DeSantis a déclaré que les rappels rendent l’infection au COVID-19 plus probable

HAMPTON, NH — Au cours de sa campagne présidentielle, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a souligné la rapidité avec laquelle il a ouvert son État pendant la pandémie de coronavirus. Il a fait valoir que cette décision avait libéré l’économie alors que de nombreux autres États étaient en difficulté en raison des fermetures liées à la pandémie.

Après avoir initialement soutenu le vaccin contre le coronavirus lors de son large déploiement début 2021, DeSantis et ses alliés ont exprimé leur scepticisme à leur sujet. Le chirurgien général de l’État trié sur le volet par DeSantis, Joseph Ladapo, a par exemple fait valoir que de petits fragments d’ADN présents dans les vaccins pourraient poser un « risque unique et élevé pour la santé humaine ». PolitiFact a trouvé le consensus scientifique dit qu’ils ne le font pas.

Lors d’une visite dans cette ville balnéaire de l’océan Atlantique, plus de 100 supporters se sont rassemblés dans le restaurant de Wally pour entendre DeSantis parler et répondre à des questions.

DeSantis a appelé à la prudence concernant le vaccin contre le coronavirus que les responsables médicaux et la plupart des médecins exhortent toujours les Américains à se faire vacciner. Il a déclaré que les personnes vaccinées sont plus susceptibles de tomber malades.

“Chaque rappel que vous prenez, vous êtes plus susceptible de contracter le COVID”, a déclaré DeSantis.

DeSantis a déclaré quelque chose de similaire en janvier 2023 : « Presque toutes les études indiquent désormais qu’avec ces nouveaux rappels, vous êtes plus susceptible d’être infecté par le rappel bivalent. » Nous avons noté cela FAUX.

Pour cet article, nous avons vérifié auprès d’experts si des évolutions avaient modifié leur évaluation au cours de l’année suivante. Tous n’étaient pas d’accord avec DeSantis.

Ni la campagne DeSantis ni son bureau de gouverneur n’ont répondu à une demande concernant ce rapport.

Pour quoi les vaccins sont-ils conçus ?

D’une manière générale, les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas conçus pour prévenir l’infection ; ils prévenir le virus de se propager dans le corps et de provoquer une maladie grave.

« Les vaccins contre le COVID-19, y compris les rappels, se sont désormais révélés les plus efficaces contre les maladies graves », a déclaré Monica Gandhi, professeur de médecine et chef associée de la division VIH, maladies infectieuses et médecine mondiale à l’Université de Californie. San Francisco.

Gandhi a déclaré que les boosters les plus récents étaient conçus pour cibler une variante, XBB1.5. Elle a dit qu’il a été démontré que les boosters réduire considérablement les hospitalisations liées au COVID-19 chez les personnes de plus de 65 ans, notamment dans une étude récente menée au Danemark.

Les commentaires de DeSantis laissent entendre qu’il maintient le vaccin selon une norme – une protection complète contre l’infection – qu’il n’a jamais été prévu de fournir.

L’étude de la Cleveland Clinic

Une étude citée par le bureau de DeSantis pour notre article il y a un an provenait de la Cleveland Clinic et a été discutée dans un article d’opinion dans le Wall Street Journal.

Mais Nabin Shrestha, médecin spécialiste des maladies infectieuses et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré à l’époque à PolitiFact que, contrairement à la remarque de DeSantis, les données n’ont pas trouvé de lien entre le fait de se faire vacciner et un risque plus élevé de contracter le COVID-19.

Ce qui a motivé la couverture médiatique dans des médias tels que le Wall Street Journal, c’est une association « inattendue » que les chercheurs ont découverte entre le nombre de doses de vaccin antérieures et un risque accru de contracter le COVID-19. Les personnes ayant reçu trois doses ou plus du vaccin avaient un risque plus élevé d’être infectées.

Cependant, les experts ont déclaré à PolitiFact que la population étudiée ne reflétait pas le grand public ; il était composé d’agents de santé plus jeunes et en relativement bonne santé et ne comprenait aucun enfant et quelques personnes âgées ou immunodéprimées. Par conséquent, selon les experts, l’étude ne peut pas être simplement extrapolée à la population dans son ensemble.

René Najera, épidémiologiste et directeur du Centre de santé publique du Collège des médecins de Philadelphie, a déclaré l’année dernière à PolitiFact que la population testée serait « plus susceptible d’être exposée et également plus susceptible d’être vaccinée ». … Les résultats ne seraient applicables qu’aux agents de santé travaillant dans de grands établissements tels que la Cleveland Clinic, et non au grand public.

Pourquoi de bonnes études sur les infections sont difficiles à réaliser

Gandhi et d’autres professionnels de la santé ont déclaré à PolitiFact que les études comme celles de la Cleveland Clinic sont imparfaites, car il est difficile de mener des expériences réelles permettant d’évaluer les taux d’infection, en particulier pour les populations vulnérables. Les études ont tendance à attirer des participants en bonne santé et plus susceptibles de recevoir des rappels, a déclaré Gandhi.

Par conséquent, les études de ce type sont « soumises à des biais massifs », a déclaré Babak Javid, directeur associé des sciences de laboratoire au Centre de médecine de la tuberculose de l’Université de Californie à San Francisco.

Javid dit qu’il existe également un chevauchement important entre les personnes qui reçoivent le nouveau rappel et celles qui se testent fréquemment. « Étant donné que le statut d’infection ne peut être documenté que si un test est effectué, cela pourrait facilement expliquer le nombre plus élevé de personnes vaccinées dans le camp « infecté » », a-t-il déclaré. Les personnes qui ne sont pas vaccinées ou testées ne seront tout simplement pas comptées, ce qui fausse les tentatives de comparaison.

Une autre complication dans le suivi des taux d’infection est que les vaccins contre les coronavirus présentent la même dynamique que n’importe quel vaccin. Autrement dit, en se protégeant contre une ou quelques souches d’un virus donné, les personnes vaccinées risquent toujours d’être infectées par une souche différente que le vaccin ne couvre pas, a déclaré Jill Roberts, professeure agrégée au Collège. de santé publique, de santé mondiale et planétaire à l’Université de Floride du Sud.

C’est pourquoi de nombreux vaccins, tels que ceux contre la grippe et le COVID-19, nécessitent une mise à jour fréquente, selon les experts.

Gandhi a déclaré que même si l’on sait depuis longtemps que les rappels n’offrent qu’une « protection modeste, voire pas du tout, contre l’infection au COVID-19… il n’existe aucune preuve suggérant que les rappels augmentent réellement le risque d’infection au COVID-19 ».

Ainsi, a-t-elle déclaré, DeSantis « a tort de dire que les rappels entraîneront des infections plus fréquentes ».

Notre décision

DeSantis a déclaré : « Chaque rappel que vous prenez, vous êtes plus susceptible de contracter le COVID à cause de cela. »

Les experts affirment qu’il n’existe aucune preuve tangible que l’infection soit plus importante chez les personnes ayant reçu des rappels.

Cela s’explique en partie par la difficulté de déterminer les taux d’infection parmi tous les membres de la société. La plupart des études s’appuient sur des patients plus jeunes et en meilleure santé, qui ne sont pas nécessairement typiques. De plus, les personnes qui ne sont pas vaccinées ou testées ne seront tout simplement pas comptées, faussant les tentatives de comparaison, ont déclaré les experts.

Nous évaluons la déclaration comme fausse.