».

En choisissant d’annoncer avec Musk, DeSantis lie son annonce présidentielle à l’un des hommes les plus riches du monde, qui est devenu une sorte de héros culte conservateur.

Depuis qu’il a acheté Twitter en octobre dernier, Musk a rétabli les comptes d’éminents républicains, dont Trump et la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, qui avaient été supprimés. Les diffuseurs conservateurs populaires ont afflué sur Twitter, avec l’animateur évincé de Fox News Tucker Carlson et les hôtes de podcast de The Daily Wire annonçant qu’ils commenceront à diffuser sur la plate-forme.

Musk lui-même a promu des théories du complot d’extrême droite sur Twitter, y compris des affirmations trompeuses remettant en question les antécédents d’un tireur du centre commercial du Texas et une rumeur démentie selon laquelle le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi avait une relation avec un agresseur qui l’a attaqué.

Plus tôt ce mois-ci, les tweets de Musk comparant le philanthrope milliardaire George Soros à un super-vilain juif ont été critiqués par la Ligue anti-diffamation, qui a déclaré qu’ils enhardiraient les extrémistes antisémites. Musk a répondu sur Twitter en clarifiant sa critique de Soros et en disant qu’il « serait plus réfléchi à l’avenir ».

Twitter était autrefois le mégaphone le plus important de Trump – celui qu’il utilisait pour dominer ses rivaux lors de la primaire de 2016 et pour dominer le cycle de l’actualité pendant des années. Trump a été exclu de la plate-forme après le 6 janvier 2021. Bien que son accès ait été rétabli peu de temps après la prise de fonction de Musk, il n’a pas encore tweeté.

——



Les rédacteurs de l’Associated Press Jill Colvin et Ali Swenson à New York et Barbara Ortutay à San Francisco ont contribué à ce rapport.