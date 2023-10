DeSantis adhère à l’autorité de l’État alors que sa campagne échoue

Même si les vols démontrent le savoir-faire et le talent de DeSantis pour mener le débat national, son utilisation des pouvoirs exécutifs pour promouvoir ses ambitions politiques ne pourrait pas bouleverser la trajectoire de la course. Les vols pourraient servir de rappel du potentiel et de la force de DeSantis en tant que gouverneur, mais aussi exposer ses faiblesses en tant que candidat à la présidentielle, affirment certains stratèges du GOP.

« Ce sont comme les Je vous salue Marie à la fin. Du genre : « Peut-être que cela va changer la donne. » Mais c’est un coup monté », a déclaré Sarah Longwell, stratège républicaine du projet anti-Trump Republican Accountability Project qui soutient tout républicain autre que l’ancien président. « C’est un cascadeur, pas un leader. »

Les vols de DeSantis en Israël montrent également que le gouverneur comprend comment utiliser son autorité d’État, même s’il se débat avec la partie commerciale de la politique.

« Gouverneur. DeSantis semble être meilleur pour se présenter à la présidence lorsqu’il gouverne plutôt que de faire campagne », a déclaré Jon McHenry, un sondeur républicain du New Hampshire dont le cabinet North Star Opinion Research Group a travaillé sur la campagne de gouverneur de DeSantis en 2018. « Il mène la conversation plus efficacement lorsqu’il gouverne et fait réellement quelque chose, plutôt que de parler en quelque sorte de la perspective idéologique dont il pourrait provenir. »

DeSantis a puisé dans un fonds d’urgence de près de 700 millions de dollars créé il y a deux ans pour répondre aux catastrophes afin d’aider à payer les vols charters orchestrés avec l’aide d’un groupe à but non lucratif basé en Floride et dirigé par des vétérans militaires.

Il a été autorisé à utiliser le compte spécial d’urgence pour payer les transports aériens parce qu’il a déclaré l’état d’urgence en raison d’un événement survenu à des milliers de kilomètres de l’État.

Le gouverneur a utilisé son exécutif dans le passé pour mener à bien sa politique et ses objectifs politiques. Il a suspendu les procureurs démocrates élus qui, selon DeSantis, refusaient de poursuivre certains crimes. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, il a dépensé des millions de dollars sans l’approbation du Parlement dirigé par le Parti républicain et a ignoré les délais de nomination des juges. DeSantis a également parfois ignoré les dispositions budgétaires ordonnées par les législateurs des États.

Il a également transporté près de 50 migrants du Texas à Martha’s Vineyard l’année dernière dans une démarche largement critiquée par les critiques comme une cascade, utilisant plus de 1,5 million de dollars d’intérêts gagnés sur l’aide fédérale Covid-19. Il a répété ces actions à deux reprises cette année en envoyant des migrants à Sacramento, en Californie, lors d’une fouille auprès du gouverneur démocrate Gavin Newsom.

Ryan Williams, ancien conseiller de Mitt Romney qui a travaillé sur sa candidature à l’élection présidentielle de 2012, a déclaré que ces vols étaient la bonne chose à faire et une politique intelligente, permettant à DeSantis de s’insérer dans une crise internationale et de montrer aux électeurs qu’il peut agir et prévisualiser ce qu’il veut. ce serait comme dans le Bureau Ovale. En tant que gouverneur en exercice, DeSantis dispose de pouvoirs que les autres candidats n’ont pas – même le sénateur. Tim Scott (RS.C.) n’est encore que l’un des 100 sénateurs américains.

William a raconté comment Romney, alors gouverneur du Massachusetts en 2006, a ordonné à tous les bureaux de l’État de refuser la sécurité de l’ancien président iranien Mohammad Khatami lors de sa visite à l’université de Harvard.

« Chaque politicien, dans chaque bureau, réfléchit à la manière dont ses actions officielles affectent ses perspectives politiques », a déclaré Williams. « Et ils veulent le communiquer aux électeurs pour essayer de gagner des points et de récolter de l’argent. »

Les efforts de DeSantis ont suscité les éloges de ceux qui étaient à bord des vols. Ron Neumann, originaire de Melbourne, en Floride, et qui vivait en Israël avec sa femme depuis 18 mois, a déclaré que deux vols avaient été annulés avant de pouvoir se connecter avec Project Dynamo, le groupe qui avait organisé les vols de concert avec le État.

« J’ai vu tous ces gens debout, puis tout le monde a commencé à applaudir et tout ça. J’ai eu la chair de poule », a déclaré Neumann aux journalistes cette semaine.

DeSantis n’a pas été le premier homme politique à organiser des vols hors du Moyen-Orient déchiré par la guerre au cours de la dernière semaine et demie – Rep. Cory Mills (R-Fla.) s’est rendu en Israël pour aider près d’une centaine d’Américains à quitter le pays et l’administration Biden a commencé vendredi à transporter des Américains bloqués d’Israël vers l’Europe.

Mais l’administration DeSantis a pu mettre en place un effort beaucoup plus important après qu’un sénateur républicain de l’État et ancien vétéran de combat ait mis l’équipe du gouverneur en contact avec le projet Dynamo. Le chef des urgences de Floride a déclaré à d’autres médias que 4 millions de dollars avaient déjà été dépensés.

« Le gouverneur sait comment utiliser les leviers du pouvoir exécutif pour obtenir des résultats et il a toujours été à la hauteur lorsque les gens en avaient le plus besoin », a déclaré Bryan Griffin, porte-parole de la campagne de DeSantis, ajoutant que le gouverneur « ne laisse pas la bureaucratie, les excuses ou les opposants l’empêchent de faire ce qu’il faut.

Depuis ce vol initial, DeSantis a annoncé que le service de gestion des urgences de Floride avait déployé deux avions cargo vers Israël remplis de fournitures. Et mercredi, il a publié sur les réseaux sociaux qu’un autre vol d’Américains était arrivé d’Israël.

« Il semble être beaucoup plus à l’aise et beaucoup plus efficace lorsqu’il passe à l’action », a déclaré McHenry. « Et en tant que gouverneur, vous pouvez le faire. »