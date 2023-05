DeSantis obtient des approbations lors d’une visite dans l’Iowa en vue de l’offre probable de 2024

Le gouverneur de droite de la Floride, Ron DeSantis, a déployé une longue liste de soutiens des législateurs de l’Iowa alors qu’il visitait samedi l’État crucial du vote anticipé dans le but d’obtenir un soutien pour sa potentielle campagne présidentielle républicaine.

Le pro-DeSantis Super Pac Never Back Down a annoncé les approbations de 37 sénateurs et représentants républicains de l’État de l’Iowa, dont la présidente du sénat de l’Iowa, Amy Sinclair, et le chef de la majorité de la maison d’État, Matt Windschitl.

Dans une interview avec le Des Moines Register, Sinclair a fait l’éloge de DeSantis, en disant qu’il se tient « la tête et les épaules » au-dessus des autres candidats présidentiels républicains, y compris Donald Trump, et que le choix est « une approbation facile pour moi ».

Windschitl a fait écho à des sentiments similaires, déclarant au point de vente: « Nous avons besoin de quelqu’un qui est responsable devant les gens qui ont prouvé dans leur état qu’ils peuvent faire ce travail et prendre cette même prospérité et la répandre dans toute l’Amérique. »

Cependant, DeSantis débarque dans l’Iowa – le premier État du processus de nomination républicain – après quelques semaines difficiles. Le favori républicain, l’ancien président américain Donald Trump, a attaqué à plusieurs reprises son ex-allié et détient une avance considérable dans les sondages. Un voyage à l’étranger de DeSantis a également été considéré comme un échec et il a récemment eu du mal à impressionner certains grands donateurs républicains.

Samedi, DeSantis et sa femme, Casey, ont assisté au pique-nique familial Feenstra 2023 organisé par le représentant de l’État Randy Feenstra au Sioux Center. La visite de DeSantis dans l’État est largement considérée comme une première tentative d’influencer les républicains de l’Iowa, dont beaucoup assisteront à un rassemblement en plein air organisé par Trump plus tard dans la soirée à Des Moines.

Au cours de la collecte de fonds, DeSantis s’est vanté de ses réalisations conservatrices dans la guerre culturelle en cours en Floride, y compris les interdictions d’avortement, le blocage des programmes de diversité et d’inclusion et la législation qui permet aux résidents de porter des armes dissimulées sans permis délivré par le gouvernement.

« En Floride, nous sommes une zone de liberté en permanence », DeSantis a ditajoutant: « Je pense que nous devons rétablir la raison dans ce pays », alors que la foule applaudissait bruyamment en mangeant des hamburgers.

« Si vous regardez ce qui se passe à Washington DC, si nous étions assis ici il y a dix ans et que quelqu’un vous avait dit que nous serions endettés de plus de 31 milliards de dollars, vous n’auriez pas cru que c’était le cas et pourtant les démocrates continuent d’emprunter et d’économiser. comme des marins ivres », a-t-il déclaré avant les élections au cours desquelles il devrait bientôt annoncer officiellement sa candidature en tant que principal challenger de Trump.

« Si vous comparez la gestion de la Floride ou de l’Iowa aux États gouvernés par des politiciens de gauche, c’est comme le jour et la nuit », a poursuivi DeSantis.

Le gouverneur a également semblé prendre un coup voilé à Trump.

« Nous devons rejeter la culture de la défaite qui a eu un impact sur notre parti ces dernières années. Le temps des excuses est révolu », a déclaré DeSantis, faisant référence à une série de pertes électorales subies par les républicains lors des élections de 2020 et des mi-mandats de 2022.

« Si nous sommes distraits, si nous concentrons l’élection sur le passé ou sur d’autres questions secondaires, alors je pense que les démocrates vont encore nous battre », a-t-il déclaré à la foule de plusieurs centaines de conservateurs.