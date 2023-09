DeSantis frappe Trump, le GOP s’éloigne de Reagan et d’autres points à retenir du débat présidentiel

Sept candidats républicains à la présidentielle se sont réunis mercredi à la bibliothèque Reagan en Californie pour le deuxième des débats primaires du parti. Le principal favori du concours, l’ancien président Donald Trump, a encore une fois sauté l’événement.

À moins de quatre mois du moment où les caucus de l’Iowa relanceront officiellement le processus de nomination du Parti républicain, la pression s’accentue sur les rivaux de Trump pour qu’ils montrent qu’ils peuvent émerger comme une véritable alternative.

Voici quelques premiers points à retenir du débat :

DeSantis frappe Trump

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a connu un début agressif, utilisant sa première réponse pour critiquer Trump pour avoir sauté le débat et pour avoir alourdi la dette nationale alors qu’il était président.

« Donald Trump est porté disparu. Il devrait être ici sur scène ce soir. Il vous doit de défendre son bilan », a déclaré DeSantis.

Le gouverneur de Floride a mis du temps à attaquer Trump pendant la majeure partie de la campagne, mais alors qu’il a eu du mal à maintenir sa position de loin derrière, il a commencé à affiner lentement ses critiques à l’égard de l’homme dont il avait autrefois embrassé le soutien.

Sa position dans la course risquant de décrocher, DeSantis a fait face à des pressions pour réaliser une performance remarquable et agressive mercredi.

DeSantis semblait impatient de répondre à une question après que Trump ait été critiqué par l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui a fait de Trump un objectif de sa campagne. DeSantis a commencé à parler en même temps qu’un autre candidat et lorsqu’il a finalement pris la parole, il a utilisé sa réponse pour frapper le président Joe Biden et Trump du même coup, les accusant de manquer de leadership.

Les autres candidats ont ignoré Trump lorsqu’ils ont répondu à leur première question sur la grève des travailleurs de l’automobile dans le Michigan – où Trump était en visite au lieu de débattre.

Le changement du GOP par rapport à Reagan

Le débat à la bibliothèque Reagan a mis en évidence la façon dont le Parti républicain s’est éloigné de certaines des valeurs fondamentales de l’ancien président. L’un d’eux a été immédiatement souligné : l’immigration.

Un clip du 40e président appelant à « l’amnistie » pour les personnes résidant illégalement dans le pays a précédé une question sur la politique d’immigration. Christie, qui représentait autrefois un État démocrate et soutenait une proposition similaire il y a dix ans, s’en est distancié, affirmant qu’il s’agissait en réalité d’une histoire ancienne.

« Nous ne sommes plus en mesure de faire cela », a déclaré Christie, appelant à « faire respecter la loi ».

Nikki Haley, fille d’immigrants indiens et ancien gouverneur de Caroline du Sud, est allée plus loin en appelant à la fin de l’aide étrangère à l’Amérique latine jusqu’à ce que la frontière soit sécurisée.

« Ce n’est que lorsque nous aurons réparé le système d’immigration et que nous aurons sécurisé la frontière que nous pourrons investir plus d’argent dans ce domaine », a déclaré l’ancien représentant des Nations Unies.

Le virage vers la droite en matière de migration s’était manifesté avant même le début de la campagne présidentielle de Trump en 2015, mais sa victoire l’année suivante l’a accéléré. Même Ramaswamy, également fils d’immigrés indiens, est intervenu pour souligner sa proposition de révoquer la citoyenneté américaine pour les enfants nés dans le pays de parents résidant illégalement.

Cela nécessiterait un amendement constitutionnel et a également été adopté par Trump, mais cela montre à quel point le Parti républicain moderne s’est éloigné de Reagan.

Un Scott plus affirmé

Après avoir livré une performance quelque peu décevante lors du premier débat, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott a cherché à s’affirmer avec plus de force mercredi.

Seule personne noire sur scène, Scott a immédiatement posé une question à DeSantis sur les révisions du programme scolaire de Floride qui obligeaient les enseignants à instruire les élèves des collèges qui asservissaient les gens « à développer des compétences qui, dans certains cas, pourraient être appliquées à leur bénéfice personnel ».

Après que DeSantis ait défendu les normes, Scott a répondu qu ‘«il n’y a pas de qualité rédemptrice dans l’esclavage».

Le sénateur a ensuite tenté de critiquer à la fois DeSantis et la vice-présidente Kamala Harris, noire et d’origine sud-asiatique. Scott a ensuite donné une longue réponse défendant l’évolution de l’Amérique et a élevé la voix crescendo, déclarant : « L’Amérique n’est pas un pays raciste », ce qui a suscité des applaudissements.

Michelle L. Price et Nicholas Riccardi, Associated Press