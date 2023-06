DeSantis frappe Trump par la droite tandis que l’ex-président se prépare aux élections générales

NEW YORK (AP) – Au cours de sa première semaine de campagne électorale en tant que candidat à la présidence, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a frappé à plusieurs reprises son principal rival, Donald Trump, de la droite.

« C’est un gars différent de 2015, 2016 », a déclaré DeSantis à un animateur de radio conservateur avant de critiquer la législation bipartite sur la réforme de la justice pénale que Trump a défendue comme « essentiellement un projet de loi sur le jailbreak » qui permettait aux personnes dangereuses de sortir de prison.

Il a également accusé Trump de « passer les rênes » au Dr Anthony Fauci pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré que Trump avait « approuvé et tenté de faire adopter » un projet de loi « d’amnistie » par le Congrès et a juré que – contrairement à l’ancien président – il terminerait la construction du mur frontalier américano-mexicain.

Dans l’Iowa samedi, il a riposté à Trump pour avoir dit qu’il n’aimait pas le terme «réveillé» parce que les gens ont du mal à le définir. « Woke est une menace existentielle pour notre société », a déclaré DeSantis. « Dire que ce n’est pas grave, cela montre simplement que vous ne comprenez pas ce que sont beaucoup de ces problèmes en ce moment. »

Trump, quant à lui, a attaqué à plusieurs reprises DeSantis par la gauche. Il a suggéré que même les militants anti-avortement considèrent la nouvelle interdiction de l’avortement de six semaines en Floride « trop ​​sévère » et a fait valoir que DeSantis s’est rendu inéligible au niveau national avec ses votes en tant que membre du Congrès pour couper la sécurité sociale et l’assurance-maladie – même si Trump a proposé les budgets ont également appelé à plusieurs reprises à des réductions importantes des droits.

Les attaques soulignent la dynamique précoce sous-jacente de la course : alors que DeSantis tente de gagner les électeurs primaires du GOP et de réduire l’avance de Trump, Trump est déjà en train de basculer vers un affrontement aux élections générales contre le président Joe Biden. Entre-temps, Trump a repoussé l’argument de DeSantis selon lequel le gouverneur de Floride, et non l’ancien président, est le candidat le plus viable aux élections générales.

« N’oubliez pas, nous devons gagner les élections », a souligné Trump lors d’une mairie de Fox News Channel jeudi alors qu’il discutait de la politique de l’avortement.

Pour être clair, Trump s’est également penché sur d’autres causes de droite. Cette semaine, il a renouvelé sa promesse de mettre fin à la citoyenneté du droit d’aînesse, affirmant qu’il signerait un décret le premier jour de son deuxième mandat pour modifier l’interprétation établie de longue date du 14e amendement. Il a également renouvelé son engagement à utiliser l’armée américaine pour attaquer les cartels de la drogue étrangers et a poussé à la peine de mort pour les trafiquants de drogue.

Mais les efforts de DeSantis pour surpasser Trump ont fait sourciller certains observateurs qui remettent en question sa tactique.

« Je ne pense pas que ce soit une stratégie intelligente », a déclaré Sarah Longwell, une stratège politique républicaine anti-Trump dont l’entreprise a dirigé des groupes de discussion hebdomadaires avec des électeurs du GOP où l’attrait de DeSantis s’est estompé.

Longwell a déclaré qu’elle s’attendait à ce que DeSantis adapte son discours à la tranche de l’électorat républicain qui souhaite quitter Trump.

« Vous ne pouvez pas dépasser MAGA Trump », a-t-elle déclaré, faisant référence au mouvement politique « Make America Great Again » de Trump. DeSantis, a-t-elle soutenu, devrait travailler pour «consolider les ‘Passez de Trump’ et passer aux ‘Peut-être Trump’, et à la place, il a essayé de lutter contre Trump pour les ‘Toujours Trump’.

Les alliés de DeSantis affirment que le gouverneur a réagi à ce qu’ils considèrent comme les attaques de Trump de la gauche et a souligné ses positions sur des questions qui, selon eux, résonneront auprès des électeurs primaires républicains, en particulier l’avortement et la guerre des relations publiques de DeSantis avec Disney.

Un responsable de Never Back Down, un super PAC pro-DeSantis qui gère une grande partie de son opération politique, a déclaré que la stratégie de DeSantis est éclairée par ce que les solliciteurs du groupe ont recueilli auprès des électeurs ces dernières semaines. Le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la stratégie de messagerie, a déclaré que les électeurs avaient exprimé leur confusion au sujet des attaques de Trump et avaient particulièrement bien réagi aux représentations de DeSantis en tant que combattant qui refuse de reculer.

Le groupe a diffusé une publicité numérique cette semaine mettant en évidence le commentaire de Trump sur l’avortement qui était géociblé sur les zones que Trump visitait dans l’Iowa. Il explore également les messages qui accuseront Trump d’être trop à l’aise avec les grandes entreprises pendant son séjour à la Maison Blanche.

Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a critiqué les insinuations de DeSantis et l’a accusé d’avoir escroqué les idées de Trump.

« Ron DeSantis a essayé de voler chacune des plateformes politiques Agenda47 du président Trump. C’est un fraudeur et il se fait passer pour quelqu’un qui sait de quoi il parle », a-t-il déclaré.

DeSantis, lors de ses premiers arrêts de campagne, a également tenté de se présenter comme un dirigeant discipliné qui tiendra ses promesses, ce qui implique que Trump ne l’avait pas fait.

« Quand je vous dis que je vais faire quelque chose, je ne le dis pas simplement parce que je pense que c’est peut-être ce que vous voulez entendre, puis entrez en fonction et oubliez toutes les promesses que j’ai faites », a-t-il déclaré à Lexington, Caroline du Sud.

Longwell a déclaré que ses recherches avaient constamment révélé que les électeurs sur la clôture sont prêts à mettre de côté les inquiétudes concernant le tempérament de Trump parce qu’ils estiment qu’il était si efficace au pouvoir, ce qui soulève des questions sur la stratégie de DeSantis.

« Ils n’aiment pas sa bouche, ils n’aiment pas ses tweets, ils n’aiment pas son caractère. Mais ils aiment ce qu’il a fait en tant que président », a-t-elle déclaré.

Trump, quant à lui, a clairement indiqué qu’il envisageait les élections générales de l’année prochaine.

À Grimes, dans l’Iowa, jeudi, Trump a reçu une question pointue d’une femme qui affirmait que « nous avons perdu des gens parce que vous avez soutenu le jab », une référence aux complots sur les vaccins à ARNm, qui ont été crédités d’avoir sauvé des millions de vies.

Bien que Trump n’ait pas rejeté sa suggestion – et a souligné qu’il n’était jamais en faveur des mandats – il a expliqué qu ‘ »il y a une grande partie du pays qui pense que c’était une bonne chose, vous comprenez cela. Il n’y a pas beaucoup de monde dans cette salle, mais il y en a une grande partie.

Lors de la mairie de Fox News plus tard dans la journée, Trump a déclaré que « seules les personnes stupides » pouvaient suggérer qu’elles avaient fait plus que lui en matière d’avortement étant donné qu’il avait choisi certains des juges conservateurs de la Cour suprême qui avaient annulé Roe v. Wade. Mais il a également continué à critiquer les candidats républicains conservateurs à mi-mandat qui ne soutenaient pas les exceptions, y compris lorsque la vie de la mère est en danger, une position conforme à la majorité des électeurs.

Une note récente aux donateurs du sondeur Trump super PAC, Tony Fabrizio, rapportée pour la première fois par Axios, a fait valoir que DeSantis est vulnérable parmi les électeurs de l’État swing lors d’une élection générale sur des questions telles que les coupes dans la sécurité sociale et l’assurance-maladie, les interdictions de livres dans les écoles, l’interdiction de la Floride sur les avortements à six semaines – avant que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes – et son combat avec Disney.

Les électeurs, quant à eux, ont des opinions partagées sur l’escalade de la querelle.

Heidi Lillibridge, une agricultrice de 51 ans et militante républicaine de Vinton, Iowa, craint que les démocrates ne bénéficient de la critique mutuelle des deux principaux candidats du GOP. Elle est particulièrement frustrée par les premières attaques de DeSantis.

« Critiquer les références conservatrices du président Trump, alors que nous savons tous comment il a agi en tant que président et ce qu’il a accompli, je ne sais pas vraiment pourquoi il ferait cela », a-t-elle déclaré.

Darcy Cowart, qui a vu DeSantis parler devant un bar et un restaurant à Bluffton, en Caroline du Sud, a déclaré que même si elle avait auparavant soutenu Trump, elle était heureuse de voir un grand champ avec d’autres options.

« Il ne va pas changer, et il a juste cette mentalité d’intimidateur. Il ne veut tout simplement pas céder », a-t-elle déclaré. « Je sais qu’il se bat pour nous, et je sais qu’il fait de bonnes choses, mais en même temps, c’est comme avoir ce parent odieux qui doit toujours être à table, que vous redoutez d’être là. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press Thomas Beaumont à Des Moines, Iowa, et Meg Kinnard à Bluffton, SC, ont contribué à ce rapport.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le nom de famille du porte-parole de Trump est Cheung, pas Chueng.

Jill Colvin, l’Associated Press