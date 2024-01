Desantis demande l’expulsion d’Ilhan Omar après son discours “Somali First”

Le gouverneur de Floride, Ron Desantis, a appelé mardi à l’expulsion des États-Unis de la représentante du Minnesota, Ilhan Omar, après que des images ont montré Omar prononçant un discours en langue somalienne devant un rassemblement de dirigeants communautaires dans un hôtel de Minneapolis samedi soir, où elle se faisait appeler « Somali First » et s’est engagée à protéger les intérêts somaliens tant qu’elle sera membre du Congrès américain.

Les images montrent Omar prononçant un discours dans son somali natal dans lequel elle s’est ralliée aux projets du gouvernement éthiopien de conclure un accord d’accès maritime avec la République du Somaliland, une province séparatiste de la Somalie.

Dans lequel Ilhan Omar, l'un des complices de la République islamique d'Iran au Congrès américain, affirme qu'elle fait partie du gouvernement américain pour représenter les intérêts de la Somalie.

« Les États-Unis sont un pays où l’une de vos filles est au Congrès pour représenter vos intérêts », a déclaré Omar dans son discours. « Tant que je serai au Congrès américain, la Somalie ne sera jamais en danger, ses eaux ne seront pas volées par l’Éthiopie ou d’autres… Dormez confortablement, sachant que je suis ici pour protéger les intérêts de la Somalie depuis l’intérieur du système américain. »

“Nous, en tant que Somaliens, nous aimons les uns les autres… des gens qui savent qu’ils sont Somaliens d’abord et musulmans ensuite, qui se protègent les uns les autres et viennent en aide les uns aux autres ainsi qu’aux autres musulmans”, a déclaré Omar dans ses remarques.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’exprime lors du dîner NHGOP Amos Tuck 2023 à Manchester, New Hampshire, États-Unis, le 14 avril 2023. (crédit : REUTERS/BRIAN SNYDER)

Le gouverneur de Floride, ancien candidat républicain à la présidentielle de 2024, a été le plus éminent parmi plusieurs politiciens républicains à condamner les remarques d’Omar. « Expulser du Congrès, dénaturaliser et expulser ! » Desantis a répondu à une publication de la vidéo originale sur la plateforme de médias sociaux X.

Les accusations d’Omar de double loyauté pro-israélienne

Membre du groupe anti-israélien de politiciens démocrates connu familièrement sous le nom de « The Squad », Omar a accusé les politiciens pro-israéliens de double loyauté dans le passé.

« L’influence politique dans ce pays qui dit qu’il est acceptable de pousser à l’allégeance à un pays étranger. Je voudrais demander pourquoi est-il acceptable pour moi de parler de l’influence de la NRA (National Rifle Association), des industries des combustibles fossiles ou des grandes sociétés pharmaceutiques, et de ne pas parler d’un puissant groupe de pression qui influence les politiques ? » a-t-elle déclaré en 2019, au milieu d’une série de commentaires anti-israéliens tenus par Omar tout au long de l’année – dont plusieurs ont été condamnés pour ouvertures antisémites et ont finalement conduit Omar à présenter des excuses.

Si Omar avait beaucoup à dire sur les membres du Congrès pro-israéliens et leur prétendue loyauté, elle avait des opinions tout aussi fortes sur la situation géopolitique dans son Afrique natale, comme s’opposer à la coopération croissante du Somaliland avec l’Éthiopie voisine et affirmer que l’Amérique « libérerait le pays occupé ». territoires » de Djibouti, du Somaliland et de la province du Nord-Est du Kenya, cette dernière comptant une importante population de Somaliens de souche et de réfugiés somaliens.

« Le gouvernement américain ne fera que ce que les Somaliens aux États-Unis leur disent de faire. Ils doivent faire ce que nous voulons et rien d’autre. Ils doivent suivre nos ordres et c’est ainsi que nous sauvegarderons les intérêts de la Somalie », a conclu Omar dans son discours.