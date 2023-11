DeSantis dit que le Hamas aurait pris plus d’otages si la Floride n’avait pas envoyé de vols d’évacuation

Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis a déclaré mercredi que le Hamas aurait emmené encore plus d’otages d’Israël vers Gaza si son administration n’avait pas financé des vols pour évacuer les citoyens américains après les attaques du 7 octobre.

Le Hamas a enlevé plus de 230 otages lors de son attaque surprise contre Israël ce jour-là, une attaque qui a duré plus de 20 heures dans plusieurs communautés israéliennes bordant la bande de Gaza. Mais les membres du Hamas n’ont pas mené d’autres attaques terrestres contre Israël depuis lors, après que les Forces de défense israéliennes ont riposté et commencé à encercler le territoire palestinien.

Lors du débat présidentiel républicain mercredi soir à Miami, DeSantis a critiqué le président Joe Biden et a déclaré qu’il aurait pu y avoir davantage d’otages pris sans les actions de la Floride. Il n’a présenté aucune preuve pour étayer cette affirmation.

“Je peux vous dire qu’en tant que gouverneur, j’ai fait quelque chose”, a déclaré DeSantis. « La négligence de Biden a été atroce. Nous avions des Floridiens là-bas après l’attaque – il les a laissés bloqués. Ils ne pouvaient pas faire décoller les vols. J’ai donc mobilisé des ressources en Floride, envoyé des avions en Israël et ramené plus de 700 personnes en sécurité. Il aurait pu y avoir davantage d’otages si nous n’avions pas agi. »

Les vols commerciaux au départ d’Israël ont continué à fonctionner après l’attaque du 7 octobre, bien que la plupart des vols directs vers les États-Unis opérés par les principales compagnies aériennes américaines aient été annulés et que la disponibilité des vols vers l’Europe soit limitée.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque, le Département d’État a également communiqué avec des citoyens américains cherchant à quitter le pays et a mis en place des vols charters, ainsi que des bateaux de croisière reliant Haïfa à Chypre, permettant ainsi aux Américains de poursuivre leur voyage de retour de manière indépendante.

Les responsables américains ont déclaré que le « signal de demande » pour les Américains souhaitant quitter Israël était faible, étant donné que de nombreux doubles nationaux – dont beaucoup sont des résidents permanents d’Israël – ont choisi de rester.

Pour aider à l’évacuation des Américains qui souhaitaient partir, l’administration DeSantis s’est associée au projet Dynamo. L’organisation à but non lucratif avait travaillé dans d’autres zones de guerre, notamment en Afghanistan et en Ukraine, pour évacuer des citoyens américains. Le PDG de l’organisation, Bryan Stern, a déclaré aux journalistes après les vols que son équipe était déjà au sol et prévoyait que les vols auraient décollé quelle que soit l’implication du gouvernement de Floride.

UNITÉ DE SOUTIEN À ISRAËL

Les cinq candidats présents sur scène ont exprimé leur accord sur le fait qu’Israël avait raison dans sa réponse militaire à l’attaque. DeSantis et Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine auprès des Nations Unies et gouverneur de Caroline du Sud, ont tous deux appelé Israël à « en finir » avec le Hamas en tant qu’organisation.

« La dernière chose que nous devons faire est de dire à Israël quoi faire », a déclaré Haley. « La seule chose que nous devrions faire, c’est les aider à éliminer le Hamas. Ce n’est pas qu’Israël ait besoin de l’Amérique. L’Amérique a besoin d’Israël. Ils sont la pointe de la lance.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud a déclaré qu’il dirait au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il avait la responsabilité de « rayer le Hamas de la carte ».

Vivek Ramaswamy, un entrepreneur, a déclaré qu’il dirait à Netanyahu de « faire fumer ces terroristes à la frontière sud ».

“Et puis je lui dirai qu’en tant que président des États-Unis, je fumerai les terroristes à notre frontière sud”, a déclaré Ramaswamy.

Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey, était le seul candidat sur scène à émettre une quelconque critique sur la réponse israélienne.

« Le fait est qu’Israël et sa communauté du renseignement ont échoué. Ils ont échoué ici, et ils ont échoué envers le peuple de l’État d’Israël », a-t-il déclaré.

« Ces problèmes sont si importants et si graves », a ajouté Christie. « La première chose que je dirais au Premier ministre Netanyahu est assez simple. L’Amérique est là, peu importe ce dont vous avez besoin à tout moment, pour préserver l’État d’Israël. N’oubliez pas que l’objectif principal du Hamas est de se débarrasser de l’État d’Israël.»