DeSantis fait écho à Haley, affirmant que les États-Unis « ne sont pas un pays raciste »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a affirmé mardi soir que les États-Unis « ne sont pas un pays raciste », à la suite des remarques similaires de Nikki Haley, sa rivale républicaine à la primaire présidentielle, plus tôt dans la journée.

DeSantis a été interrogée lors d’une assemblée publique de CNN dans le New Hampshire sur les commentaires faits par Haley plus tôt mardi lors d’une apparition sur « Fox & Friends », où elle a déclaré que les États-Unis n’avaient « jamais été un pays raciste » en réponse à une question de savoir si le GOP était un pays raciste. « parti raciste ».

“Eh bien, les États-Unis ne sont pas un pays raciste et nous avons surmonté des difficultés au cours de notre histoire”, a répondu DeSantis. “Vous savez, je pense que les pères fondateurs ont établi un ensemble de principes qui sont universels.”

«Ils n’étaient peut-être pas universellement appliqués à l’époque, mais je pense qu’ils comprenaient ce qu’ils faisaient. Ils ont compris que ces principes seraient le moteur du progrès pour les générations à venir », a-t-il déclaré.

Lorsque Wolf Blitzer de CNN lui a demandé s’il était d’accord avec Haley « sur le fait que les États-Unis n’ont jamais été un pays raciste », DeSantis n’a pas été complètement d’accord avec elle.

“Eh bien, ce que j’ai dit, c’est que nous avons eu des défis avec la façon dont la course était perçue”, a déclaré DeSantis mardi. « Ainsi, par exemple, il s’agissait de principes universels énoncés dans la Déclaration d’indépendance. Et vous avez eu une décision dans les années 1850 – l’affaire Dred Scott disait que Dred Scott, parce qu’il était noir, n’était pas un citoyen américain. C’était faux. C’était une discrimination fondée sur la race.

« C’est pourquoi vous avez fini par faire ratifier le 14e amendement pour renverser Dred Scott. Alors oui, nous avons eu des difficultés dans la façon dont nous avons géré la race en tant que société », a-t-il ajouté.

Bien qu’il reconnaisse que les États-Unis ont été confrontés à des problèmes lorsqu’ils discutent de race, DeSantis continue de faire valoir que le pays est le « meilleur endroit » pour poursuivre ses rêves.

« Vous avez un endroit où vous voulez grandir et avoir le plus d’opportunités ; peu importe votre origine, c’est le meilleur endroit pour grandir et poursuivre vos rêves, n’importe où dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la campagne de Haley a défendu les commentaires de l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud à la suite de son apparition dans « Fox & Friends », soulignant qu’il y avait une différence entre les États-Unis étant un « pays raciste » et reconnaître que le racisme a toujours existé.

“L’Amérique a toujours eu du racisme, mais l’Amérique n’a jamais été un pays raciste”, a déclaré la porte-parole de Haley, AnnMarie Graham-Barnes, dans le communiqué.