DeSantis dévoile une politique agressive d’immigration et de sécurité des frontières qui reflète largement celle de Trump

EAGLE PASS, Texas (AP) – Le candidat républicain à la présidentielle Ron DeSantis a promis de mettre fin à la citoyenneté du droit d’aînesse, de terminer la construction du mur frontalier sud et d’envoyer des forces américaines au Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue dans le cadre d’une proposition de politique d’immigration agressive – et familière – qu’il a présentée Lundi dans une ville frontalière du Texas.

Le vaste plan d’immigration, la première publication détaillée de la politique du gouverneur de Floride en tant que candidat de 2024, représente une liste de souhaits établie de longue date de propositions d’immigration républicaines qui reflètent largement les politiques de l’ancien président Donald Trump. Une grande partie du plan de DeSantis fait face à de grandes difficultés, nécessitant l’inversion des précédents juridiques, l’approbation d’autres pays ou même un amendement à la Constitution américaine.

Pourtant, DeSantis a projeté de la confiance lundi, giflant les dirigeants des deux partis politiques alors qu’il détaillait son plan face à une petite foule à Eagle Pass, au Texas, une communauté qui est devenue un couloir majeur pour les passages frontaliers illégaux pendant la présidence de Joe Biden.

« J’ai écouté les gens à DC pendant des années et des années et des années, remontant à des décennies – les républicains et les démocrates – toujours en train de gazouiller à ce sujet sans jamais mettre fin à la question », a déclaré DeSantis à un public d’environ 100 personnes. « Ce que nous disons n’est pas une excuse à ce sujet. »

La campagne DeSantis a promis de publier des déploiements de politiques plus détaillés dans les semaines à venir. Mais en menant avec l’immigration, DeSantis donne la priorité à une question de division qui a longtemps été au centre des électeurs les plus conservateurs du GOP. Dans le même temps, les électeurs du centre et de gauche ont remarqué que le franchissement illégal des frontières a augmenté ces dernières années.

Dans l’ensemble, 6 adultes sur 10 aux États-Unis désapprouvent la gestion de l’immigration par le président Joe Biden, selon un récent sondage AP-NORC.

Pourtant, il peut être difficile pour DeSantis de se séparer sur l’immigration des nombreux autres républicains à la recherche de l’investiture présidentielle de 2024 – en particulier Trump, qui est le favori.

L’ancien président aurait regardé l’apparition de son rival républicain à la télévision. Il a décrit les remarques de DeSantis comme « très ennuyeuses ».

« Le discours de DeSanctus n’était qu’une resucée de tout ce que j’ai fait pour avoir la » frontière la plus sûre et la plus solide de l’histoire des États-Unis « », a écrit Trump sur les réseaux sociaux.

Trump a mis l’accent sur l’immigration tout en prononçant le discours d’ouverture devant des centaines de conservateurs religieux enthousiastes lors de la conférence de la Faith and Freedom Coalition à Washington ce week-end. Il a promis de mener « la plus grande opération d’expulsion intérieure à la frontière » et s’est vanté d’avoir achevé plus de 300 miles (ou 480 kilomètres) de mur le long de la frontière sud pendant son administration tout en promettant d’en construire encore plus s’il remportait un autre mandat.

L’ancien président a également promis de rétablir les règles de l’ère de la pandémie de coronavirus connues sous le nom de Titre 42 qui permettaient aux autorités américaines de refouler rapidement les migrants à la frontière, dénonçant sans preuves « toutes les maladies que les étrangers illégaux apportent ».

DeSantis n’a pas mentionné Trump par son nom lors du dévoilement de sa nouvelle politique, mais ses références répétées au mur frontalier inachevé ont néanmoins frappé l’ancien président. Trump a essayé et finalement échoué à terminer un mur frontalier le long de l’ensemble de la frontière américano-mexicaine de 1 950 milles (3 140 kilomètres) au cours de ses quatre années au pouvoir.

Avant l’annonce de lundi, la campagne DeSantis a publié de nouvelles marchandises portant les mots « Build The Wall. Pas d’excuses. »

Les politiques de Trump ont contribué à restreindre l’immigration, mais le nombre de personnes traversant la frontière américano-mexicaine a encore augmenté pendant son mandat avant de chuter pendant la pandémie de COVID-19.

Et ses politiques ont provoqué des blocages dans le système qui ont conduit à une surpopulation massive ; à lui seul, l’arriéré des affaires devant les tribunaux de l’immigration est passé d’environ 500 000 en juin 2016 à 1,3 million d’affaires à la fin de 2020. Il y avait également d’énormes préoccupations en matière de droits de l’homme, en particulier avec le programme Remain in Mexico et la séparation des enfants de leur famille à la frontière. .

Dans son plan, DeSantis adopte bon nombre des mêmes politiques.

DeSantis promet de mettre fin à la soi-disant politique de capture et de libération des États-Unis, qui permet actuellement la libération illégale d’immigrants dans le pays jusqu’à leurs dates d’audience. C’est que les autorités fédérales de l’immigration ont l’argent pour seulement 30 000 lits, ce qui rend impossible la détention de tous ceux qui sont arrêtés.

DeSantis veut également rétablir la politique de rester au Mexique pour faire attendre les demandeurs d’asile au Mexique pour les audiences devant le tribunal américain de l’immigration. Un tel plan nécessiterait l’approbation du Mexique.

Il appelle à la fermeture de la « échappatoire de Flores », qui, entre autres, exige que les familles soient généralement libérées de leur garde à vue dans les 20 jours. Cela fait partie d’une ordonnance du tribunal fédéral, donc on ne sait pas comment il pourrait le fermer s’il était élu.

DeSantis promet également d’utiliser la force militaire contre les cartels de la drogue si nécessaire. Il se «réserverait également le droit d’opérer de l’autre côté de la frontière pour sécuriser notre territoire contre les activités du cartel mexicain», selon le plan, qui demande également à la marine américaine et à la garde côtière d’empêcher les précurseurs chimiques d’entrer dans les ports mexicains si «le Mexique le gouvernement n’arrêtera pas la fabrication de médicaments du cartel.

« Nous utiliserons tous les leviers à notre disposition contre le Mexique et tous les pouvoirs à notre disposition contre les cartels », a-t-il déclaré à son auditoire à Eagle Pass. « S’ils essaient de faire entrer des produits dans ce pays et qu’ils tuent notre peuple, vous n’avez pas seulement le droit, vous avez la responsabilité de riposter. »

Le plan de DeSantis en dit peu sur les millions d’immigrants vivant déjà illégalement dans le pays, mis à part la promesse d’expulser ceux qui ont dépassé la durée de leur visa. Expulser ces personnes est un défi qui échappe aux autorités depuis des décennies.

Le gouverneur de Floride a parlé publiquement des éléments clés de son plan pour la première fois à Eagle Pass, une zone où les fermes environnantes et les villes peu peuplées ont dominé la vallée du Rio Grande au Texas lors d’arrestations au cours de certaines parties de l’année dernière.

Des groupes de dizaines, parfois de centaines de personnes, ont pataugé dans les eaux peu profondes de la rivière pour se rendre aux agents de la patrouille frontalière dans la ville tentaculaire d’entrepôts et de maisons délabrées. Mission: Border Hope, un groupe d’aide aux migrants, a déménagé l’année dernière dans un grand entrepôt pour aider à organiser le voyage en bus vers San Antonio pour jusqu’à 1 000 personnes par jour qui ont été libérées avec l’ordre de se présenter au tribunal de l’immigration ou à un bureau d’immigration.

En septembre, la petite ville frontalière a fait la une des journaux internationaux lorsque neuf personnes se sont noyées en tentant de traverser le Rio Grande à la nage.

Alors que la région penche démocrate, certains dans l’assistance de lundi ont parlé d’un nouvel élan conservateur. Un enseignant dans l’auditoire a noté que les écoles locales sont obligées de fermer à clé lorsque les forces de l’ordre poursuivent les immigrants qui tentent d’échapper à la détection. Plusieurs mères dans la foule ont également déclaré avoir perdu des enfants à cause d’une surdose de fentanyl.

DeSantis a soutenu un membre du public qui a suggéré que «l’invasion» à la frontière constituait un «acte de guerre».

« Je pense que l’État du Texas a le droit de déclarer une invasion », a déclaré DeSantis à l’homme. « Vous allez voir en tant que président en vertu de l’article 2 de la Constitution, vous avez la responsabilité et le devoir de protéger le pays. Nous allons le faire et nous allons le faire vigoureusement. »

Des gens ont rapporté de New York. Les rédacteurs d'Associated Press Elliot Spagat à San Diego, Will Weissert et Colleen Long à Washington et Jill Colvin à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Valérie Gonzalez et Steve Peoples, Associated Press