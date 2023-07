DeSantis dévoile une nouvelle politique économique qui cible la Chine, les taxes et les réglementations

ROCHESTER, NH (AP) – Dans un nouveau plan politique dévoilé lundi, l’espoir présidentiel républicain Ron DeSantis vise la Chine avec une « Déclaration d’indépendance économique » qui cible également les taxes, les réglementations, les dépenses et l’éducation.

S’exprimant dans un entrepôt du New Hampshire, le gouverneur de Floride a promis de relancer l’économie et de lutter pour la classe moyenne.

« Nous reprendrons le contrôle de notre destin – et veillerons à ce que notre avenir soit aussi fier, indépendant et libre que notre passé », a-t-il déclaré au Prep Partners Group, qui coordonne l’entreposage, la distribution et d’autres logistiques pour d’autres entreprises.

DeSantis a déclaré qu’il arracherait le contrôle économique de la Chine en mettant fin au statut commercial préférentiel du pays, en interdisant les importations de biens fabriqués à partir de propriété intellectuelle volée et en empêchant les entreprises de partager des technologies critiques avec la Chine.

Le plan économique en 10 points est la troisième proposition politique majeure présentée par DeSantis, dont la campagne a connu des difficultés ces dernières semaines. Bien que longtemps considéré comme le principal rival de l’ancien président Donald Trump, DeSantis a perdu plus d’un tiers de son personnel alors que les documents fédéraux montraient que sa campagne brûlait de l’argent à un rythme insoutenable.

Lundi, il s’est toutefois concentré sur les dépenses inconsidérées du gouvernement fédéral. Son plan le décrit comme un «nouveau shérif en ville» qui opposera son veto aux dépenses inutiles et imposera des exigences de travail aux programmes d’aide sociale. Il a également affirmé qu’il pourrait atteindre une croissance économique annuelle de 3 % en maintenant les impôts bas, en éliminant la bureaucratie et en encourageant les investissements.

Sur le front de l’éducation, DeSantis a déclaré qu’il cesserait d’encourager les «diplômes inutiles» en rendant les universités responsables des prêts que leurs étudiants accumulent. Son plan favoriserait également des programmes de formation professionnelle et d’apprentissage qui forment «des artisans et des ingénieurs» au lieu d’«administrateurs et de bureaucrates politisés».

Holly Ramer, Associated Press