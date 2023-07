DeSantis a levé 20 millions de dollars au cours des 6 semaines qui ont suivi l’annonce de sa course présidentielle, selon sa campagne

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a levé 20 millions de dollars au cours des six premières semaines après avoir annoncé sa candidature à la présidence, a annoncé jeudi sa campagne.

Le formidable parcours de DeSantis indique un puits de soutien malgré un lancement de campagne glitchy sur Twitter en mai. Pourtant, les sondages montrent qu’il occupe une deuxième place éloignée pour la nomination républicaine de 2024 derrière l’ancien président Donald Trump.

La campagne de Trump a déclaré mercredi qu’il avait levé 35 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de l’année, soit près du double de ce qu’il avait levé au cours des trois premiers mois de l’année. L’argent a été collecté d’avril à juin entre son compte de campagne principal et un compte de collecte de fonds conjoint, qui est utilisé pour des dépenses telles que le paiement de ses factures juridiques. La collecte de fonds de Trump a explosé depuis qu’il a été inculpé à New York et en Floride, et il fait face à des enquêtes supplémentaires qui pourraient encore renforcer sa capacité à collecter des fonds.

DeSantis a maintenu un calendrier chargé de collecte de fonds et de campagne dans les premiers États primaires et au-delà au milieu d’une rivalité croissante entre lui et Trump.

Il a déclenché la controverse la semaine dernière avec une vidéo critiquant Trump pour son soutien passé aux homosexuels et aux transgenres, qu’un groupe éminent de conservateurs LGBT a déclaré « s’être aventuré en territoire homophobe ».

Never Back Down, un super PAC soutenant DeSantis, collecte séparément des fonds qui profiteront au candidat. Le groupe ne peut pas légalement travailler avec DeSantis, mais orchestre une grande partie de l’organisation sur le terrain qui peut être cruciale pour la victoire dans les premiers États primaires.

Les autres candidats républicains à la présidence n’ont pas encore publié leurs chiffres de collecte de fonds pour la période du 1er avril au 30 juin. Les candidats ont jusqu’au 15 juillet pour soumettre leurs documents à la Commission électorale fédérale.

Jonathan J. Cooper, Associated Press