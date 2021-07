Maintenant que Verizon s’est engagé dans le RCS avec Google, les trois principaux opérateurs américains sont tous à bord. Le RCS est là (contrairement à la 5G) et constituera une grande partie de votre expérience de messagerie à l’avenir, en supposant que vous ayez un téléphone Android. Et bien que RCS soit formidable et constitue une grande amélioration par rapport à la messagerie texte traditionnelle, le passage d’un appareil à un autre est désormais une chose à laquelle vous devez penser si vous voulez une messagerie ininterrompue.

Ce que j’essaie de vous dire, c’est que Google souhaite que vous désactiviez RCS ou « Chat » sur votre ancien téléphone avant de passer à votre prochain téléphone. Si vous ne le faites pas, vous pourriez voir jusqu’à 8 jours de problèmes, selon Assistance Google. Les problèmes tels que la non réception de messages texte sur votre nouveau téléphone dans Google Messages sont les plus importants et ceux que vous devez savoir comment résoudre.

Heureusement, désactiver RCS ou « Chat » est très simple et il existe plusieurs façons de le faire, dont une qui vous aidera si vous avez oublié de l’éteindre sur votre ancien téléphone.

Comment désactiver RCS ou « Chat » dans Google Messages

Option 1: Si vous vous en souvenez, la meilleure chose à faire est de désactiver le RCS sur votre ancien téléphone avant de passer à votre nouveau téléphone. Google dit que si vous ne le faites pas, « Chat » peut continuer à fonctionner sur votre ancien téléphone jusqu’à 8 jours, même si vous retirez votre carte SIM. Puisque ce serait mauvais, faites ceci.

Ouvrir Google Messages Appuyez sur le menu à 3 points en haut à droite Appuyez sur Paramètres> Fonctionnalités de discussion Basculez « Activer les fonctionnalités de chat » en position désactivée

Et ça devrait le faire ! Une fois que vous avez allumé votre nouveau téléphone et inséré la carte SIM, n’hésitez pas à activer « Chat » et à profiter des avantages de la messagerie RCS.

Option 2: Maintenant, si vous avez oublié de désactiver « Chat » sur votre ancien téléphone et que vous rencontrez des problèmes avec la messagerie sur votre nouveau téléphone, Google dispose d’un portail de désactivation Web qui vous aidera à résoudre vos problèmes.

Vous vous dirigerez vers ce lien, entrez votre téléphone, puis entrez un code à 6 chiffres qui arrivera pour vérifier votre passage à un nouveau téléphone. Cela peut encore prendre un certain temps pour tout réparer, mais c’est l’étape que vous devez suivre pour commencer un correctif.

Allez profiter du RCS.