DeSantis du GOP de Floride, Rubio dirigent Crist, Demings, selon un sondage

Le sénateur Marco Rubio, un républicain de Floride, prend la parole lors d’un rassemblement « Keep Florida Free » avec Ron DeSantis, gouverneur de Floride, à Hialeah, Floride, États-Unis, le mardi 23 août 2022.

Les dirigeants républicains de Floride, dont le gouverneur Ron DeSantis et le sénateur Marco Rubio, ont pris une avance considérable sur leurs adversaires démocrates moins de deux mois avant les élections de mi-mandat de novembre, un nouveau sondage a montré lundi.

DeSantis détient une avance de 8 points de pourcentage, 49% à 41%, sur l’ancien représentant démocrate Charlie Crist, selon le sondage Spectrum News / Siena College auprès de 669 électeurs probables de Floride. DeSantis est largement considéré comme l’un des principaux candidats à l’investiture présidentielle du GOP de 2024 – peut-être juste derrière l’ancien président Donald Trump.

Rubio devance son rival démocrate, le représentant Val Demings, de 7 points, 48%-41%, selon l’enquête.

Les écarts dans ces deux courses ont dépassé la marge d’erreur du sondage de plus ou moins 4,5 points de pourcentage. Les répondants ont été contactés par téléphone fixe et portable en anglais et en espagnol, selon le Siena College Research Institute.

Le sondage a été mené du 18 au 25 septembre, avant l’impact de l’ouragan Ian, qui a frappé des pans entiers de la côte ouest de la Floride la semaine dernière lorsqu’il a touché terre en tant que tempête de catégorie 4. L’ouragan est parti des dizaines de mortsavec le nombre de morts toujours en hausse lundi matin, et des millions au moins temporairement sans électricité ni eau potable.

L’approche d’Ian et la dévastation laissée dans son sillage ont mis en lumière le leadership de DeSantis, y compris son passer à un ton plus collégial avec l’administration Biden alors qu’il demandait une aide fédérale pour la tempête. Le gouverneur a par ailleurs largement déployé un style rhétorique agressif et une volonté de se lancer dans des questions politiquement animatrices de guerre culturelle.

Quelques jours avant que Ian ne devienne une menace majeure pour la Floride, DeSantis faisait la une des journaux au sujet de la décision de son administration d’envoyer des avions remplis de dizaines de migrants à Martha’s Vineyard, Massachusetts.

Les critiques ont décrié le mouvement comme une cascade qui utilisait des êtres humains comme accessoires. Mais le sondage de Sienne a révélé qu’une majorité de répondants, 49% à 44%, soutenaient l’État envoyant des migrants de Floride vers d’autres États.

Alors que la question du sondage portait sur les migrants de Floride, le programme de DeSantis aurait déplacé des migrants qui étaient demander l’asile au Texas.

Dans l’ensemble, les électeurs probables de la Floride ont identifié les problèmes économiques comme leur principal sujet de préoccupation pour les élections de mi-mandat. Une pluralité de répondants démocrates ont classé les « menaces à la démocratie » comme leur problème n° 1.

Plus d’un tiers des démocrates ont également choisi l’avortement comme premier ou deuxième choix sur la liste des principaux problèmes.

“Bien que l’avortement ne figure pas parmi les sept problèmes les plus importants pour les hommes, c’est le deuxième problème le plus important pour les femmes”, a déclaré Don Levy, directeur du Siena College Research Institute, dans un communiqué.

Plus de 90% des répondants démocrates ont déclaré s’opposer à la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, qui protégeait le droit fédéral à l’avortement avant la viabilité. Une majorité d’électeurs dans l’ensemble, 57% à 34%, s’est opposée à la décision du tribunal conservateur, même si les répondants du GOP ont déclaré qu’ils la soutenaient par une marge de trois contre un.

Le sondage de Sienne a également montré Ashley Moody, procureur général républicain de Floride, principal candidat démocrate Aramis Ayala, 41%-34%.