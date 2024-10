DeSantis dit que l’État aidera à éliminer les débris de l’ouragan Milton

Le gouverneur Ron DeSantis utilise à nouveau les forces de l’État pour aider à l’enlèvement des débris du comté et de la ville après que l’ouragan Milton a dévasté la Floride, a-t-il annoncé dimanche.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a approuvé un taux de remboursement de 100 % pour la collecte des débris dans les zones touchées de Floride pendant une période de 90 jours. Habituellement, le gouvernement fédéral rembourse 75 % de l’enlèvement des débris, a déclaré DeSantis, puis l’État et le gouvernement local doivent se partager les 25 % restants du coût.

DeSantis a déclaré que collecter les débris plus tôt serait plus rentable en raison du remboursement du gouvernement fédéral, et a déclaré que « nous devrions en profiter ».

« Si vous attendez, si cela prend un an, vous n’en aurez pas pour votre argent », a déclaré DeSantis.

DeSantis a déclaré qu’il avait dirigé plus de 2 800 membres du personnel du ministère des Transports de Floride, de la Garde d’État de Floride, de la Garde nationale, de la Florida Highway Patrol et des services de recherche et de sauvetage pour aider à l’enlèvement des débris.

La mission des débris se concentre principalement sur les comtés de Pinellas, Manatee et Sarasota, mais le ministère des Transports achèvera également l’enlèvement des débris dans les petits comtés aux contraintes budgétaires, a déclaré DeSantis.

Le transport a suspendu les exigences de taille et de poids pour les véhicules effectuant le retrait des débris. DeSantis a déclaré qu’il demandait aux gouvernements locaux d’identifier les propriétés qui pourraient être utilisées comme sites d’enlèvement des débris, ainsi que de signaler la quantité de débris enlevés chaque jour, qui sera affichée sur un tableau de bord accessible au public.

DeSantis et Kevin Guthrie, directeur de la Division de gestion des urgences de Floride, ont exhorté les gouvernements locaux à rassembler leurs estimations des coûts d’enlèvement des débris et à soumettre leurs demandes.

« C’est un discours bureaucratique, mais fondamentalement, cela signifie que vous pouvez obtenir l’argent rapidement au lieu d’avoir à le présenter et à vous battre pendant un an ou un an et demi pour récupérer l’argent », a déclaré DeSantis.

DeSantis a déclaré que les efforts de l’État seraient « sans précédent ». Les débris sont généralement gérés par les gouvernements locaux, a-t-il expliqué.

La conférence de presse de DeSantis à Treasure Island se déroulait à quelques kilomètres seulement de l’endroit où le président Joe Biden s’était exprimé plus tôt dans la journée. DeSantis n’a pas rencontré Biden, bien que la Maison Blanche ait déclaré qu’il avait été invité.

Avant que l’ouragan Milton ne touche terre, l’État utilisait son personnel et son équipement pour évacuer les débris de l’ouragan Hélène. DeSantis a déclaré que les équipages avaient réussi à éliminer environ la moitié des débris sur les îles-barrières en 72 heures. Quand Milton est arrivé, une grande partie des débris d’Hélène était encore présente, mais est resté en grande partie en place malgré les vents violents.

• • •

Horaires de Tampa Bay couverture des ouragans 2024

5 choses à savoir sur la saison cyclonique 2024, selon les prévisionnistes.

Les prévisionnistes prédisent une saison cyclonique « extrêmement active » en 2024. Voici pourquoi.

L’assurance contre les inondations à Tampa Bay pourrait-elle augmenter après un ouragan ? Un avertissement suite à l’ouragan Ian

Vous voulez savoir quelles zones sont inondées à Tampa Bay ? Voici où chercher.

Listes de contrôle pour construire toutes sortes de kits tempête.