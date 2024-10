DeSantis parle de la pénurie de gaz et des efforts de récupération de Milton lors d’un arrêt au stand dans le comté de Manatee

Wilmer Guevara, un habitant de Bradenton, a passé deux heures à faire la queue pour obtenir de l’essence dans un nouveau dépôt de carburant gratuit temporairement établi dans le comté de Manatee par l’État samedi en réponse à la demande de carburant pendant la récupération de l’ouragan Milton.

Guevara, 30 ans, était l’un des nombreux résidents de la région SRQ qui ont rencontré de longues files d’attente dans les stations-service locales depuis que Milton a touché terre cette semaine. Guevara a déclaré qu’il avait aidé à remorquer deux autres voitures qui étaient à court de carburant alors qu’elles faisaient la queue au dépôt de carburant en raison du sentiment de communauté ressenti parmi les personnes touchées par la tempête.

« Ils sont tombés en panne d’essence et poussaient leur voiture, alors j’ai décidé de montrer un peu de cœur et d’aider », a déclaré Guevara en espagnol. « Il est difficile de trouver de l’essence, il y a du monde partout. Cela aide que l’essence soit gratuite car tout est très cher dans cette économie. »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que l’État s’efforçait de répondre à la forte demande de carburant lors d’une conférence de presse tenue samedi après-midi sur le site de distribution de carburant de Bradenton. Trois dépôts de carburant gratuits ont déjà été établis dans les comtés de Manatee, Pinellas et Hillsborough, et d’autres sont prévus dans les comtés de Sarasota et Charlotte et dans des emplacements supplémentaires à Pinellas et Hillsborough.

« Nous avons entrepris une mission de carburant, nous avons ouvert trois dépôts de carburant pour que les gens puissent venir faire le plein », a déclaré DeSantis. « Nous en avons un à Bradenton, nous en avons ouvert un à Saint-Pétersbourg, dans le comté de Hillsborough, à Plant City, où nous avons eu de nombreuses inondations. »

La demande de gaz reste endémique à Sarasota et à Manatee

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a abordé samedi la forte demande de carburant lors de la reprise après l’ouragan Milton, lors d’une conférence de presse à Bradenton.

Le carburant est en passe de répondre à la forte demande dans le cadre d’un nouvel effort de l’État visant à établir des dépôts de carburant gratuits dans les communautés touchées par l’ouragan Milton.

L’État dispose d’un approvisionnement en gaz disponible, mais cette forte demande continue de réduire l’approvisionnement des dépanneurs en activité tandis que d’autres restent sans électricité ou sont tout simplement toujours fermés, a déclaré DeSantis.

Pour aider à répondre à la demande, l’État a lancé vendredi une nouvelle opération visant à créer des sites permettant aux résidents de faire le plein de 10 gallons d’essence gratuits servis directement depuis des camions-citernes sans même quitter leur voiture. Samedi, de nombreux résidents du comté de Manatee ont fait la queue sur le site de distribution de ressources du parc Tom Bennett pour leur tour à la pompe à essence lorsque DeSantis s’est présenté.

« Normalement, la Floride, comme la plupart des États, est en libre-service », a déclaré DeSantis. « C’est un service complet, vous n’avez pas besoin de sortir de votre voiture. C’est comme si vous étiez dans le New Jersey, vous vous arrêtez et ces gars pompent votre essence pour vous… D’autres dépôts arriveront demain, et nous avons un beaucoup de carburant circule dans le secteur privé normal. Nous aidons avec des escortes de carburant pour pouvoir les acheminer le plus rapidement possible vers les stations-service.

Milton crée des défis à l’aéroport et au port maritime du comté de Manatee

Des morceaux du toit de l’aéroport international de Sarasota Bradenton se trouvaient dans la zone de dépôt jeudi matin après l’ouragan Milton. L’aéroport, en pleine croissance, a subi de graves dommages au toit dès les premières heures de la tempête. L’aéroport devrait reprendre ses activités le 12 octobre.

Les vents violents provoqués par l’ouragan Milton ont créé des problèmes à l’aéroport et au port maritime du comté de Manatee qui sont encore en train d’être résolus.

Milton a endommagé deux sections du toit de l’aéroport international de Sarasota-Bradenton situées au-dessus du hall principal, qui comprend les portes et le point de contrôle de sécurité. Le PDG de l’aéroport, Rick Piccolo, a déclaré au Herald-Tribune que les réparations sont en cours et que l’aéroport prévoit d’ouvrir mercredi à 9 heures du matin pour les vols de passagers. L’aviation privée équipée de petits avions peut déjà utiliser l’aérodrome de l’aéroport. Les parkings de l’aéroport et les accès pour la location de voitures restent ouverts.

« Je pense que nous avons au moins 10 millions de dollars de dégâts, voire plus », a déclaré Piccolo. « Nous avons des débris, des morceaux de toit qui ont explosé et beaucoup de hangars qui ont été soit fortement endommagés, soit détruits. Nous travaillons aussi vite que possible, nous travaillons sur un toit temporaire qui devrait être terminé d’ici mardi, espérons-le. à minuit pour que nous puissions réouvrir mercredi matin. »

SeaPort Manatee a également été touché par Milton et a dû être fermé au trafic maritime et terrestre en raison d’un manque d’électricité, mais est désormais ouvert au trafic maritime avec des restrictions fixées par le capitaine du port de la Garde côtière américaine. L’électricité au port a été partiellement rétablie et les opérations de fret limitées ont repris

DeSantis a déclaré qu’il existe des plans d’urgence pour aider à livrer du gaz dans la région de Sarasota et de Manatee afin de garantir que les impacts de Milton sur le port ne contribuent pas aux besoins d’approvisionnement en carburant dans la région SRQ.

« Ils vont faire venir des Everglades, ils vont faire venir de Tampa pour pouvoir desservir la région de Sarasota, Manatee et Charlotte », a déclaré DeSantis. « Mais ne serait-il pas bien que SeaPort Manatee soit opérationnel le plus rapidement possible. »

Les résidents de l’île Anna Maria commencent à se remettre de l’ouragan Milton

Voici quelques scènes de la dévastation autour de l’extrémité nord de l’île Anna Maria.

Kathy Brown, 81 ans, faisait partie des nombreux résidents qui sont retournés sur l’île Anna Maria ce week-end pour commencer le nettoyage suite à l’ouragan Milton et reprendre les travaux de réparation, loin d’être terminés, suite à l’impact de l’ouragan Helene quelques semaines auparavant. Brown a déclaré que sa maison de 34 ans dans la ville de Bradenton Beach avait déjà été détruite par les ouragans Debby et Helene avant que Milton ne touche terre.

Tous les résidents de l’île Anna Maria ont pu rentrer chez eux ce week-end pour commencer les efforts de rétablissement après l’ouragan Milton. L’île-barrière de sept milles abrite trois villes. La ville de Bradenton Beach a ouvert vendredi l’accès aux résidents via le pont Cortez. La ville a été la plus lente à rouvrir après Hélène parce que des pieds de sable avaient recouvert une grande partie de Gulf Drive et de nombreuses rues secondaires de la ville, en plus des dommages causés aux bâtiments. L’onde de tempête de Milton a été plus modeste, bien que la tempête ait causé d’importants dégâts causés par le vent à de nombreux bâtiments de l’île.

La ville de Holmes Beach a ouvert samedi l’accès via le pont de Manatee Avenue aux résidents de l’île, permettant également aux habitants de la ville d’Anna Maria de rentrer chez eux à l’extrémité nord de l’île via le pont.

Les résidents du comté de Manatee subissent les impacts de plusieurs ouragans

Milton est le troisième ouragan à toucher la région du comté de Manatee d’une manière ou d’une autre depuis août, mais c’était la première fois que de nombreuses maisons sur le continent du comté de Manatee étaient endommagées – bien que de malheureux résidents aient subi les impacts de deux ou des trois tempêtes combinées. .

Milton a arraché une partie du toit d’Adriaan DeVilliers de sa maison à Palmetto. DeVilliers, candidat au siège du district 71 de Floride détenu par le républicain William Robinson, a déclaré qu’Hélène avait créé une onde de tempête de trois à quatre pieds dans son quartier, mais que l’impact de Milton était principalement lié au vent.

Les résidents de la communauté de Rubonia, dans le nord de Manatee, travaillent également au lancement du processus de reconstruction et de restauration à la suite de l’ouragan Milton.

Charles Miller Sr., 74 ans, était assis dans son jardin vendredi après-midi, attendant que son fils revienne avec de l’essence pour une scie électrique qu’ils utilisent pour nettoyer les débris de son terrain. Miller, un vétéran du Vietnam, a déclaré que la tempête était l’une des pires qu’il ait vues au cours de toutes ses années en tant que natif du comté de Manatee.

La communauté sujette aux inondations a été inondée lors de chaque ouragan qui a récemment touché la région, incitant la plupart des habitants à évacuer avant Milton. Les habitants espèrent que les autorités répondront aux préoccupations liées aux inondations répétées. Les habitants de cette communauté en difficulté économique déclarent qu’ils sont habitués à devoir chercher des réponses aux défis posés par l’élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête qui dépassent largement leurs moyens, et peut-être ceux du gouvernement du comté lui-même.

« Je suis ici dans le golfe, près de l’eau, alors je suis allé plus loin à l’intérieur des terres avec mes enfants », a déclaré Miller. « Je ne me sentais pas en sécurité. Tout le monde dans cette rue était pratiquement parti avant la tempête. »

