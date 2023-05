Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Si Ron DeSantis espérait une entrée éclatante dans la course 2024 pour la Maison Blanche, l’événement Twitter Spaces de mercredi organisé par le PDG Elon Musk et le modérateur David Sacks ne l’était pas.

L’événement de lancement officiel tant attendu de la campagne DeSantis 2024 a fini par être un gâchis décousu parsemé de problèmes techniques qui a été instantanément ridiculisé par ses ennemis politiques.

Le gouverneur a parlé pendant un peu plus d’une heure avant de se précipiter pour assister à une interview un peu plus techniquement solide sur la chaîne Fox News; l’événement Twitter a commencé tard, avec la première itération de la salle de discussion qui s’est écrasée et a dû être redémarrée.

Les membres du personnel de campagne du président Joe Biden n’ont pas manqué l’occasion de planter un couteau dans la plaie du gouverneur, en tweetant : « Ce lien fonctionne », et en fournissant un portail vers une page de dons.

La deuxième itération s’est mieux comportée, mais est rapidement devenue tout aussi concentrée sur une sorte de lovefest d’Elon Musk que sur le gouverneur de Floride, qui s’est retrouvé à pousser son record dans l’État à chaque occasion tandis que d’autres orateurs se concentraient sur les problèmes nationaux – y compris, principalement , la supposée censure des conservateurs sur les plateformes de médias sociaux. Il n’a trouvé aucune ouverture pour frapper de manière substantielle l’ancien président Donald Trump, qui entre-temps battait le gouverneur dans une série de communiqués de presse et de publications sur Truth Social.

L’événement de lancement de M. DeSantis a été rejoint par le membre du Congrès Thomas Massie, un endosseur du gouverneur à la Chambre des représentants. Pourtant, M. Massie n’a pas pu s’empêcher de terminer ses remarques non pas par un appel enthousiaste à soutenir son ami, le gouverneur, mais plutôt par des éloges pour M. Musk, y compris la déclaration enthousiaste qu’il possédait une Tesla.

Le gouverneur a passé une partie notable de son temps à défendre sa guerre contre la société Disney, qui a commencé à paraître de plus en plus coûteuse pour l’État de Floride, la société intentant une action en justice contre lui et l’accusant d’utiliser son bureau pour discriminer leur entreprise au cours de un agenda politique. La société Disney a récemment annoncé qu’elle mettait fin à un important projet de développement commercial à Orlando alors que le différend s’intensifiait, ce qui n’a pas échappé à l’attention de M. DeSantis mercredi soir. Il s’est plaint que le projet autrefois planifié n’avait aucun rapport avec le différend de l’État avec le quartier des affaires autogéré de Disney, et a émis l’hypothèse sans aucune connaissance réelle que la société était tombée dans une période financière difficile, ce qui aurait nécessité la fermeture du projet.

Ses remarques sont intervenues alors que des ennemis de tous bords se moquaient du flop du gouverneur dans la course de 2024; Donald Trump, son principal rival pour la nomination au GOP, a qualifié l’événement de « l’échec du lancement » de M. DeSantis dans un communiqué de presse de sa campagne, tandis que la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a joyeusement noté que sa propre session parmi nous non liée à la campagne avec Les streamers Twitch Hasanabi et Pokimane avaient facilement dépassé la fréquentation de l’espace Twitter de M. Musk et M. DeSantis.

Même le fanboy fréquent de Musk « Catturd2 », un héros de la Twittersphère de droite, a décrit l’événement comme « comme être obligé d’écouter une conférence téléphonique dont vous ne pouvez pas attendre pour quitter ».

« L’annonce de campagne bâclée de Ron DeSantis est un autre exemple de la raison pour laquelle il n’est tout simplement pas prêt pour le travail. Les enjeux sont trop élevés et la lutte pour sauver l’Amérique est trop critique pour parier sur un débutant qui n’est clairement pas prêt pour les heures de grande écoute. Le président Trump est le leader éprouvé qui sera prêt dès le premier jour à transformer le pays », a déclaré une porte-parole de la campagne Trump.

L’effusion de sang ne s’est pas arrêtée là. M. DeSantis n’a même pas pu trouver une réception amicale sur le site Web de Fox News, où il se dirigeait quelques minutes plus tard pour une interview, qui a surnommé l’événement « l’heure des amateurs ».

« L’annonce présidentielle très médiatisée de Ron DeSanti est un désastre sur Twitter », a déclaré le site d’information conservateur dans un titre.

Au total, l’accueil réservé à l’événement fut en effet catastrophique — même si la prestation du candidat lui-même ne laissa que peu de place aux critiques. Le gouverneur avait l’air calme et prêt à aborder ses points de discussion dans les rares occasions où il a pu les faire, et il n’y a eu aucune des gaffes maladroites qui ont harcelé son adversaire potentiel aux élections générales Joe Biden.

Mais l’événement lui-même, avec le contrôle d’une grande partie de celui-ci étant confié à la campagne DeSantis, était parfois à peine concentré sur le candidat lui-même. Aggravé par la nature uniquement audio de la discussion, cela a conduit à une série d’échecs de marque et de mise en scène qui se sont rapidement ajoutés à un désordre confus qui était potentiellement, en fin de compte, moins impressionnant que le lancement de la campagne du candidat longshot Sen Tim Scott plus tôt. pendant la semaine.

M. DeSantis entre dans la course de 2024 en tant que seul sondage républicain à deux chiffres dans les affrontements contre Donald Trump et d’autres. Mais l’entrée en piste sifflante mercredi soir du gouverneur de Floride n’a pas donné l’impression d’un candidat capable de maintenir une campagne soutenue face à l’ancien président, qui a déjà braqué son dévolu directement sur son rival.