DeSantis demande au juge fédéral de rejeter la poursuite de Disney

Les avocats du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ont demandé lundi à un tribunal fédéral de rejeter le procès de représailles politiques de Disney, arguant que lui et au moins un autre accusé sont « immunisés » parce que la société n’a pas qualité pour les poursuivre.

Les avocats ont également fait valoir que la plainte de Disney – selon laquelle DeSantis avait ciblé l’entreprise après avoir dénoncé le projet de loi controversé sur les salles de classe de l’État qualifié de « Don’t Say Gay » par les critiques – « n’énonce pas une demande sur laquelle une réparation peut être accordée ».

Un porte-parole de Disney n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur le dossier du tribunal.

La tentative du gouverneur de rejeter le procès intervient alors qu’il s’est penché sur sa bataille interminable avec Disney tout en faisant campagne dans la primaire présidentielle républicaine. Le combat entre DeSantis, le principal candidat du GOP derrière l’ancien président Donald Trump, et Disney, l’un des meilleurs employeurs de Floride, couve depuis plus d’un an.

