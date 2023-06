DeSantis cherche à renforcer son appel en Caroline du Nord – mais on parle de l’inculpation de Trump

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

jeÀ une autre époque, un favori républicain faisant face à sa deuxième inculpation en trois mois signifierait que les électeurs primaires chercheraient activement d’autres candidats à affronter un président aussi impopulaire que le président Joe Biden.

Au lieu de cela, l’acte d’accusation de l’ancien président Donald Trump, qu’il a annoncé jeudi soir et qui a été descellé vendredi, a calcifié son soutien parmi les électeurs républicains à la Convention républicaine de Caroline du Nord à Greensboro. Au contraire, l’acte d’accusation de 37 chefs d’accusation accusant M. Trump d’avoir montré des informations hautement classifiées à des personnes non autorisées à deux reprises a rendu les républicains de l’État de Tar Heel plus susceptibles de le soutenir.

« Après hier? » Beverly Atwell du comté de Forsyth a demandé en réponse à une question de L’indépendant sur qui elle penchait. « Atout. »

Mme Atwell a déclaré que ce qui était arrivé à M. Trump était « terrible ».

« Tout le monde doit le soutenir », a-t-elle déclaré. « Ce que Joe Biden a fait, seul quelqu’un comme Trump peut se battre. »

Terry Stafford, un participant, a déclaré que l’acte d’accusation n’affecterait pas son vote de toute façon.

« Je sais qu’ils font juste des conneries », a-t-il dit L’indépendant. « S’ils voulaient nous montrer à quel point ils étaient vrais, Biden aurait été arrêté pour ses crimes. »

Vendredi aurait dû être consacré au principal rival de M. Trump pour l’investiture républicaine, le gouverneur de Floride Ron DeSantis. M. DeSantis s’est adressé à une salle comble pour le dîner de l’Old North State au Koury Convention Center. Le super PAC qui soutient M. DeSantis appelé Never Back Down avait un stand au troisième étage du bâtiment. Un bouton de campagne vendu montrait M. DeSantis disant à M. Trump, « tiens ma bière ».

La convention est censée être un appel de bétail pour les meilleurs présidents républicains. L’ancien vice-président Mike Pence y prendra la parole samedi après-midi lors d’un déjeuner et M. Trump prononcera l’un de ses premiers discours depuis son inculpation dans la soirée après avoir pris la parole à la convention d’État du Georgia GOP plus tôt dans la journée.

Alan Pugh du comté de Randolph a dit L’indépendant que le GOP avait un large éventail de candidats qualifiés, citant non seulement M. Trump et M. DeSantis, mais aussi le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud et le gouverneur Doug Burgum du Dakota du Nord. Mais il a dit que M. DeSantis avait reçu une grande partie de la conversation.

« Je pense que la raison en est simplement le fait que son record en Floride », a-t-il déclaré, notant comment M. DeSantis est passé de la victoire de justesse de sa première course à une réélection de près de vingt pour cent et à l’obtention du vote hispanique. « Les gens aiment qui ils veulent, mais nous devons gagner. Et DeSantis est un gagnant.

Mais M. Trump a dominé la discussion. Même M. DeSantis a parlé du ministère de la Justice « s’armant » contre les conservateurs, bien qu’il n’ait pas mentionné l’ancien président par son nom.

« Nos pères fondateurs auraient absolument prédit la militarisation de ces agences, en particulier la justice et le FBI, car si nous n’avons pas de responsabilité constitutionnelle, la nature humaine est telle qu’ils abuseront de leur pouvoir », a-t-il déclaré. Il a également critiqué le ministère de la Justice pour ne pas avoir inculpé l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton pour avoir utilisé un serveur de messagerie privé pendant son mandat de secrétaire.

« Existe-t-il une norme différente pour un secrétaire d’État démocrate par rapport à un ancien président républicain », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il doit y avoir une norme de justice dans ce pays. »

Les candidats républicains à la présidentielle se retrouvent dans une impasse dans la mesure où ils doivent désormais simultanément montrer leur soutien à l’ancien président deux fois destitué et maintenant deux fois inculpé et faire valoir qu’ils constituent un choix plus optimal.

Même M. Pugh, qui a fait l’éloge de M. DeSantis, a déclaré que même s’il ne s’était engagé envers aucun candidat, les accusations ont aidé M. Trump « parce qu’il est attaqué par notre propre gouvernement ».

« Notre propre ministère de la Justice », a-t-il dit. « Cela m’exaspère en tant qu’avocat. »

Les républicains continueront probablement à ressentir de la pression pour faire preuve de solidarité avec M. Trump. Charlie Kirk, directeur général de Turning Point USA, tweeté que chaque républicain devrait suspendre sa campagne et se rendre à Miami pour montrer son soutien à M. Trump.

« Soit nous avons un parti d’opposition, soit nous n’en avons pas », a-t-il dit. « Allez à Miami mardi et faites preuve de solidarité ou nous vous marquerons comme faisant partie de l’opposition [sic].”

La situation difficile à laquelle de nombreux républicains sont confrontés est personnifiée par une affiche dans l’un des stands du centre des congrès qui présentait une citation de Ronald Reagan montrant son 11e commandement : « Tu ne diras pas de mal d’un autre républicain ».