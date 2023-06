DeSantis, Pence et d’autres espoirs du GOP 2024, mais pas Trump, devraient apparaître au rassemblement de l’Iowa

DES MOINES, Iowa (AP) – Huit candidats républicains à la présidence sont dans l’Iowa samedi pour assister à un événement politique organisé par le sénateur américain Joni Ernst.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence font partie de ceux qui doivent comparaître lors d’un rassemblement au parc des expositions de l’État près de Des Moines.

L’ancien président Donald Trump, le principal candidat présidentiel du GOP, sera notamment absent. Il a largement évité tout événement qui le ferait partager la scène avec ses rivaux de 2024.

DeSantis, considéré comme le principal challenger de Trump, a effectué une série d’arrêts de campagne dans les États à vote anticipé, y compris l’Iowa, ces derniers jours alors qu’il marquait sa première semaine en tant que candidat officiel.

Pence, qui a effectué de fréquents voyages dans l’Iowa au cours de la dernière année, n’est pas encore dans la course mais lancera sa campagne tant attendue lors d’un événement à Des Moines mercredi, selon deux personnes familières avec ses plans qui ont parlé à condition de l’anonymat pour partager les détails avant l’annonce officielle.

Pence était le seul espoir de la Maison Blanche à participer à une balade matinale en moto pour une œuvre caritative qui est un incontournable de l’événement annuel «Roast and Ride» d’Ernst.

Dans une interview qu’il a accordée à Newsmax avant le trajet, Pence a déclaré que lui et sa femme, Karen, avaient passé beaucoup de temps à prier et à réfléchir à la manière de servir le pays ensuite.

« Nous avons pris une décision. Je pensais qu’il n’y aurait pas de meilleur endroit pour annoncer notre décision qu’ici, dans l’État de Hawkeye », a-t-il déclaré.

L’ancien vice-président et ancien gouverneur de l’Indiana est apparu avec Ernst et un groupe d’environ 200 motocyclistes dans un magasin Harley-Davidson à Des Moines. Pence portait un jean, des bottes et un gilet en cuir avec des patchs qui disaient « Indiana » et des messages de soutien à l’armée.

Lui et Ernst se tenaient à l’arrière d’une camionnette et s’adressaient brièvement aux coureurs avant de partir.

« L’un des journalistes vient de me demander si nous nous montrons plus dans l’Iowa, quelle serait notre voie. J’ai dit que je m’inquiétais davantage de la voie dans laquelle nous allons rester aujourd’hui », a déclaré Pence.

Pence, portant un casque de moto blanc et avec un grand sourire, est ensuite parti sur une Harley Davidson bleu cobalt. Le groupe prévoyait de se rendre au parc des expositions pour le reste de l’événement, avec un barbecue et des discours.

Il avait déjà participé à la course une fois, en 2017.

Parmi les autres candidats à la présidence qui devraient se présenter au rassemblement plus tard dans la journée, citons l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, le sénateur américain Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, l’homme d’affaires du Michigan Perry Johnson, l’auteur Vivek Ramaswamy et l’animateur de radio conservateur Larry Aîné.

___

Prix ​​rapporté de New York. La rédactrice de l’Associated Press, Jill Colvin à New York, a contribué à ce rapport.

Michelle L. Price, Thomas Beaumont et Hannah Fingerhut, Associated Press