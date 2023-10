DeSantis et Israël : le gouverneur propose des sanctions contre l’Iran en Floride

La Floride compte l’une des plus grandes populations juives des États-Unis, derrière la Californie et New York, avec de fortes concentrations dans le sud de la Floride. Environ 60 pour cent tendance à se pencher Démocrate, selon une étude de l’Université Brandeis. Les membres démocrates de la législature de Floride de la région se sont unis ces derniers jours pour présenter une résolution qui affirmerait le soutien de l’État à Israël et à la République américaine. Debbie Wasserman-Schultzune éminente députée démocrate juive, s’est engagé pour soutenir des ressources fédérales supplémentaires en faveur d’Israël.

La proposition de mardi est la première que DeSantis présente à l’Assemblée législative avant la session 2024 qui débute en janvier. Il a demandé aux législateurs d’approuver et de maintenir les sanctions « jusqu’à ce que le président et le Congrès américain certifient que l’Iran a cessé de soutenir le terrorisme international et de chercher à acquérir des armes de destruction massive ».

Le plan du gouverneur vise à attirer l’attention sur la politique étrangère, un domaine dans lequel DeSantis a reçu des réactions négatives de la part de ses collègues républicains après avoir initialement qualifié la guerre russe en Ukraine de « conflit territorial ». À la suite de l’attaque contre Israël, l’ancien vice-président Mike Pence, qui est également candidat à l’investiture du Parti républicain pour 2024, a critiqué DeSantis dans l’Iowa, affirmant que les candidats qui ont soutenu l’isolationnisme ont signalé le « retrait américain sur la scène mondiale ».

Mais DeSantis a promu certaines positions de politique étrangère plus agressives. En tant que candidat à la présidentielle, DeSantis a placé sa politique anti-Chine avant celle de l’Ukraine. notamment en appelant les États-Unis à devenir moins dépendant économiquement de la Chine. DeSantis, en tant que candidat à la présidentielle, a également suggéré d’utiliser l’armée américaine contre les cartels au Mexique.

DeSantis n’a pas spécifiquement précisé s’il pensait que les États-Unis devraient utiliser la force militaire à Gaza, mais a déclaré qu’Israël devrait répondre avec toute la force et que les États-Unis devraient « utiliser toutes les voies disponibles pour étouffer l’argent destiné au régime iranien ».

DeSantis et les autres candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont été globalement unis dans leur soutien à Israël et ont souligné la crise internationale pour critiquer le président Joe Biden sur le conflit, bien que le président ait déclaré que Les États-Unis se tiennent aux côtés d’Israël.

Dans le cadre de ses actions pro-israéliennes de mardi, DeSantis a demandé aux forces de l’ordre et aux patrouilles routières de publier une note rappelant aux agents les lois de Floride punissant l’antisémitisme.

Sa dernière proposition fait suite à d’autres mesures anti-iraniennes qu’il a promulguées, notamment l’interdiction aux particuliers iraniens, aux entreprises affiliées ou aux entités gouvernementales d’acheter des terres agricoles dans l’État ou des terres à proximité d’une base militaire. En vertu d’une autre loi de Floride, les universités doivent déclarer les dons ou cadeaux de plus de 50 000 dollars provenant de « pays préoccupants », dont l’Iran, et les entreprises affiliées à l’Iran qui souhaitent faire des affaires d’une valeur supérieure à 100 000 dollars doivent signaler ces liens à l’État.

DeSantis s’est rendu en Israël en avril lors d’une mission commerciale internationale, lorsqu’il a signé une proclamation célébrant le 75e anniversaire de l’indépendance d’Israël et a prononcé un discours au Musée de la Tolérance à Jérusalem.

Le gouverneur a également poussé à augmenter le financement pour les externats juifs, les musées et les monuments commémoratifs en Floride – dont une partie était spécifiquement affectée à la sécurité – et déménagé à punir les entreprises qui boycottent Israël.