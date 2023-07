DeSantis devient le premier candidat d’un grand parti à participer à la primaire présidentielle de Caroline du Sud en 2024

COLUMBIA, SC (AP) – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déposé mardi des documents pour la primaire républicaine de Caroline du Sud, devenant ainsi officiellement le premier candidat à la présidence d’un grand parti sur le bulletin de vote pour le premier concours du Sud.

DeSantis a signé ses documents de dépôt lors d’un arrêt au siège du Parti républicain de Caroline du Sud à Columbia, flanqué de partisans, dont des législateurs d’État qui ont approuvé sa candidature.

Le dépôt intervient à un moment important pour DeSantis et sa campagne alors que le gouverneur effectue son troisième passage à travers la Caroline du Sud en tant qu’espoir de la Maison Blanche. Il est entré dans la course en mai avec l’espoir qu’il deviendrait la principale menace pour l’ancien président Donald Trump. Mais DeSantis a eu du mal à faire des percées contre Trump, qui détient une avance dominante dans la primaire, et a récemment commencé à réduire le personnel de campagne.

Il est revenu au procès de campagne lundi, lorsqu’il a organisé un événement à Tega Cay, une communauté aisée du lac Wylie le long de la frontière avec la Caroline du Nord.

Après environ une demi-heure de remarques, au cours desquelles il a abordé les points forts de son discours de souche, DeSantis a également répondu à une poignée de questions de la foule d’environ 900 personnes rassemblées pour l’entendre. Les interrogateurs comprenaient une femme qui s’est décrite comme une « partisane inconditionnelle de Trump » qui a déclaré que l’élection de 2024 représentait « le vote le plus important que nous allons avoir » et qu’elle estimait que DeSantis « avait fait un excellent travail » en plaidant sa candidature.

Dans sa réponse, DeSantis a condamné ce qu’il a qualifié de « militarisation du gouvernement » dans les poursuites judiciaires intentées contre Trump, faisant écho à une ligne que l’ancien président a affinée dans ses propres discours à la suite de son inculpation pour des accusations fédérales.

« J’apprécie ce que le président Trump a fait. … Il a été mal traité, il a été traité de manière inconstitutionnelle », a déclaré DeSantis. «Voici le truc – la question pour nous maintenant est, qu’allons-nous faire à ce sujet? … Il ne s’agit pas de moi, il s’agit de vous. Il s’agit de moi qui défends vos intérêts, défend la Constitution et rétablit ce pays comme l’envisageaient les pères fondateurs.

Plus tard mardi à West Columbia, DeSantis – un ancien officier de la marine qui a servi dans le corps du juge-avocat général de la marine en Irak – prévoyait de déployer ses plans de réforme d’une armée américaine qui, selon lui, est trop axée sur les efforts de diversité et d’inclusion.

Lundi soir, DeSantis a présenté ces plans en avant-première, affirmant qu’en tant que commandant en chef, il « déchirerait le réveil » d’une armée qui est aujourd’hui pleine « d’expérimentation sociale, d’idéologie, d’agenda éveillé, de pronoms, de drag queens ». Le déploiement, accompagné d’une rare conférence de presse, était prévu pour un arrêt à la Celebrate Freedom Foundation. L’organisation à but non lucratif, fondée par des chefs militaires à la retraite, déclare sur son site Web qu’elle vise à « honorer les anciens pionniers de l’aviation et inspirer les futurs pionniers de l’espace et de l’aviation » grâce à un programme de sensibilisation STEM destiné aux élèves de la maternelle à la 12e année.

Le déploiement est la deuxième déclaration politique officielle de la campagne de DeSantis. En juin, il a présenté ses propositions d’immigration – qui appellent à mettre fin à la citoyenneté du droit d’aînesse et à terminer la construction du mur frontalier sud – lors d’une visite dans une ville frontalière du Texas.

La Caroline du Sud est sur le point de tenir sa primaire présidentielle du GOP le 24 février. L’État, qui compte également deux candidats locaux de 2024 – l’ancien gouverneur Nikki Haley et le sénateur Tim Scott – est essentiel pour les candidats républicains à la présidence et a été un fort base de soutien à Trump lors de ses campagnes précédentes.

Meg Kinnard, l’Associated Press