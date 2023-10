La saga en cours de La Walt Disney Company contre Ron Desantis et son malheureux conseil de surveillance continue.

Dans le Gouverneur de Floridela dernière tentative d’exercer son pouvoir contre Disney et ses parcs à thème pour s’être opposé à sa loi « Don’t Say Gay » parmi autres violations des droits civils des personnes marginalisées et alliées de Floride, il demande le classement des litiges en cours. Dans un rapport détaillé par Date limite, le gouverneur compte avec les demandes reconventionnelles de Disney contre le district de surveillance du tourisme du centre de la Floride. Son équipe juridique a riposté dans un dossier déposé auprès du tribunal de l’État du comté d’Orange, en Floride, en écrivant que les accords étaient « nuls et non avenus en vertu de la loi de l’État ». Dans une tentative désespérée d’amener les tribunaux à se ranger de leur côté sur un accord légitime.

Cet accord est la décision sournoise que Disney a prise à la dernière minute pour protéger son contrôle sur le développement de son parc à thème en vertu de la clause « Royal Lives ». La règle incroyable mais vraie que Disney a présentée publiquement en présence de la presse pour certifier la clause stipule : «[a] La clause de vie royale est une clause contractuelle qui prévoit qu’un certain droit doit être exercé pendant la durée de vie plus 21 ans du dernier descendant vivant d’un monarque britannique qui était en vie au moment de la conclusion du contrat. La règle affecte généralement deux types de transactions, à savoir les fiducies et les options d’acquisition de biens », telles que définies par USLegal.com. Cela ne couvre pas les enfants royaux pas encore nés, donc Disney est protégé par la fille du prince Harry, la princesse Lilibet, actuellement âgée de deux ans, jusqu’à 21 ans après son décès, pour étayer leur affirmation selon laquelle DeSantis et son conseil d’administration avaient violé à plusieurs reprises leur premier amendement. droits. « Le [DeSantis-appointed] L’ingérence en représailles du district dans les contrats, via la déclaration législative et ses prédicats, a refroidi et continue de refroidir le discours protégé de Disney », a affirmé sur des bases solides l’équipe juridique de la société.

Cela n’a pas empêché DeSantis d’être embarrassé publiquement en laissant cette mascarade continuer en essayant d’invalider les accords de développement que Disney avait eu l’intelligence de conclure. Leurs prétentions pour tenter d’amener les tribunaux à leur cause sont les suivantes : « pour commencer, un accord de développement pour Monde Walt Disney est très inhabituel car des activités de développement ont eu lieu dans la région depuis plus de cinquante-cinq ans sans aucun accord de développement. disent-ils de l’entreprise qui ne l’avait pas fait auparavant. Eh bien, ils n’en avaient pas besoin mais en avaient le droit, ils ne savaient tout simplement pas à quoi ils étaient confrontés ou ne se qualifiaient vraiment pas comme des choix désemparés de DeSantis.

