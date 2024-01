DeSantis éloigne sa campagne du New Hampshire quelques jours avant les primaires de l’État, selon une source AP

HAMPTON, New Hampshire (AP) — Ron DeSantis a décidé de déplacer sa campagne présidentielle hors du New Hampshire, six jours seulement avant la la première primaire républicaine de l’État au pays y tandis que son principal super PAC procède à une nouvelle série de licenciements, des mesures qui reflètent le chemin de plus en plus étroit du gouverneur de Floride vers le poste de gouverneur. Nomination républicaine 2024.

DeSantis n’ignorera pas complètement l’État dans les prochains jours, mais il réaffectera la majorité de son personnel en Caroline du Sud, l’État d’origine de son rival. Nikki Haley, avec sa primaire dans un peu plus d’un mois. C’est ce que disent de hauts responsables de la campagne qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour partager des discussions internes.

Dans le même temps, le super PAC pro-DeSantis Never Back Down a transféré plusieurs de ses employés de l’Iowa vers d’autres premiers États, tout en licenciant le reste. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été licenciées, même si un responsable du Super PAC s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la stratégie interne a déclaré que ceux qui ont perdu leur emploi seraient payés jusqu’à la fin janvier.

Les changements stratégiques apportés par l’opération de DeSantis soulignent sa faiblesse dans la course à l’investiture républicaine de 2024 après avoir terminé un mandat. loin derrière le favori Donald Trump dans les caucus de l’Iowa lundi. DeSantis avait fait de l’Iowa la pièce maîtresse de sa candidature à la Maison Blanche, mais Trump l’a devancé de 30 points de pourcentage. Haley a terminé à 2 points de pourcentage derrière DeSantis.

Trump semble resserrer son emprise sur la nomination du GOP, même s’il pourrait être vulnérable lors des primaires du 23 janvier dans le New Hampshire. UN Sondage CNN/Université du New Hampshire réalisé ce mois-ci a révélé qu’environ 4 électeurs républicains probables sur 10 aux primaires du New Hampshire ont choisi Trump, tandis qu’environ un tiers ont choisi Haley.

L’ancien président s’est fixé des attentes élevées dans le New Hampshire alors qu’il s’adressait aux journalistes après sa comparution devant le tribunal de New York. Il a toutefois noté que les indépendants sont autorisés à voter aux primaires du New Hampshire, ce qui rend l’électorat de cette région plus modéré que celui de l’Iowa.

“Je pense que nous ferons là-bas, peut-être de la même manière que ce que nous avons fait dans l’Iowa”, a déclaré Trump à propos du New Hampshire.

Trump avait passé une grande partie de la journée dans une salle d’audience de Manhattan, où un juge avait menacé de l’expulser de son tribunal. procès civil pour avoir ignoré à plusieurs reprises les avertissements de se taire alors que l’écrivain E. Jean Carroll a témoigné qu’il avait brisé sa réputation après qu’elle l’avait accusé d’abus sexuels. Le jury a déjà conclu que Trump avait abusé sexuellement de Carroll dans les années 1990, puis l’avait diffamée en 2022.

Trump devait terminer la journée lors d’un rassemblement le long de la côte du New Hampshire.

Les rivaux de DeSantis semblaient apprécier les difficultés du gouverneur de Floride.

Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a déclaré en réponse au retrait du gouverneur du New Hampshire : « DeSantis est toujours en lice ?

La campagne de Haley a également accueilli la nouvelle avec une pique.

“La Caroline du Sud est un grand État”, a déclaré la porte-parole de Haley, Olivia Perez-Cubas, dans une déclaration à l’AP. “Nous espérons qu’ils profiteront de leurs vacances ici.”

Les responsables du super PAC de DeSantis, quant à eux, ont cherché à projeter leur force, même s’ils confirmaient les nouvelles suppressions d’emplois. Never Back Down a maintenant connu au moins trois séries importantes de suppressions d’emplois, en plus d’un remaniement de la direction à la fin de l’année dernière.

“Never Back Down continue d’organiser une série d’événements sur le terrain pour le gouverneur DeSantis en Caroline du Sud, dans le New Hampshire et au-delà, conformément à notre mission principale de mobilisation des opérations de terrain dans ces États”, a déclaré Scott Wagner, PDG de Never Back Down. “Nous avons mobilisé plusieurs membres de notre solide équipe de l’Iowa dans les autres premiers États primaires pour contribuer à ces efforts et continuerons à travailler pour aider à élire le gouverneur DeSantis, le leader conservateur le plus efficace de la course, notre prochain président.”

DeSantis devait retourner en Floride plus tard mercredi avant de retourner dans le New Hampshire vendredi et de passer une grande partie du week-end en Caroline du Sud.

En se tournant vers la Caroline du Sud, l’équipe de DeSantis tente de profiter de la faiblesse perçue de Haley dans son État d’origine, où Trump semble avoir un avantage significatif sur eux deux. Pourtant, les alliés de DeSantis pensent que Haley sera obligée d’abandonner complètement la course si elle perd les primaires de Caroline du Sud le 24 février, donnant à DeSantis l’occasion de réapparaître comme une alternative viable à Trump avant la série de primaires du 5 mars connue sous le nom de Super mardi.

C’est au mieux une stratégie risquée.

Haley fait campagne dans le New Hampshire cette semaine, même si elle a quitté l’État mardi soir pour rendre visite à son père malade en Caroline du Sud. Elle devrait revenir plus tard dans la semaine.

Elle adopte également une approche prudente pendant la campagne électorale.

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud limite depuis plusieurs semaines les questions des électeurs et des journalistes. Elle a refusé de participer à l’un ou l’autre des débats du New Hampshire prévus la semaine prochaine à moins que Trump n’accepte d’être là. Il ne l’a pas fait et les deux débats ont été annulés.

Pendant ce temps, DeSantis n’a fait aucune mention des changements intervenus dans son organisation lors de sa campagne mercredi à Hampton, une ville côtière où les bars de plage et les boutiques de souvenirs étaient ensevelis sous des tas de neige déneigeuse.

Tom O’Keefe, un ingénieur à la retraite de la ville voisine de Nottingham, a déclaré qu’il était un ancien électeur de Trump, mais qu’il pensait que le gouverneur de Floride ou Haley, ancienne ambassadrice de l’ONU, pourraient offrir une meilleure chance de battre le président démocrate Joe Biden en novembre.

O’Keefe a déclaré que DeSantis n’avait pas investi autant de temps dans le New Hampshire que dans l’Iowa, ce qui complique ses chances de gagner ici à moins d’une semaine de la fin.

“J’aimerais vraiment qu’il le puisse, mais je n’ai pas l’impression qu’il l’ait, et il n’a pas beaucoup de temps”, a déclaré O’Keefe à propos de la surprise de DeSantis dans le New Hampshire. “Je fais une prière pour qu’il le fasse.”

Des gens ont rapporté de New York. La rédactrice d’Associated Press Michelle L. Price à Manchester, New Hampshire, et Meg Kinnard à Columbia, Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.