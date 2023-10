DeSantis dit que les États-Unis ne devraient pas accueillir de réfugiés palestiniens de Gaza parce qu’ils sont « tous antisémites »

WASHINGTON (AP) — Le candidat républicain à la présidentielle, Ron DeSantis, a déclaré que les États-Unis ne devraient accueillir aucun réfugié palestinien s’ils fuient la bande de Gaza parce qu’ils « sont tous antisémites » et il a rejeté les demandes internationales demandant à Israël de fournir de l’eau courante et des services publics aux habitants. 2,3 millions de civils sur le territoire.

Les commentaires de DeSantis constituent un changement frappant par rapport à la position publique adoptée par les responsables américains, y compris certains de ses collègues républicains, qui établissent des distinctions entre les objectifs du peuple palestinien et ceux du Hamas. Le groupe militant dirige Gaza depuis 2007 et a lancé une attaque contre Israël le week-end dernier.

L’approbation de DeSantis en faveur de telles tactiques intervient alors qu’il a préconisé des politiques dures en tant que candidat à la Maison Blanche. Il a suggéré que le fait de ne pas fournir d’eau ou d’autres services persuaderait le Hamas de libérer les otages qu’il a pris lors de son incursion.

« Il y a des Israéliens retenus en otages, tout comme des Américains, mais je ne pense pas qu’ils soient obligés de fournir de l’eau et des services publics pendant que ces otages sont retenus. Le Hamas devrait restituer ces otages avant toute discussion », a déclaré DeSantis à l’émission « Face The Nation » de CBS.

Les Nations Unies, les groupes humanitaires et les groupes israéliens de défense des droits de l’homme ont imploré Israël d’autoriser l’approvisionnement en eau et les livraisons d’urgence de carburant dans la bande de Gaza. Les médecins de la région préviennent que des milliers de personnes pourraient mourir alors que les hôpitaux manquent de carburant et d’autres fournitures de base, et que des Palestiniens désespérés tentent de fuir le nord de Gaza avant une potentielle campagne terrestre israélienne.

La dernière guerre entre Israël et le Hamas a déjà fait plus de 3 600 morts.

Les commentaires de DeSantis ont souligné à quel point le gouverneur de Floride adopte la rhétorique d’extrême droite alors qu’il tente de gagner du terrain sur l’ancien président Donald Trump, le favori du GOP pour l’investiture présidentielle de 2024.

DeSantis a d’abord suggéré que les États-Unis ne devraient pas accepter de réfugiés de Gaza lors d’un discours lors d’un événement de campagne dans l’Iowa samedi et a soutenu qu’ils « sont tous antisémites ».

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, candidate du Parti républicain, a déclaré sur « l’état de l’Union » de CNN qu’« un grand nombre de ces personnes veulent se libérer de ce régime terroriste. Ils veulent se libérer de tout cela. Et l’Amérique a toujours été favorable au fait qu’il soit possible de séparer les civils des terroristes. Et c’est ce que nous devons faire.

L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Michael Herzog, a également établi des distinctions entre le peuple palestinien et le Hamas. « Notre ennemi est le Hamas. Ce n’est pas le peuple palestinien. Il ne s’agit pas de civils innocents », a-t-il déclaré sur CNN.

DeSantis a défendu ses propos lors de l’interview télévisée, suggérant que le règne du Hamas sur Gaza – auquel s’opposent de nombreux Palestiniens – signifiait qu’aucun ne devrait être accepté comme réfugié aux États-Unis.

« Les États-Unis ne devraient absorber aucun de ces éléments. Je pense que la culture – c’est pourquoi ils ont élu le Hamas, soyons clairs à ce sujet. Tout le monde n’est pas membre du Hamas, et ce n’est probablement pas le cas. Mais ils ont élu le Hamas », a-t-il déclaré à propos des habitants de Gaza.

Il a décrit ce qu’il considère comme « une culture toxique » à Gaza. « Je pense que si nous devions en importer un grand nombre aux États-Unis, je pense que cela augmenterait l’antisémitisme dans ce pays, et je pense que cela augmenterait l’anti-américanisme dans ce pays », a déclaré DeSantis.

DeSantis a tenu à montrer qu’il se concentrait sur le conflit depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. La semaine dernière, il a signé un décret permettant à la Division de gestion des urgences de Floride d’affréter des vols pour les résidents de Floride bloqués en Israël pendant la guerre, ainsi que de livrer des fournitures à Israël.

Stephen Groves, Associated Press