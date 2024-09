DeSantis exige que les républicains s’opposent publiquement à l’amendement visant à ajouter le droit à l’avortement à la Constitution de Floride

Le gouverneur Ron DeSantis demande aux élus républicains de Floride de se joindre à lui dans son opposition à l’amendement proposé qui consacrerait le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État. Et il veut qu’une partie de l’argent de leur campagne serve à financer les efforts visant à faire échouer l’amendement 4.

DeSantis a énoncé la loi politique pour les républicains samedi soir dans le comté de Broward : les élus de son parti doivent s’opposer publiquement au référendum proposé pour les élections de novembre. Certains ne l’ont pas fait, ce que DeSantis a décrit comme un signe de faiblesse.

« Il est important que tous nos dirigeants politiques se lèvent et soient pris en compte. En ce moment, vous savez, il y a des gens qui, c’est comme les vents politiques. Si les vents sont contre vous, vous courez et vous cachez. Ce n’est pas ça le leadership, ce n’est pas ce qui va rendre cet État grand », a déclaré DeSantis. « Vous devez vous lever même lorsque ce n’est pas facile, même lorsque vous encaissez des flèches, vous lever et faire ce qui est juste. »

S’adressant à des centaines de militants, donateurs et élus lors d’un dîner de collecte de fonds du Parti républicain de Floride au Seminole Hard Rock Hotel & Casino, il a formulé une litanie de critiques à l’encontre de l’amendement sur le droit à l’avortement et d’un autre amendement proposé qui légaliserait la marijuana récréative pour les adultes.

Son opposition aux amendements n’est pas nouvelle, mais elle était intense. La moitié de son discours de 25 minutes lors du dîner de la victoire du parti a été consacrée aux deux amendements.

Le gouverneur a décrit la proposition de légalisation de la marijuana, l’amendement 3, comme « la création d’un cartel d’entreprises de marijuana ». Il a qualifié la proposition sur le droit à l’avortement, l’amendement 4, d’« amendement sur l’avortement jusqu’à la naissance ». Ces deux propositions sont si mauvaises, a-t-il dit, que même les partisans du droit à l’avortement et de la légalisation de la marijuana devraient voter « non ».

Appel aux républicains

Un élément du discours est ressorti : sa critique envers ses collègues républicains.

DeSantis a salué nommément les élus républicains qui se tiennent à ses côtés dans l’opposition à l’amendement 4 sur le droit à l’avortement et qui contribuent financièrement à l’effort visant à le faire échouer.

Le gouverneur républicain s’est également montré très critique envers les républicains qui ne s’opposent pas publiquement à l’amendement.

« Chacun de nos représentants élus doit dire quelle est sa position sur cette question. Et ce serait évidemment un « non ». Tous ces gens qui se sont présentés [for office] « Nous avons tous fait campagne en disant que nous étions pro-vie, n’est-ce pas ? Et maintenant, nous avons un amendement qui va dans le sens le plus extrême, et certains ne disent rien ou ne proposent pas de nous aider à le vaincre », a déclaré DeSantis.

À un moment donné, il a divisé 22 sénateurs et représentants républicains américains en trois catégories.

Parmi ces 22 personnes, il en a nommé 10 et a salué ceux qui, selon lui, s’opposent publiquement à l’amendement 4 et soutiennent financièrement l’opposition. Parmi ces personnes figuraient les représentants américains Mario Diaz-Balart et Carlos Gimenez du comté de Miami-Dade.

DeSantis a énuméré six autres personnes qui, selon lui, s’opposent publiquement à l’amendement 4 mais n’ont pas contribué financièrement, un niveau qui comprend la représentante américaine Maria Elvira Salazar du comté de Miami-Dade.

Enfin, il a appelé les six autres – bien qu’il n’ait pas donné leurs noms depuis la scène lors de l’événement républicain – pour ne pas avoir déclaré publiquement leur opposition à l’amendement sur le droit à l’avortement. Cette catégorie comprend le représentant américain Brian Mast, dont le district comprend le nord du comté de Palm Beach, et les sénateurs américains Rick Scott et Marco Rubio.

Articles connexes

Le gouverneur a déclaré qu’il était « intenable de rester assis ici et de laisser George Soros proposer des amendements dans notre État et de ne pas être prêt à se lever et à dire non. Pas sous notre surveillance. C’est le moins que vous puissiez faire en tant que républicains. »

Il a également accusé Soros, un riche financier libéral, de financer l’amendement 4, ce que les partisans de l’amendement ont déclaré dimanche être faux. Les républicains utilisent souvent Soros comme un raccourci pour irriter leur public.

Capital politique

DeSantis a beaucoup à gagner de l’issue des référendums sur le droit à l’avortement et sur la marijuana.

Il est largement attendu qu’il se présente à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2028, après son échec à la présidentielle de cette année. S’il ne parvient pas à l’emporter dans son État d’origine sur un point sur lequel il a clairement misé tant sur le plan politique – faire échouer les amendements – cela pourrait ternir son image de maître de la politique et des politiques en Floride.

La moitié de son discours a consisté à énumérer ses réalisations en Floride depuis qu’il est devenu gouverneur. « Sur un sujet après l’autre, la Floride a non seulement montré la voie, mais elle a aussi tenu ses promesses à maintes reprises », a-t-il déclaré.

Outre l’avertissement de Soros, DeSantis a déclaré que si les amendements étaient adoptés, le terrain serait propice à des changements inquiétants et de grande portée en Floride.

« Si nous avons un État où un intérêt bien établi peut dépenser 100 millions de dollars et modifier la Constitution pour son propre bénéfice et celui de ses poches, vous verrez de plus en plus de gens le faire », a-t-il déclaré, faisant référence aux dépenses importantes des partisans de l’amendement sur la marijuana.

« Si Soros peut arriver à faire adopter ces amendements et réussir, vous verrez de plus en plus de groupes de gauche décider de le faire. Après trois ou quatre cycles électoraux, vous vous retrouverez donc en Californie par la porte arrière. Quelqu’un pense-t-il que c’est une bonne chose pour l’État de Floride ? »

La Californie est également fréquemment utilisée comme un exemple négatif par les républicains de Floride.

Ses efforts sont encore compliqués par le fait que certains dirigeants républicains, dont l’ancien président Donald Trump, soutiennent l’amendement sur la marijuana et ont déclaré qu’ils voteraient pour.

Les sondages montrent que les deux amendements bénéficient du soutien d’une majorité de Floridiens, dont de nombreux républicains. Mais leur adoption nécessite 60 % des voix, un seuil difficile à atteindre, et les sondages montrent que les deux amendements se situent autour de ce seuil.

Un sondage publié vendredi par Emerson College Polling/The Hill a révélé que l’amendement sur le droit à l’avortement était soutenu par 55 % des électeurs de l’État, contre 26 % opposés et 20 % indécis. Emerson a déclaré que 30 % des républicains interrogés soutenaient le référendum.

La proposition de légalisation de la consommation de marijuana à des fins récréatives pour les adultes est soutenue par 64 % des électeurs de Floride, contre 27 % d’opposition et 9 % d’indécis. Le sondage a révélé que 51 % des républicains soutiennent le référendum sur la marijuana.

Avortement

DeSantis a déclaré que l’amendement sur le droit à l’avortement était « intentionnellement trompeur et mensonger ».

« Voilà ce qui se passe : cet amendement va donner le feu vert à l’avortement jusqu’au moment de la naissance. Ils le font indirectement, ils exploitent des échappatoires, et c’est évidemment très mauvais », a-t-il déclaré.

DeSantis a également souligné plusieurs autres conséquences : cela « pourrait » nécessiter un financement des avortements par les contribuables, éliminerait le consentement parental pour que les mineures puissent avorter, et permettrait à n’importe quel « prestataire de soins de santé » d’autoriser un avortement.

« Ils n’ont pas utilisé le mot médecin… Il s’agit de n’importe quel prestataire de soins de santé. Il peut s’agir d’un chiropracteur, ou d’un employé de Planned Parenthood. Vous ouvrez la boîte de Pandore. Vous allez créer une industrie vraiment macabre de personnes qui n’ont aucune formation médicale », a déclaré DeSantis.

Et, prévient DeSantis, si l’amendement est adopté, la Floride « deviendra la première destination touristique pour l’avortement aux États-Unis. Est-ce pour cela que nous voulons être connus dans l’État de Floride ? Non. »

Emma Collum, fondatrice de la Reproductive Freedom Coalition of Broward, qui a recueilli des signatures pour que le référendum soit soumis au vote et qui travaille maintenant à obtenir son adoption, a déclaré que les commentaires de DeSantis équivalaient à « des tactiques de peur et de terreur » et à des « mensonges flagrants » au service d’une campagne qui « continue de jouer à la politique avec la vie des femmes de Floride ».

« Il n’y a pas d’avortement avant la naissance. Il n’y en a jamais eu. Ce n’est pas une plateforme dont personne n’a parlé ou ne parlera, et le mépris flagrant pour la santé et la sécurité des femmes afin de faire des affirmations ridicules… est dégoûtant et malhonnête », a déclaré Collum dimanche.

Selon Collum, l’amendement sur le droit à l’avortement n’est pas une sorte de complot de Soros ou d’autres forces extérieures. « Il n’y a pas d’argent secret, de l’argent noir. Ce sont simplement des femmes et des alliés qui veulent assurer la sécurité des soins de santé des femmes. »

Keisha Mulfort, stratège principale en communication de l’Union américaine pour les libertés civiles en Floride, qui soutient l’amendement 4, a déclaré que plusieurs autres affirmations de DeSantis n’étaient pas vraies.

Elle a déclaré que l’affirmation selon laquelle des personnes non qualifiées prendraient des décisions en matière de soins de santé concernant des femmes fait partie des « affirmations ridicules et fausses ». [that] ne sont là que pour effrayer les électeurs. Nous savons qui pratique les avortements.

Il est absurde de penser que les chiropracteurs ou les employés de Planned Parenthood remplaceraient les médecins, a déclaré Mulfort. « Vous n’iriez pas chez un dentiste pour une opération cardiaque. Vous n’iriez pas chez un orthopédiste pour vous faire enlever les amygdales. »

« Ce n’est pas vrai. C’est même tout à fait ridicule », a déclaré Mulfort.

Mulfort a également déclaré que l’amendement ne modifie pas les droits parentaux déjà prévus par la Constitution de Floride. Selon elle, les opposants à l’amendement sur le droit à l’avortement sont ceux qui font obstacle à l’implication des parents, car ils interdiraient pratiquement tous les avortements même lorsque les parents conviennent que c’est la meilleure solution.

Mulfort a également déclaré que rien dans l’amendement n’obligerait le gouvernement à payer les avortements.

Marijuana

DeSantis a déclaré qu’il était trompeur de présenter l’amendement 3 comme une « légalisation de la marijuana récréative ». Il a plutôt déclaré qu’il visait à créer un « cartel d’entreprises de la marijuana ».

« Il ne s’agit pas tant d’herbe que de cupidité des entreprises », a déclaré DeSantis, ajoutant qu’une entreprise tente de « détourner l’État de Floride ».

« Cet amendement est financé par une entreprise de cannabis, Trulieve. Ils ont investi 75 $ [million]« 80 millions de dollars et plus pour que ce projet soit soumis au vote et qu’il soit adopté, et ils essaient d’obtenir un seuil de 60 % », a-t-il déclaré.

« Est-ce qu’ils font ça parce qu’ils se soucient de vos droits et de votre santé ou parce qu’ils veulent en tirer profit ? Bien sûr », a déclaré DeSantis. « Et donc ils ont écrit ça pour tirer un avantage d’un monopole et ils ont créé un cartel d’entreprises de l’herbe… Donc vous avez le droit d’en posséder et d’en fumer, mais seulement si vous l’achetez chez eux. »

Steve Vancore, porte-parole de Trulieve, a déclaré dimanche que les affirmations de DeSantis n’étaient pas vraies.

« Pour être clair, l’amendement lui-même, et je sais qu’il l’a lu, ne nous donne pas un accès exclusif. En fait, c’est tout le contraire », a déclaré Vancore.

Il a déclaré qu’il existe actuellement 25 licences de marijuana actives en Floride et que le bureau du gouverneur a le pouvoir d’en délivrer 22 autres, ce qui est « loin d’être un monopole ».

Vancore a déclaré que DeSantis « a été celui qui a créé des obstacles au marché, et maintenant c’est lui qui se plaint du manque de concurrence sur le marché. Cela n’a aucun sens. Et c’est tout simplement faux. »

DeSantis a également déclaré que l’amendement immuniserait l’entreprise contre toute responsabilité civile. « Donc, s’ils vous vendent du cannabis et que vous avez des saisies, vous ne pouvez pas les poursuivre pour cela », a-t-il déclaré. Vancore a déclaré que rien dans l’amendement ne traite des limites de responsabilité. « C’est faux », a-t-il déclaré. « L’amendement ne fait rien qui immunise qui que ce soit contre quoi que ce soit. »

DeSantis a déclaré que la mise en œuvre de la légalisation de la marijuana en vertu de l’amendement serait plus laxiste et pire pour la Floride que pour d’autres États, affirmant que New York, Denver et San Francisco sont des modèles du désastre qui s’abattrait sur la Floride.

« Si cette loi est adoptée, l’utilisation des voies publiques sera généralisée dans tout l’État de Floride », a-t-il déclaré. « Pensez-vous que cela soit bon pour le tourisme ? Est-ce bon pour les familles, est-ce bon pour toutes ces choses ? »

« Je me fiche vraiment de ce que les gens font dans l’intimité de leur propre maison, mais je ne veux pas le voir près des écoles, sur nos plages, dans les restaurants ou dans d’autres endroits de ce genre », a ajouté DeSantis.

Vancore a déclaré qu’il n’était « pas vrai » qu’il n’y aurait aucune restriction sur les endroits où les gens pourraient fumer de la marijuana. « La législature a le pouvoir d’imposer des restrictions de temps, de lieu et de manière », et l’amendement ne change rien à cela, a-t-il déclaré.

DeSantis a tenté de convaincre les personnes favorables à la légalisation de la marijuana récréative de voter non.

« Et oh, au fait, cet amendement permet [the company] « Les gens peuvent cultiver et vendre de la marijuana. Mais si vous voulez la cultiver dans votre jardin, ils ne vous laissent pas faire. Alors, de quoi s’agit-il ? Est-ce vraiment une question de liberté ? Non, c’est une question d’eux », a-t-il dit. « Si vous êtes contre la marijuana en général, vous votez évidemment contre. Mais même si vous êtes quelqu’un d’un peu plus nuancé ou même si vous l’aimez, c’est un mauvais amendement. »

Vous pouvez contacter Anthony Man à l’adresse [email protected] et le retrouver sur @browardpolitics sur Bluesky, Threads, Facebook et Mastodon.