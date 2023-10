Le gouverneur républicain Ron DeSantis de Floride a critiqué le président Joe Biden lors d’un discours prononcé vendredi pour avoir facturé aux Américains leur évacuation d’Israël alors que son administration finance le transport des immigrants illégaux à travers les États-Unis.

Le discours de DeSantis, prononcé à la Heritage Foundation à Washington, DC dans le cadre de sa série Mandate for Leadership, a attaqué l’administration Biden pour avoir facturé aux citoyens américains le coût des voyages fournis par le gouvernement pour évacuer Israël après sa déclaration de guerre contre le Hamas, suggérant qu’il “ce n’était pas bien.” Il a comparé cette action aux efforts de son administration pour évacuer les citoyens de Floride d’Israël, qui ont été fournis gratuitement. (EN RELATION : DeSantis soutient le maintien de Tommy Tuberville sur les nominations militaires concernant la politique d’avortement du Pentagone)

« Le Département d’État et l’ambassade n’ont pas fait ce qu’il fallait pour ramener les Américains chez eux. Finalement, ils ont dit qu’ils vous largueraient en Grèce et vous factureraient ensuite cela. Et je me suis dit, vous savez, si vous entrez dans ce pays illégalement, ils ne vous font pas payer pour vous transporter partout. Ils vous mettent dans des hôtels. Ils ne facturent pas l’étranger en situation irrégulière, mais pourtant les Américains fuyant une zone de guerre vont-ils d’une manière ou d’une autre recevoir une facture ? Ce n’est pas bien », a déclaré DeSantis.

DeSantis faisait référence à l’administration Biden affrètement d’un bateau de croisière le 16 octobre qui transportait quelque 2 500 citoyens américains et les membres de leurs familles éligibles de Haïfa, en Israël, à Limassol, à Chypre. Les évacués devaient signer un billet à ordre à rembourser le gouvernement américain pour le coût de chaque personne transportée à bord du navire, qui est devenu l’un des rares moyens permettant aux citoyens américains de quitter la région au milieu annulations de service par de nombreuses compagnies aériennes internationales.

L’administration Biden a également vols charters depuis les aéroports israéliens pour permettre aux citoyens américains et à leurs familles immédiates de quitter la région, selon le Département d’État. UN loi fédérale promulguée en 1956, exige que les évacués américains remboursent au gouvernement le coût de leur évacuation, bien que des dérogations aient déjà été accordées par des administrations précédentes, selon Actualités ABC.

L’administration DeSantis a également évacué des citoyens américains d’Israël, indépendamment des efforts fédéraux, et s’est engagée à ne pas facturer aux évacués les frais de voyage.

« Plus récemment, nous avons organisé le sauvetage de près de 700 Américains d’Israël à la suite des attaques terroristes du Hamas », a-t-il déclaré dans son discours.

Face à une vague d’immigrants illégaux entrant aux États-Unis depuis le Mexique, l’administration Biden les a relocalisés des régions frontalières vers d’autres régions du pays, en utilisant pour ce faire des vols charters. Il n’existe aucune trace publique d’immigrants illégaux transportés se voyant facturer leur vol, même s’ils n’ont probablement pas les moyens de payer.

Le discours de DeSantis a également abordé plusieurs thèmes de politique étrangère, concernant principalement la République populaire de Chine.

“Le menace posé par le PCC a besoin notre primaire se concentrer et attention droite maintenant. Ils sont le d’abord vraiment pair concurrent que nous avoir traité avec dans notre des vies », a déclaré DeSantis, ajoutant que « cela nécessite une approche globale de la société ».

DeSantis, candidat à la présidentielle, est actuellement derrière l’ancien président Donald Trump, principal candidat à l’investiture républicaine à la présidentielle, avec une large marge de 46,5 points de pourcentage, selon à une moyenne des sondages nationaux réalisés par RealClearPolitics.

Les départements d’État et de la Sécurité intérieure ont été contactés pour une demande de commentaires.

