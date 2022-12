DeSantis demande une enquête du grand jury sur les vaccins COVID-19

MIAMI (AP) – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré mardi qu’il prévoyait de demander à la Cour suprême de l’État de convoquer un grand jury pour enquêter sur “tout acte répréhensible” concernant les vaccins COVID-19.

Le gouverneur républicain, qui est souvent mentionné comme un candidat potentiel à la présidentielle en 2024, n’a donné aucun détail sur les actes répréhensibles sur lesquels le panel enquêterait, mais a suggéré qu’il visait en partie à obtenir plus d’informations des sociétés pharmaceutiques sur les vaccins et les effets secondaires potentiels. .

Il a fait cette annonce à la suite d’une table ronde avec le chirurgien général de Floride Joseph Ladapo et un panel de scientifiques et de médecins.

“Nous serons en mesure d’obtenir les données, qu’ils veuillent les donner ou non”, a déclaré DeSantis. “En Floride, il est illégal d’induire en erreur et de faire de fausses déclarations, en particulier lorsque vous parlez de l’efficacité d’un médicament.”

Des études sur les vaccins financées par des sociétés pharmaceutiques qui ont développé des vaccins COVID-19 ont été publiées dans des revues à comité de lecture telles que le New England Journal of Medicine, et des panels gouvernementaux ont examiné les données sur la sécurité et l’efficacité des injections avant d’en approuver l’utilisation.

La demande du grand jury, publiée plus tard mardi, fait valoir que les sociétés pharmaceutiques avaient un intérêt financier à créer un climat dans lequel les gens pensaient que l’obtention d’un vaccin contre le coronavirus garantirait qu’ils ne pourraient pas propager le virus à d’autres.

Il demande à un grand jury d’enquêter, entre autres, pour savoir si des informations trompeuses ont été diffusées sur “des vaccins censés prévenir l’infection, les symptômes et la transmission du COVID-19”.

Les grands jurys à l’échelle de l’État, généralement composés de 18 personnes, peuvent enquêter sur les activités criminelles et émettre des actes d’accusation, mais également examiner les problèmes systémiques en Floride et faire des recommandations. Des panels récents ont abordé les questions d’immigration et de sécurité à l’école.

DeSantis a noté que la Floride a récemment « obtenu 3,2 milliards de dollars grâce à une action en justice contre les responsables de la crise des opioïdes. Donc, ce n’est pas comme si c’était quelque chose d’inédit. Cet argent provenait en grande partie de poursuites judiciaires et de règlements avec des fabricants de médicaments, des détaillants et des distributeurs.

DeSantis a déclaré qu’il s’attend à obtenir l’approbation de la Cour suprême pour que le grand jury de tout l’État soit constitué, probablement dans la région de Tampa Bay.

“Cela s’accompagnera de processus juridiques qui permettront d’obtenir plus d’informations et d’engager la responsabilité juridique de ceux qui ont commis une faute”, a déclaré DeSantis.

DeSantis a également annoncé qu’il créait une entité appelée «Comité d’intégrité de la santé publique», qui comprendra de nombreux médecins et scientifiques qui ont participé à la table ronde de mardi. Le groupe comprend des opposants de premier plan aux confinements, aux mandats fédéraux de vaccination et à la vaccination des enfants.

Il a déclaré qu’au cours de la pandémie, certaines personnes avaient perdu confiance dans les institutions de santé publique, y compris les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Le gouverneur s’est fréquemment prononcé contre les directives du CDC, y compris les mandats de masque et de vaccin, et a intenté des poursuites pour empêcher beaucoup d’entre eux d’entrer en vigueur en Floride.

De plus, le gouverneur a annoncé que Ladapo mènera des recherches par l’intermédiaire de l’Université de Floride pour “évaluer les décès subits d’individus en bonne santé qui ont reçu un vaccin COVID-19”. En outre, il a déclaré que le ministère de la Santé de Floride utilisera la surveillance des maladies et les statistiques de l’état civil pour évaluer ces décès.

L’écrivain de l’Associated Press, Curt Anderson, a contribué depuis Saint-Pétersbourg, en Floride.

Freida Frisaro, Associated Press