DeSantis a lancé un avertissement de rappel de Covid alors que la Floride est en tête du pays en matière d’hospitalisations

En chiffres bruts, cela signifie qu’environ 2 280 personnes en Floride ont été hospitalisées pour des problèmes de santé liés à Covid. On est loin du pic de la pandémie, lorsque l’État battait des records nationaux au cours de l’été 2021 avec plus de 10 000 hospitalisations, mais cela signifie toujours une légère augmentation des cas.

L’avertissement de Ladapo contre l’obtention du vaccin, annoncé lors d’une table ronde en ligne organisée par DeSantis, fait suite au scepticisme du chirurgien général à l’égard des vaccins et va à l’encontre des recommandations du CDC, de la FDA et d’autres membres de la communauté médicale.

La directrice du CDC, Mandy Cohen, en réponse aux commentaires de Ladapo nuisant à l’efficacité des rappels, a souligné l’importance de la vaccination avant l’hiver et a souligné que les vaccins sont sûrs.

« Depuis le lancement par cette administration du plus grand programme de vaccination des adultes de l’histoire de notre pays, les vaccins contre le COVID-19 ont sauvé des millions de vies et empêché d’innombrables personnes d’aller à l’hôpital », a écrit Cohen. « Les experts en santé publique sont largement d’accord sur ces faits, et les efforts visant à freiner la vaccination sont infondés et dangereux. »

Jaye Williams, porte-parole du ministère de la Santé de Floride, a déclaré que les conseils de Ladapo parlent d’eux-mêmes, même si la Floride est en tête du pays en matière d’hospitalisations.

« [Ladapo’s] faire des conseils sur la base des données qu’il a vues », a déclaré Williams.

Williams a également cité des rapports d’État montrant une baisse continue des infections à Covid-19 dans toute la Floride. Le taux de nouvelles infections était de 16 pour cent au cours de la semaine se terminant le 9 septembre, en baisse de 4 pour cent par rapport à la semaine précédente, selon le rapport de l’État.

Un examen des rapports hebdomadaires du DOH montre que la Floride a connu un pic d’infections à Covid jusqu’en août, similaire aux années précédentes pendant la pandémie, où il y avait une augmentation à mesure que les écoles reprenaient après les vacances d’été.

On ne sait cependant pas exactement comment les orientations de Ladapo affecteront la situation de Covid en Floride. Michael Teng, virologue et doyen associé à l’Université de Floride du Sud, a déclaré que de nombreux Floridiens hospitalisés ont 65 ans ou plus – le groupe que le chirurgien général n’a pas déconseillé de recevoir des rappels. Teng a déclaré qu’en général, la population âgée devrait être plus préoccupée par le virus et les vaccinations que les plus jeunes.

« S’il s’agissait simplement de donner la priorité aux personnes âgées, la population la plus à risque, ce serait une chose », a déclaré Teng dans une interview. « Mais le chirurgien général est intervenu activement et a dit aux gens de ne pas se faire vacciner si vous avez moins de 65 ans, même si le CDC l’a recommandé à tout le monde aux États-Unis. »