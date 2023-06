DeSantis affirme qu’il est la meilleure alternative à Trump alors même que l’acte d’accusation de l’ex-président éclipse la course de 2024

TULSA, Okla. (AP) – Le candidat républicain à la Maison Blanche, Ron DeSantis, a poursuivi samedi ses efforts pour se présenter comme le chef conservateur national le plus dévoué de son parti, alors même que la course du GOP 2024 a été perturbée par le drame entourant l’acte d’accusation fédéral de 37 chefs d’accusation pour mauvaise gestion de documents classifiés contre l’ancien président Donald Trump.

Le gouverneur de Floride a cherché à projeter sa force au milieu de la tourmente en faisant campagne dans l’Oklahoma – l’un des plus d’une douzaine d’États qui devaient tenir sa primaire républicaine le Super Tuesday, des semaines après le premier vote des États. Il a également obtenu l’approbation du gouverneur républicain de l’État, Kevin Stitt, le premier gouverneur à annoncer officiellement son soutien à DeSantis, lors d’une apparition lors d’un rassemblement dans la deuxième plus grande ville de l’État, Tulsa.

Plus tard, DeSantis prévoyait de s’arrêter à un rodéo à Ponca.

Le drame juridique présente à la fois une opportunité et un défi pour DeSantis et les autres rivaux de la campagne Trump. Plusieurs affaires pénales – tout en augmentant initialement les chiffres des sondages et les efforts de collecte de fonds de Trump – pourraient finalement saper l’ancien président en tant que meilleur candidat aux élections générales contre le président Joe Biden.

Mais la critique directe de Trump sur l’acte d’accusation criminel pourrait aliéner les principaux partisans de l’ancien président, que ses rivaux sont prêts à convertir. Cela est particulièrement vrai pour DeSantis, qui continue de critiquer Trump tout en essayant de se positionner comme le choix le plus conservateur du domaine, mais a également choisi de claquer l’affaire contre Trump plutôt que d’essayer ouvertement d’en tirer parti.

« L’une des choses qui en découle est cette militarisation croissante de ces agences fédérales contre des personnes qu’elles n’aiment pas », a déclaré DeSantis samedi.

Il n’a pas mentionné Trump ou l’acte d’accusation en particulier, mais a ajouté : « Le premier jour, vous aurez un nouveau directeur du FBI. Nous allons utiliser notre autorité pour tenir les gens responsables.

Sur les questions politiques, DeSantis a progressivement intensifié les critiques de Trump, mais pas directement par son nom, pour avoir rejeté l’idée de modifications des dépenses de sécurité sociale et d’assurance-maladie. L’ancien président a rejeté l’idée de coupes dans les programmes.

Le gouverneur de Floride a également suggéré que Trump est moins que fervent dans son opposition au droit à l’avortement, à la lumière de sa critique comme « dure » de DeSantis pour avoir signé une interdiction de la plupart des avortements avant six semaines de grossesse.

Trump lui-même faisait campagne samedi à la convention du Parti républicain de Géorgie, où il a qualifié l’affaire contre lui de « ridicule » et « sans fondement ». Il s’adressait à la convention républicaine de Caroline du Nord plus tard samedi, mais a également exhorté ses partisans à se rassembler avant une comparution devant le tribunal mardi dans le sud de la Floride – garantissant que son cas attirera probablement plus d’attention que la primaire du GOP de 2024 dans un avenir prévisible.

L’affaire du ministère de la Justice ajoute à l’aggravation du danger juridique pour Trump, qui a déjà été inculpé à New York et fait face à des enquêtes supplémentaires à Washington et à Atlanta qui pourraient également conduire à davantage d’accusations criminelles. Mais parmi les diverses enquêtes auxquelles il a été confronté, les experts juridiques – ainsi que les propres assistants de Trump – considéraient depuis longtemps l’enquête Mar-a-Lago comme la menace juridique la plus périlleuse.

L’approbation de Stitt, quant à elle, est probablement peu susceptible d’influencer de nombreux électeurs à l’échelle nationale. Mais c’est important pour projeter la force loin de l’État d’origine de DeSantis, tout comme s’arrêter en Oklahoma si tôt dans la campagne.

Le gouverneur a ouvert sa campagne le mois dernier en visitant l’Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud, tous les États qui votent tôt sur le calendrier primaire et ont absorbé la majorité de l’attention des candidats. Pourtant, venir si peu de temps après en Oklahoma permet à DeSantis de montrer qu’il prévoit d’être dans la course pour toute la saison primaire, pas seulement pour le début.

Et, bien qu’il soit le gouverneur de la Floride – plus connu pour ses plages et ses parcs à thème que pour la corde à mollet ou l’équitation de taureau – l’arrêt ultérieur de DeSantis à Ponca n’était pas, comme on dit, son premier rodéo. Il faisait cette apparition avec sa femme, Casey, qui a été finaliste aux championnats nationaux équestres de la NCAA au College of Charleston.

En mars, avant d’entrer officiellement dans la course présidentielle, DeSantis a sauté la Conférence d’action politique conservatrice pour s’adresser à la place à un dîner du Parti républicain à Houston – mais pas avant d’y aller au rodéo avec sa famille. Casey DeSantis et les deux jeunes enfants du couple montaient alors à cheval, bien que le gouverneur lui-même ne le fasse pas.

Thomas Beaumont et Will Weissert, The Associated Press