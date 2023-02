DeSantis battrait Trump dans la lutte pour l’investiture du GOP en 2024, selon un sondage

L’ancien président américain Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis prennent la parole lors de rassemblements électoraux de mi-mandat, à Dayton, Ohio, États-Unis, le 7 novembre 2022 et à Tampa, Floride, États-Unis, le 8 novembre 2022 dans une combinaison de photos d’archives.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, battrait l’ancien président Donald Trump dans un match hypothétique en tête-à-tête pour la nomination républicaine de 2024, ont déclaré les électeurs du GOP dans un nouveau sondage publié jeudi.

DeSantis, qui a facilement été réélu à la mi-mandat de novembre, est largement considéré comme le principal concurrent de Trump dans la course du GOP à la Maison Blanche, même s’il n’a pas encore annoncé de projet de candidature présidentielle.

Ce battage médiatique a été repris dans l’enquête de l’Université de Monmouth : dans un hypothétique combat en tête-à-tête, 53 % des électeurs républicains ont déclaré qu’ils choisiraient DeSantis, contre 40 % pour Trump.

DeSantis arrive en tête parmi presque tous les principaux blocs électoraux du parti, a constaté Monmouth, à l’exception des répondants gagnant moins de 50 000 $ par an et de ceux âgés de 65 ans ou plus..

Le sondage auprès de 566 électeurs américains républicains et GOP a été réalisé par téléphone entre le 26 janvier et le 2 février et a une marge d’erreur de 6,1 points de pourcentage.

Mais Trump est toujours un concurrent principal lorsqu’il est opposé à un champ plus large de rivaux républicains potentiels. Lorsqu’on leur a demandé qui ils voulaient voir comme candidat républicain de 2024, les électeurs du GOP étaient déchirés entre DeSantis et Trump, chaque chiffre recueillant le soutien de 33% des répondants. L’ancien vice-président Mike Pence a obtenu un soutien de 2 %, tandis que d’autres, dont Nikki Haley, une ancienne émissaire américaine aux Nations Unies ; le sénateur texan Ted Cruz ; et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, n’ont recueilli que 1 % de soutien.

C’est une évolution bienvenue pour Trump, qui semblait traîner DeSantis par une marge de 13 points, 39% à 26% lorsque Monmouth a posé la même question en décembre.

“Une majorité écrasante de sondages montrent que le président Trump a des pistes importantes et dominantes à la fois au niveau national et à l’échelle de l’État”, a déclaré le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, dans un communiqué à CNBC. “Il n’y a personne d’autre qui puisse générer de l’enthousiasme et de l’excitation comme le président Trump, c’est pourquoi il a le soutien des hauts élus et des dirigeants de la base.”

Cheung a également souligné une série d’autres résultats de sondages récents montrant que Trump était en tête du champ potentiel du GOP à deux chiffres. Le bureau de DeSantis n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

“Trump et DeSantis sont très appréciés par la base du parti, mais il est probable que l’opinion des électeurs sur Trump soit plus fermement établie que sur DeSantis en ce moment”, a déclaré Patrick Murray, directeur de l’institut indépendant de sondage de l’université de Monmouth, dans un communiqué de presse. “Le facteur inconnu est de savoir si DeSantis peut maintenir cet avantage précoce si et quand il se lance dans la campagne électorale.”

Trump détient toujours une influence majeure sur le Parti républicain, plus de deux ans après avoir perdu sa candidature à la réélection face au président Joe Biden. Mais ses détracteurs, y compris certains républicains virulents, affirment que son emprise sur le parti s’est considérablement affaiblie depuis qu’il a quitté la Maison Blanche et qu’il a été destitué pour la deuxième fois après que ses mensonges sur une élection “truquée” de 2020 ont incité certains de ses partisans à prendre d’assaut le Capitole américain. le 6 janvier 2021.

Ces grognements n’ont fait que s’intensifier après que bon nombre de ses candidats triés sur le volet se soient effondrés à la mi-mandat de novembre, aidant les démocrates à étendre leur majorité au Sénat. En revanche, DeSantis a écrasé son rival démocrate, l’ancien représentant Charlie Crist, de près de 20 points de pourcentage lors du concours de gouverneur de Floride.

Depuis près de trois mois, Trump est le seul grand candidat officiellement candidat à la présidence. Mais Haley devrait jeter son chapeau sur le ring la semaine prochaine, et les médias rapportent que Biden prendra bientôt une décision quant à savoir s’il briguera un deuxième mandat.

Trump a donc commencé à tirer des salves plus directes contre certains de ses rivaux républicains potentiels. Il a récemment fustigé DeSantis en tant que «RINO GLOBALIST», ce qui signifie républicain de nom seulement, et a attaqué sa prise de décision pendant la pandémie de coronavirus.