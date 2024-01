DeSantis commence tranquillement à construire sa rampe de sortie à partir de la course 2024

Son meilleur espoir de continuer à concourir, ont déclaré ses collaborateurs, est que Mme Haley perde son État d’origine le 24 février et abandonne, laissant M. DeSantis avec un affrontement en tête-à-tête contre M. Trump. “Personne ne financera une candidate emballée dans des bulles qui ne peut pas remporter son pays d’origine”, a soutenu M. Romeo.

Mais le Super Tuesday, lorsque 16 États et territoires voteront le 5 mars, est bien placé pour que M. Trump domine, selon les sondages, même dans une course à deux contre M. DeSantis. Dans ce cas, M. DeSantis pourrait envisager de se présenter à nouveau en 2028, un an après la fin de son mandat de gouverneur.

Mardi, en Caroline du Sud, M. DeSantis a déclaré que les électeurs de Trump dans l’Iowa lui avaient dit qu’ils le soutiendraient dans quatre ans. “Ils venaient vers moi en me disant : ‘Nous te voulons en 2028, nous t’aimons, mec'”, a déclaré M. DeSantis aux journalistes.

Il a fait des commentaires similaires lors d’une interview avec NBC News, déclarant : « Des gens sont venus me voir pour me dire : « Je t’aime, mec. Je vais faire Trump cette fois et toi la prochaine fois. Ce n’est pas ce que je voulais entendre, mais en étant là, nous avons fait bonne impression et c’est important.