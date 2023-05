DeSantis annoncera l’offre de la Maison Blanche lors d’un événement Twitter avec Musk

Giorgio VIERA / AFP via Getty Images

Ron DeSantis, le principal rival républicain de Donald Trump, annoncera mercredi sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 lors d’un événement en direct sur Twitter avec Elon Musk, a indiqué à l’AFP une source proche de ses projets.

« Je vais interviewer Ron DeSantis et il a toute une annonce à faire », a confirmé Musk lors d’une conférence mardi.

« Ce sera la toute première fois que quelque chose comme ça se produit sur les réseaux sociaux et avec des questions et réponses en temps réel, non scénarisées. Donc ça va être en direct. Laissez-le déchirer. »