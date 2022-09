DeSantis demande le rejet de la poursuite par le procureur suspendu

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, veut qu’un juge fédéral rejette une action en justice pour la liberté d’expression déposée par un procureur démocrate qu’il a suspendu de ses fonctions pour des déclarations selon lesquelles il ne poursuivrait pas d’accusations criminelles en matière d’avortement, de droits des transgenres et de certaines personnes de bas niveau. cas.

Le gouverneur républicain a déclaré vendredi au juge de district américain Robert Hinkle de Tallahassee dans un dossier qu’Andrew Warren – démis de ses fonctions le mois dernier en tant que procureur d’État élu dans le comté de Hillsborough, qui comprend Tampa – ne peut pas demander la protection du premier amendement pour ses commentaires sur la façon dont il gérerait ces chauds -boutons questions politiques.

“M. Warren n’avait aucun droit au premier amendement, en tant qu’agent public, de déclarer qu’il n’exercerait pas ses fonctions en vertu de la loi de Floride », a déclaré le solliciteur général Henry C, Whitaker dans le dossier de 39 pages pour DeSantis.

Warren, élu pour la première fois en 2016 et réélu en 2020, a affirmé dans son procès déposé le 17 août que le gouverneur renversait la volonté des personnes qui l’avaient nommé et que sa suspension était basée uniquement sur ses déclarations et non sur aucune véritables décisions de poursuite.

Warren a déclaré que la motion de révocation du gouverneur manquait la cible. Son procès vise finalement sa réintégration en tant que procureur de la République.

« C’est une piètre défense d’un abus de pouvoir indéfendable. Le fait que les contribuables continuent de payer la facture pour cela rend cela encore plus honteux », a déclaré Warren dans un communiqué par e-mail.

Hinkle a prévu une audience le 19 septembre à Tallahassee pour entendre les arguments dans le procès Warren. Le Sénat de l’État dominé par le GOP, qui a le pouvoir de confirmer ou d’annuler la suspension du procureur, suspend ses travaux jusqu’à ce que la contestation judiciaire soit réglée.

L’affaire survient alors que DeSantis cherche à être réélu en novembre contre le démocrate Charlie Crist, qui a fait du droit à l’avortement la pierre angulaire de sa campagne. DeSantis est également largement considéré comme un candidat à l’investiture présidentielle républicaine de 2024.

Lorsque Warren a été démis de ses fonctions le 4 août, DeSantis a accusé le procureur d’incompétence et de manquement à ses devoirs. Le gouverneur a cité des déclarations conjointes que Warren a signées avec des procureurs à travers le pays s’engageant à ne pas poursuivre les personnes qui demandent, fournissent ou soutiennent des avortements ou à criminaliser les soins de santé affirmant le genre ou les personnes transgenres.

Le gouverneur a également soutenu que Warren cherchait à tort à «choisir et choisir» les lois à appliquer, comme une politique contre la poursuite de certains crimes de bas niveau tels que ceux trouvés lorsque la police arrête un piéton ou un cycliste – connus localement sous le nom d’accusations découlant de « faire du vélo en noir.

Dans la requête en rejet, DeSantis fait valoir que Warren n’a aucune justification pour intenter une action en faveur de la liberté d’expression, car il n’exprimait pas simplement des opinions, mais occupait des postes de procureur officiels – ce que Warren rejette – et que le tribunal fédéral n’est pas l’endroit pour le régler.

“Au fond, cette affaire ne justifie pas l’intervention de la Cour fédérale dans une affaire essentiellement étatique : le devoir constitutionnel du gouverneur de veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et le processus constitutionnel de l’État pour révoquer les fonctionnaires capricieux qui refusent d’exécuter fidèlement ces lois”, dit la motion du gouverneur.

DeSantis a nommé l’ancienne juge du comté de Hillsborough, Susan Lopez, pour remplacer Warren au poste de procureur. Elle avait déjà été nommée à la magistrature par DeSantis en 2021.

Warren a reçu un soutien pour son procès par le biais de mémoires “d’amis de la cour” déposés par un certain nombre de juristes et par des membres de la Commission de révision de la Constitution de l’État.

Curt Anderson, Associated Press