DeSantis annule son voyage pour la campagne SC et retourne en Floride face à la tempête tropicale et aux conséquences de la fusillade

COLUMBIA, SC (AP) — Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annulé une journée de comparution lors de la campagne présidentielle pour faire face aux crises dans son pays alors que son État pleure une fusillade raciste mortelle à Jacksonville et se prépare à une tempête tropicale.

Un jour après son apparition dans l’Iowa, DeSantis était de retour dimanche dans la capitale de l’État de Tallahassee pour une conférence de presse sur la tempête tropicale Idalia. Il a exhorté les Floridiens à tenir compte des conseils des responsables des urgences. Il a également présenté ses condoléances et condamné le meurtre de trois Noirs par un homme blanc qui, selon les autorités, a laissé derrière lui une note de suicide, un testament et des écrits contenant des éléments racistes.

Plus tard dimanche, DeSantis est apparu à une veillée devant le magasin de Jacksonville où la fusillade a eu lieu. Le gouverneur républicain, qui a été hué lorsqu’il s’est brièvement adressé à la foule, a qualifié le tireur de « salaud » et a déclaré qu’il n’y avait aucune tolérance pour la violence raciste en Floride.

Le programme de campagne de DeSantis prévoyait qu’il soit en Caroline du Sud lundi pour une assemblée publique matinale à Kershaw et un barbecue avec le représentant Jeff Duncan, RS.C., à Anderson. Mais dimanche soir, son porte-parole de campagne, Bryan Griffin, a annoncé que le gouverneur annulait son voyage en Caroline du Sud. Son épouse, Casey DeSantis, devrait toujours apparaître au barbecue mais la mairie de Kershaw a été annulée.

« À la lumière de l’approche de l’ouragan, le gouverneur restera en Floride lundi pour aider aux préparatifs », a déclaré Griffin.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse de dimanche s’il serait en Floride cette semaine, Ron DeSantis a répondu : « Je suis là. Je suis là. »

« Nous sommes bloqués là-dessus ; nous allons faire le travail. C’est important. Ainsi, les gens peuvent être rassurés », a déclaré le gouverneur, ajoutant que l’État mobilise du personnel et du matériel pour se préparer à la tempête.

Duncan a déclaré dans un communiqué qu’il était ravi que la première dame de Floride parle au nom de DeSantis lors de l’événement qui devrait attirer plus de 2 000 personnes.

« Nos pensées et nos prières vont aux habitants de Floride et à Ron alors qu’ils se préparent à cette tempête », a déclaré Duncan.

DeSantis a trébuché sur la scène nationale depuis le début de sa campagne présidentielle plus tôt cette année et a parfois eu du mal à se connecter avec les électeurs. Il est revenu en Floride après avoir quitté l’Iowa, où il fait campagne intensivement et espère obtenir une solide performance dans les premiers caucus de l’État. Il reste loin derrière l’ancien président Donald Trump pour l’investiture républicaine.

La tempête est dirigée vers la Floride alors que le pays tente de donner un sens à une autre fusillade de masse samedi, cette fois dans un magasin Dollar General à Jacksonville, où un homme blanc de 21 ans a abattu trois Noirs. Les autorités fédérales enquêtent sur cette attaque, considérée comme un crime de haine.

« Perpétrer des violences de ce type est inacceptable, et cibler des personnes en raison de leur race n’a pas sa place dans l’État de Floride », a déclaré DeSantis.

Les politiques de DeSantis concernant la race et l’enseignement lié à la race ont été un point chaud pendant son mandat de gouverneur.

En juillet, DeSantis a été critiqué pour sa défense du nouveau programme scolaire public sur l’histoire des Noirs en Floride, qui précisait que les enseignants étaient tenus d’instruire les élèves des collèges qui asservissaient les gens « développaient des compétences qui, dans certains cas, pouvaient être appliquées pour leur propre intérêt. avantage. »

DeSantis a déclaré que ses critiques avaient intentionnellement déformé une ligne du vaste programme, mais que celle-ci et sa défense avaient suscité des réactions négatives de la part des enseignants de Floride, des leaders des droits civiques, de la Maison Blanche de Biden et de certains républicains noirs, dont le représentant de Floride Byron Donalds et le sénateur Tim Scott de South. Carolina, qui se présente contre DeSantis pour l’investiture du GOP.

En tant que gouverneur, DeSantis a également interdit la théorie critique de la race, une façon de penser l’histoire de l’Amérique à travers le prisme du racisme, dans les salles de classe de Floride et s’est efforcé de restreindre les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion dans les écoles.

Lors de la veillée à Jacksonville dimanche, la conseillère municipale démocrate Ju’Coby Pittman, qui représente le quartier où la fusillade a eu lieu, s’est adressée personnellement à DeSantis lors de son discours.

« Gouverneur, je sais que vous êtes ici », a déclaré Pittman. « Et tu sais quoi? Je suis heureux que vous soyez ici, car vous pouvez voir les gens et l’impact que cela a eu sur la communauté.

Quelque part dans la foule, un homme a crié : « Il s’en fiche ! »

Alors que DeSantis se levait pour parler, il a été hué par une foule d’environ 200 personnes.

Pittman a pris le micro et a demandé aux gens de l’écouter en disant : « Il ne s’agit pas de fêtes aujourd’hui. Une balle ne connaît pas de fête.

DeSantis, dans ses brèves remarques, a qualifié le tireur de « salaud de la ligue majeure ».

« Ce qu’il a fait est totalement inacceptable dans l’État de Floride », a déclaré DeSantis. « Nous n’allons pas permettre que des gens soient ciblés en fonction de leur race. »

Plus tard, lors de la veillée, le révérend Jeffrey Rumlin, pasteur de l’église Dayspring à Jacksonville, a répondu aux remarques de DeSantis.

« Avec respect, gouverneur, ce n’était pas un salaud », a déclaré Rumlin à propos du tireur. « C’était un raciste. »

Sa remarque a été vivement applaudie par la foule.

Cooper a rapporté de Phoenix. Le journaliste d’Associated Press Russ Bynum à Jacksonville, en Floride

Jonathan J. Cooper et Michelle L. Price, Associated Press