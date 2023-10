Candidat républicain à la présidentielle et gouverneur de Floride. Ron DeSantis a rappelé les législateurs au Capitole de l’État à Tallahassee pour une session extraordinaire visant à imposer des sanctions supplémentaires à l’Iran.

DeSantis a déclaré qu’il convoquait la session parce que l’Iran avait soutenu le Hamas dans son attaque surprise contre Israël il y a deux semaines. Le gouvernement iranien a toutefois rejeté les allégations selon lesquelles il aurait aidé le Hamas dans ses préparatifs pour l’attaque.

Les responsables américains ont reconnu que les Iraniens étaient indirectement complices de la formation, du financement et du soutien du groupe. Le Hamas et l’Iran ont publiquement reconnu un partenariat dans le conflit qui dure depuis des décennies avec Jérusalem, le Hamas cherchant à mettre fin à l’occupation israélienne de la Palestine et l’Iran cherchant à accroître son influence régionale et à détruire Israël.

« Les détails, y compris la date et la portée, sont en cours d’élaboration entre les dirigeants législatifs et notre bureau. Nous sommes impatients de travailler avec le corps législatif pour montrer le soutien continu de la Floride à Israël », a déclaré le porte-parole de DeSantis, Jeremy Redfern, dans un communiqué. e-mail à Associated Press.

L’Assemblée législative de l’État devrait commencer sa session annuelle en janvier.

L’annonce de DeSantis intervient plus d’une semaine après qu’il a augmenté les sanctions de l’État sur l’Iran après que le pays a célébré les attaques du Hamas.

Le projet de loi serait présenté lors de la prochaine session et augmenterait les sanctions contre l’Iran. Cela bloquerait également les entreprises iraniennes dans l’État de Floride, s’appuyant sur un projet de loi signé par DeSantis en mai qui restreint la propriété immobilière aux citoyens de Chine, de Cuba, du Venezuela, de Syrie, de Russie, de Corée du Nord et d’Iran.

L’annonce intervient également après que DeSantis ait fait des efforts pour ramener les Floridiens à la maison d’Israël, a déclaré l’état d’urgence, a envoyé des avions chargés de fournitures en Israël et a ouvertement soutenu la guerre entre Israël et le Hamas.

La leader démocrate à la Chambre, Fentrice Driskell, a remis en question les motivations de DeSantis pour convoquer la session extraordinaire, a rapporté l’AP.

« Cela ressemble encore à un autre cas où Ron DeSantis utilise le Parlement pour tenter d’aider sa campagne présidentielle ratée », a déclaré Driskell dans un communiqué de presse. « Nous surveillerons de près pour nous assurer que l’argent des contribuables des Floridiens ne soit pas gaspillé en essayant d’impressionner les électeurs primaires du GOP hors de l’État. »

