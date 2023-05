DeSantis et Trump chercheront à influencer les militants du GOP de l’Iowa lors d’événements en duel

DES MOINES, Iowa (AP) – Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien président Donald Trump partageront la vedette dans l’Iowa samedi, offrant une chance d’influencer des militants conservateurs influents et de contraster leurs styles de campagne dans le premier État électoral des républicains.

DeSantis, qui devrait annoncer sa campagne présidentielle de 2024 d’un jour à l’autre, devrait se lancer dans la politique au corps à corps de l’Iowa lors du pique-nique annuel d’un membre du Congrès et d’une collecte de fonds du Parti républicain de l’Iowa, tandis que Trump, candidat depuis novembre, espère faire preuve de force avec un rassemblement en plein air avec des supporters.

Bien que les deux hommes soient à des heures de distance l’un de l’autre, le moment de l’écran partagé dans l’Iowa est une première pour les deux puissances républicaines nationales. C’est un premier aperçu d’un match entre l’ancien président, bien en avance sur ses rivaux du parti dans les premiers sondages nationaux, et DeSantis, qui est largement considéré comme son plus fort challenger potentiel.

Ce sera le premier voyage de DeSantis sur le terrain d’essai depuis l’ajournement de la législature de Floride la semaine dernière après avoir passé des mois à présenter au gouverneur un programme conservateur qu’il devrait vanter une fois qu’il aura annoncé sa campagne.

Trump, quant à lui, retrouvera le confort de la scène de campagne après une semaine tumultueuse. Mardi, un jury civil de New York l’a déclaré responsable d’avoir abusé sexuellement et diffamé la chroniqueuse de conseil E. Jean Carroll et lui a accordé 5 millions de dollars. Un jour plus tard, lors d’une mairie controversée sur CNN, il a insulté à plusieurs reprises Carroll, réaffirmé des mensonges sur sa défaite aux élections de 2020 et minimisé la violence au Capitole américain le 6 janvier 2021.

DeSantis a renforcé sa réputation de gouverneur conservateur prêt à faire pression pour des politiques conservatrices et même à se battre politiquement avec Disney. Mais jusqu’à présent, il n’a pas montré le même enthousiasme pour affronter Trump, et avant même d’entrer dans la course, il est confronté à des questions sur sa capacité à courtiser les donateurs et à courtiser les électeurs.

Sa visite dans l’Iowa mettra à l’épreuve son attrait personnel alors qu’il se mêlera aux responsables républicains locaux de l’Iowa, aux donateurs et aux bénévoles, le tout sous le regard des médias nationaux.

DeSantis a effectué sa première visite dans l’Iowa en mars, faisant la promotion de ses mémoires lors d’événements qui ont attiré plus de 1 000 personnes à Davenport et Des Moines. Bien que DeSantis se soit serré la main le long de la corde près de la scène après les événements, il n’a pas eu beaucoup d’interaction avec les électeurs. Cette fois, il peut s’attendre à un écrasement de présentations aux militants influents du caucus dans un cadre plus conversationnel qui prendra sa mesure pour la première fois.

Plus de 700 personnes sont attendues pour assister à l’événement de collecte de fonds du Sioux Center pour le représentant Randy Feenstra au Dean Classic Car Museum, ainsi que des dizaines de journalistes de presse de tout le pays. Plus tard, DeSantis prévoit de faire la une d’une collecte de fonds de l’État partie à Cedar Rapids qui devrait attirer environ 300 républicains influents de l’est de l’Iowa.

Trump, en revanche, est en tête d’affiche d’un rassemblement qui devrait attirer plusieurs milliers de personnes dans un amphithéâtre en plein air du Water Works Park de Des Moines samedi soir.

Bien que les assistants de Trump aient déclaré que l’événement de Des Moines était en préparation avant que les plans de DeSantis ne soient rendus publics, lui et son équipe ont longtemps considéré le gouverneur comme son seul challenger sérieux. Ils espèrent qu’un grand rassemblement de partisans de Trump samedi alimentera les comparaisons à l’échelle de leurs événements respectifs.

Alors que samedi est leur première fois dans l’Iowa en même temps, Trump a organisé un rassemblement à Davenport trois jours après DeSantis en mars et l’a visé sur les carburants renouvelables et les droits fédéraux.

Les apparitions en duel de samedi surviennent alors que la rivalité naissante est devenue de plus en plus personnelle.

DeSantis a largement ignoré les coups de Trump, qui ont notamment suggéré des irrégularités avec des jeunes filles en tant qu’enseignant il y a des décennies, remettant en question sa sexualité et le surnommant « Ron DeSanctimonious ».

La barbe la plus pointue de DeSantis contre Trump est survenue en mars, juste avant que Trump ne soit inculpé pour des accusations liées à l’argent caché versé à un acteur porno. Interrogé par des journalistes sur la perspective d’un acte d’accusation, DeSantis a déclaré: «Je ne sais pas ce qui se passe dans le fait de payer de l’argent silencieux à une star du porno pour obtenir le silence sur un type d’affaire présumée. Je ne peux tout simplement pas en parler.

La campagne de Trump a commencé à diffuser une publicité se moquant de DeSantis pour s’être attelé à l’ancien président en 2018 lorsqu’il s’est présenté au poste de gouverneur, utilisant même certains slogans de Trump comme un clin d’œil à ses partisans en Floride.

Le super PAC de Trump, MAGA Inc., a également diffusé des spots soulignant les votes de DeSantis pour réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie et augmenter l’âge de la retraite. Le groupe a même ciblé les habitudes de collation de DeSantis, diffusant une publicité qui l’appelait à garder ses «doigts de pudding» hors de ces avantages, une référence à un rapport dans The Daily Beast selon lequel le gouverneur mangeait du pudding au chocolat avec ses doigts au lieu d’une cuillère sur un avion il y a plusieurs années.

DeSantis a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’avoir fait.

Un super PAC pro-DeSantis, Never Back Down, a embauché du personnel de l’Iowa et a commencé à essayer d’organiser le soutien au gouverneur avant son annonce. Le groupe a déjà commencé à frapper aux portes et a annoncé jeudi que la présidente du Sénat de l’Iowa, Amy Sinclair, et le chef de la majorité à la Chambre de l’Iowa, Matt Windschitl, soutiendraient la candidature de DeSantis. Vendredi, le groupe a déployé environ trois douzaines de législateurs d’État du GOP qui l’approuveraient.

Le super PAC a également fourni une réponse plus énergique à Trump, suggérant qu’il devrait quitter la Floride s’il n’est pas satisfait de la gouvernance de DeSantis, accusant Trump de ne pas suffisamment soutenir les droits des armes à feu et de se ranger du côté des démocrates libéraux.

« Trump devrait combattre les démocrates, pas mentir au sujet du gouverneur DeSantis », déclare le narrateur dans une annonce. « Qu’est-il arrivé à Donald Trump ? »

Thomas Beaumont et Michelle L. Price, Associated Press