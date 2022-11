DeSantis marque une “victoire pour les âges” — RT World News

Le gouverneur sortant de Floride a piétiné son rival démocrate aux urnes

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a été élu pour un nouveau mandat, après avoir battu son adversaire démocrate, l’ancien gouverneur Charlie Crist, par une marge à deux chiffres mardi. Il est le premier républicain en deux décennies à briser le soi-disant « pare-feu bleu » du soutien démocrate à Miami, et sa victoire décisive pourrait ouvrir la voie à une course présidentielle.

Après la publication des résultats, DeSantis a remercié les supporters enthousiastes du Tampa Convention Center pour lui avoir causé un glissement de terrain et ce qu’il a appelé une réécriture de la carte politique.

“Merci de nous honorer pour une victoire pour les âges,” dit-il dans son discours de victoire.

DeSantis a battu Crist 59% à 40% lors de l’élection au poste de gouverneur de mardi. Crist a obtenu la majorité des voix dans seulement une poignée de comtés du Sunshine State, comme Broward et Orange. DeSantis a surpassé ce que les sondages avaient prédit avant le jour du scrutin, bien que l’avance du titulaire ait augmenté à l’approche du scrutin.

Dans le comté traditionnellement démocrate de Miami-Dade, 55% des électeurs ont soutenu un nouveau mandat de gouverneur, dont 44% ont opté pour Crist. Le dernier républicain à remporter le comté était Jeb Bush en 2002, qui cette même année a également établi le record précédent de la plus large marge de victoire du GOP dans une course au poste de gouverneur de Floride.















La Floride est connue pour être l’un des principaux États swing aux États-Unis, ayant voté deux fois pour Barack Obama, puis deux fois pour Donald Trump lors des quatre précédentes élections présidentielles. DeSantis a repris le manoir du gouverneur en 2018 après une victoire très mince contre Andrew Gillum. Son obtention de la nomination du GOP lors de la primaire du parti a été une surprise pour beaucoup et s’est produite après l’approbation du président Trump de l’époque.

Pendant son mandat, DeSantis a renforcé sa popularité par sa gestion de la pandémie de Covid-19, lorsqu’il a souvent bafoué les recommandations du gouvernement fédéral sur les mesures restrictives, telles que les mandats de masque, et a maintenu une approche favorable aux entreprises.

DeSantis est entré dans la course au poste de gouverneur de 2022 avec un certain nombre d’avantages en plus de son statut de titulaire. Plus d’électeurs républicains sont enregistrés en Floride que de démocrates pour la première fois dans l’histoire politique de l’État, la différence de 320 000 servant de vent dans les voiles du gouverneur. Il a également surpassé Crist sept contre un, remplissant son trésor de guerre avec près de 206 millions de dollars.

Les observateurs disent que la victoire de DeSantis, que Politico a décrite comme “épique dans sa portée”, renforcera encore son profil national et augmentera la probabilité qu’il sollicite l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2024. On pense que Trump est le principal candidat du parti, mais le gouverneur de Floride a longtemps été perçu comme un challenger viable pour l’ancien président.