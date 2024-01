DeSantis prend la deuxième place devant Haley dans les caucus de l’Iowa, promettant de rester dans la course de 2024

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, terminera à la deuxième place lundi Caucus républicains de l’Iowaderrière l’ancien président Donald Trump mais devant Nikki Haley, selon les projections de CBS News.

Une troisième place aurait pu porter un coup fatal à la campagne du gouverneur de Floride. Il a largement misé sa fortune sur Hawkeye State, où il a consacré la plupart de son temps et de ses ressources à l’approche de la saison primaire.

S’adressant à ses partisans à West Des Moines lundi soir, DeSantis a promis de rester dans la course, déclarant : “Nous avons notre ticket retiré de l’Iowa”.

“Nous vous remercions pour vos efforts. Nous vous remercions pour votre soutien. Vous nous avez aidé à obtenir un ticket dans l’État de Hawkeye. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je peux vous le dire en tant que prochain président des États-Unis. États-Unis. Je vais faire le travail”, a-t-il déclaré.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’adresse à ses partisans lors d’une soirée de caucus le lundi 15 janvier 2024, à West des Moines, Iowa. Charlie Neibergall / AP



Haley, quant à elle, a affirmé que les résultats faisaient de la campagne primaire une « course à deux ». Elle s’est concentrée sur la compétition contre Trump dans le New Hampshire, qui tiendra ses primaires le 23 janvier.

“Les experts analyseront les résultats sous tous les angles. Nous comprenons cela. Mais quand vous regardez comment nous nous en sortons dans le New Hampshire, en Caroline du Sud et au-delà… je peux affirmer avec certitude que ce soir, l’Iowa a fait de cette primaire républicaine une course à deux. “, a-t-elle déclaré à ses partisans.

Seulement 40 délégués étaient en jeu dans l’Iowa, sur plus de 2 400 à l’échelle nationale, mais le caucus ont une influence démesurée pour préparer le terrain pour la course à venir. La victoire de Trump contribue grandement à renforcer son emprise sur le parti, avec de nombreux électeurs républicains de l’Iowa qui le soutiennent alors même qu’il fait face à 91 accusations criminelles dans quatre affaires pénales qui ont parfois eu lieu. l’a mis à l’écart du parcours de campagne.

Trump, qui détient une avance dominante dans les sondages et a évité de débattre avec ses rivaux républicains, cherche à conclure rapidement la course aux primaires et à se concentrer sur le président Biden.

Il existe de nombreux précédents selon lesquels des candidats républicains ont perdu dans l’Iowa et ont finalement remporté l’investiture. Trump lui-même l’a fait en 2016, lorsque le sénateur Ted Cruz a remporté les caucus. Mitt Romney a perdu de justesse face à l’ancien sénateur Rick Santorum en 2012. Et Mike Huckabee a gagné en 2008, lorsque le sénateur John McCain, le candidat final, s’est tourné vers le New Hampshire pour ressusciter sa candidature.

Mais l’avance de Trump avant le scrutin de lundi était bien plus grande que celle de n’importe lequel de ces candidats potentiels, et le Sondage d’entrée de CBS News l’a montré bénéficiant du soutien d’une large partie de l’électorat conservateur, y compris de nombreux sous-ensembles d’électeurs qui le considéraient avec scepticisme en 2016.

Le sondage d’entrée a également révélé que la qualité supérieure recherchée par les électeurs qui ont choisi DeSantis plutôt que Haley était quelqu’un qui partage leurs valeurs. Parmi les électeurs qui considéraient comme la qualité la plus importante un candidat ayant “le bon tempérament”, Haley était clairement la favorite, selon le sondage d’entrée.

Les électeurs qui ont décidé quel candidat soutenir au cours des derniers jours ont été divisés entre Haley et DeSantis.

Avant les caucus, la campagne de Haley a déclaré qu’elle s’attendait à de bons résultats, mais que la pression était sur Trump et DeSantis pour qu’ils « surperforment ».

“En fin de compte, je pense qu’il y a deux billets pour sortir de l’Iowa”, a déclaré Olivia Perez-Cubas, porte-parole de la campagne Haley. a déclaré à CBS News le lundi. “Je pense que l’un ira à Donald Trump et le suivant à Nikki Haley et cela devient rapidement une course à deux.”

Un porte-parole de la campagne DeSantis a tenté de modérer les attentes pour le gouverneur de Floride, le présentant comme le candidat « outsider ».

MAGA Inc., le super PAC aligné sur Trump, a revendiqué la victoire dans un communiqué et a déclaré que «[e]Chaque dollar dépensé par les principaux perdants du président Trump est un dollar qui pourrait servir à combattre Joe Biden. »

UN Sondage CBS News publié dimanche a montré que Haley menait M. Biden avec une marge plus large dans un hypothétique affrontement aux élections générales que Trump ou DeSantis. Mais le sondage montre également que Trump conserve une avance significative sur ses rivaux et que son soutien parmi les électeurs républicains nationaux à la primaire atteint son plus haut niveau à ce jour.

Haley a vanté son avance dans les sondages lors d’un affrontement aux élections générales contre M. Biden comme l’une des raisons pour lesquelles les électeurs la soutiennent, arguant que son nom en haut du ticket conduirait à des victoires négatives pour les républicains.

“Tu sais ce que ça veut dire?” a-t-elle déclaré lundi, devant les caucus. “C’est plus grand que la présidence. C’est les gouverneurs, c’est la Chambre, c’est le Sénat, c’est le conseil scolaire.”

Grace Kazarian et Aaron Navarro ont contribué au reportage.

