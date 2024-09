DeSantis affirme que l’État qui enquête sur l’avortement « fait appel à des pétitions au nom de personnes décédées »

Le gouverneur Ron DeSantis a défendu le recours à sa police électorale pour interroger les personnes qui ont signé des pétitions en faveur d’un amendement qui annulerait l’interdiction de l’avortement après six semaines dans l’État, affirmant que cela fait partie d’une enquête qui a déjà révélé une fraude.

« Ils font ce qu’ils sont censés faire », a déclaré DeSantis lorsqu’on lui a posé la question lors d’une conférence de presse à Miami Lakes lundi.

Ses commentaires sont les premiers qu’il fait publiquement sur un effort vaste et inhabituel du Département d’État de Floride. Au cours des deux dernières semaines, l’État a envoyé des demandes à au moins six superviseurs des élections départementales à la recherche de copies de dizaines de milliers de pétitions signées et vérifiées en faveur de l’amendement 4. L’amendement, s’il est approuvé par 60 % des électeurs en novembre, protégerait l’accès à l’avortement en Floride jusqu’à la viabilité.

La police d’État a également frappé à la porte les portes de certains Floridiens pour se demander s’ils ont réellement signé des pétitions pour que l’amendement soit soumis au vote. Le groupe à l’origine de l’amendement a recueilli près d’un million de pétitions vérifiées.

Un responsable du comté a déclaré au Times que les demandes de l’État étaient sans précédent. L’État n’a pas demandé les pétitions rejetées – qui ont été à la base de cas de fraude dans le passé – mais a seulement demandé des signatures déjà vérifiées.

DeSantis a déclaré lundi que sa police électorale avait découvert que certaines pétitions vérifiées n’étaient pas signées par l’électeur réel.

Cela a incité la police à interroger les électeurs, a déclaré DeSantis.

« Il se peut que la signature soit totalement différente et que l’électeur dise : « Non, c’est bien moi qui l’ai fait », a déclaré DeSantis. « Peut-être qu’il a signé de son nom. C’est tout à fait possible. Et si c’est ce que vous dites, je pense que c’est probablement la fin de l’histoire. »

L’enquête menée deux mois avant les élections a alarmé les partisans de l’amendement 4, qui l’ont qualifié d’« ingérence électorale » et ont spéculé qu’il pourrait s’agir d’un dernier recours pour retirer l’amendement du scrutin. DeSantis s’est prononcé fermement contre l’amendement, organisant l’opposition et utiliser les ressources de l’État pour lutter contre cette pratique.

Lors d’une conférence de presse lundi, la présidente du Parti démocrate de Floride, Nikki Fried, a déclaré que le parti se préparait à une éventuelle bataille juridique.

« Il s’agit tout simplement de théâtre, d’intimidation des électeurs alors que les gens s’apprêtent à se rendre aux urnes », a déclaré Fried.

Dans au moins trois comtés, l’État a demandé des pétitions vérifiées pour des circonscriptions électorales spécifiques. L’une des conditions pour que les organisateurs puissent soumettre un amendement au vote est d’obtenir un certain pourcentage de pétitions signées dans au moins la moitié des 28 circonscriptions électorales de l’État. Le groupe d’amendement a atteint ce seuil dans 17 circonscriptions.

Le secrétaire d’État Cord Byrd a certifié l’amendement pour qu’il soit soumis au vote le 25 janvier.

L’enquête a commencé parce que l’État a reçu des plaintes concernant les collecteurs de pétitions travaillant au nom de l’amendement 4, a déclaré DeSantis.

« Il y a eu beaucoup de plaintes contre ce groupe qui soutenait l’amendement 4 pour une grande variété de raisons », a-t-il déclaré lundi. « Il s’est avéré, après examen, que ce groupe avait soumis des dizaines de pétitions au nom de personnes décédées. »

Pour recueillir des signatures, les partisans de l’amendement 4 ont payé un entrepreneur à l’origine de plusieurs amendements de vote récemment adoptés, notamment l’amendement de 2016 légalisant la marijuana médicale et l’amendement de 2018 permettant aux Floridiens condamnés pour crime de voter.

DeSantis n’a pas été interrogé et n’a pas dit s’il tenterait d’invalider l’amendement en fonction des résultats de l’enquête.

La Floride, comme de nombreux États, a connu des cas de fraude aux pétitions au fil des ans, notamment un effort avorté en 2022 pour développer les jeux de casinoJusqu’à récemment, les collecteurs de pétitions étaient autorisés à être payés à la signature, une pratique que les législateurs de l’État ont mis fin parce qu’ils pensaient qu’elle encourageait la fraude.

Jonathan Marshfield, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Floride, a déclaré qu’il n’avait pas connaissance d’un précédent juridique que l’État pourrait utiliser pour contester les pétitions déjà validées, car un délai prévu par la loi de l’État est déjà passé.

Les démocrates ont également critiqué lundi l’Agence d’État pour l’administration des soins de santé pour création d’un site Web la semaine dernière s’opposant à l’amendement 4ce qui, selon eux, constituait un abus des ressources de l’État au profit d’un message politique.

Le site Web, qui comprend le sceau de l’agence, indique que l’amendement 4 « menace la sécurité des femmes » et informe les visiteurs que « la Floride protège la vie ».

L’agence de santé a également lancé une publicité orienter les gens vers le site Web anti-amendement 4L’agence n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur le montant dépensé pour la diffusion de la publicité.

DeSantis a qualifié lundi le site Web de l’agence de « message d’intérêt public » visant à « fournir aux gens des informations précises ».

« Tout ce qui est diffusé est factuel. Il ne s’agit pas de propagande électorale », a déclaré DeSantis. « Ce sont des choses qui peuvent absolument être faites par le biais de ces messages d’intérêt public. Et je suis heureux qu’ils le fassent. »