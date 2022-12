DeSantis peut snober les dons inauguraux de Big Tech, selon les stratèges

Le gouverneur Ron DeSantis de Floride envisage de refuser les dons des grandes entreprises technologiques pour sa deuxième investiture le mois prochain, selon deux stratèges républicains impliqués dans les discussions, dans une démarche visant à dynamiser les militants conservateurs désireux de s’attaquer à la Silicon Valley. M. DeSantis, qui envisage un défi potentiel à Donald J. Trump pour la nomination présidentielle républicaine en 2024, a souvent accusé des entreprises comme Apple et Google d’aller trop loin et de limiter la liberté d’expression dans leurs efforts pour ralentir la propagation de la désinformation et des théories du complot. Alors que refuser les dons technologiques serait acclamé par la droite, on ne sait pas combien d’argent M. DeSantis laisserait sur la table. La Silicon Valley n’a pas été un contributeur majeur à ses deux campagnes pour le poste de gouverneur ou à ses trois campagnes précédentes pour la Chambre, selon les rapports de financement des campagnes. Les dons recueillis par l’équipe d’investiture de M. DeSantis seront versés au Parti républicain de Floride. Pour sa première inauguration, M. DeSantis a publié une liste partielle de donateurs – dont Disney, la société pénitentiaire privée du groupe GEO et la Police Benevolent Association – mais n’a pas précisé combien avait été donné. Cela contraste avec son prédécesseur, le sénateur Rick Scott, qui a recueilli environ 6,4 millions de dollars pour son investiture en tant que gouverneur en 2011 et a répertorié ces dons sur son site Web, selon le Tampa Bay Times.

Un porte-parole de M. DeSantis a refusé de commenter. Les deux stratèges familiers avec le déménagement proposé, qui ont insisté sur l’anonymat pour discuter des délibérations privées, ont déclaré que M. DeSantis n’avait pas encore pris de décision finale sur les dons. Le gouverneur de Floride a depuis longtemps juré de sévir contre la Silicon Valley, y compris après l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021, lorsque de nombreuses plateformes majeures ont interdit les comptes, y compris celui de M. Trump, qui ont perpétué la désinformation et les théories du complot. Un mois après l’émeute, M. DeSantis a déclaré qu’il demanderait une nouvelle loi visant à empêcher les sociétés de médias sociaux de censurer les candidats politiques, et lui et les républicains de l’État ont adopté une telle législation. Mais un panel d’une cour d’appel fédérale rejeté à l’unanimité la loi. Le juge Kevin C. Newsom, nommé à la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit par M. Trump, a écrit que la loi de Floride limiterait effectivement les protections du premier amendement. Remodeler la Floride : Le gouverneur Ron DeSantis, un républicain, a transformé l’État swing en un laboratoire de droite en se penchant sur les batailles culturelles.

Sous les projecteurs nationaux : Après une victoire fulgurante à mi-mandat, M. DeSantis pourrait pour la première fois faire l’objet d’un examen minutieux de la part de la droite – à commencer par l’ancien président Donald J. Trump.

Fraude électorale : Une répression de la fraude électorale annoncée par le gouverneur semble avoir pris au piège d’anciens criminels qui étaient perplexes d’avoir été accusés d’avoir enfreint les lois électorales.

Une année comme institutrice : Dans une école privée il y a 20 ans, M. DeSantis était un professeur d’histoire populaire. Mais ses commentaires sur la guerre civile et l’avortement ont mis certains étudiants mal à l’aise. « À quelques exceptions près, le gouvernement ne peut pas dire à une personne ou à une entité privée quoi dire ou comment le dire », a écrit le juge Newsom. La baisse des dons des entreprises technologiques à l’inauguration aiderait à renforcer la bonne foi anti-élite du gouverneur tout en offrant un contraste avec M. Trump, qui a annoncé sa campagne présidentielle le mois dernier.

Alors que M. Trump a ouvertement critiqué des entreprises telles que General Motors et Amazon, il a accueilli favorablement le soutien financier de tous les arrivants. Sa campagne prévoit sa première série de collectes de fonds majeures le mois prochain, une série d’événements privés à forte valeur ajoutée destinés à aider à compenser une baisse des dons en ligne au cours des derniers mois de cette année. M. Trump a été principalement inoculé par les critiques concernant le fait de prendre de l’argent à des intérêts particuliers ces dernières années en raison, en partie, de la fortune personnelle qu’il a construite avant de se présenter aux élections. Mais alors que l’ancien président a toujours dit qu’il pouvait se permettre de payer pour ses propres campagnes, il s’est surtout appuyé sur la collecte de fonds. M. DeSantis, pour sa part, a noué des relations étroites avec les donateurs républicains depuis qu’il s’est présenté pour la première fois au Congrès en 2012. En 2016, après que de nouvelles cartes du Congrès ont découpé sa maison dans le district de House qu’il représentait, M. DeSantis a loué un condo dans le district de donateurs de campagne qui étaient des cadres pour un entrepreneur de la défense. Pour sa campagne de réélection cette année, M. DeSantis a constitué un énorme trésor de guerre de 200 millions de dollars, en grande partie grâce à des dons à six et sept chiffres d’intérêts particuliers. Robert Bigelow, un entrepreneur immobilier et aérospatial, et Kenneth Griffin, le fondateur du fonds spéculatif Citadel, ont tous deux donné 10 millions de dollars à M. DeSantis. Contrairement aux lois fédérales sur le financement des campagnes, la loi de la Floride ne limite pas les dons des particuliers ou des entreprises aux partis politiques ou aux comités des États. Cela signifie que si M. DeSantis devient candidat fédéral, les événements inauguraux du mois prochain pourraient être sa dernière occasion d’organiser une importante collecte de fonds pour le Parti républicain de Floride, qui fonctionne effectivement comme un organe politique pour un gouverneur en exercice.