Des zèbres et des éléphants parmi les centaines de morts au Kenya à cause de la sécheresse

Plus d’un millier d’animaux sont morts à la suite d’une sécheresse au Kenya, selon un rapport publié vendredi par le ministère du Tourisme et de la Faune du pays, dont des centaines de zèbres et d’éléphants.

La secrétaire kényane du tourisme et de la faune, Peninah Malonza, a déclaré lors de la conférence de presse vendredi en annonçant les chiffres selon lesquels le pays tentait d’intervenir en fournissant du foin, de l’eau et “une surveillance renforcée de la faune en dehors des zones protégées pour réduire les conflits entre l’homme et la faune”.

Les décès sont un “rappel brutal de l’impact dévastateur du changement climatique sur la biodiversité”, a déclaré Sophie le Clue, directrice générale de la Fondation ADM Capital, une organisation environnementale à but non lucratif. “Le monde est confronté à une crise de la biodiversité alors que nous sommes confrontés à des extinctions d’espèces sans précédent dans le monde”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le problème “reste loin d’être une priorité sur les agendas politiques”.

Le rapport recommandait l’approvisionnement “urgent et immédiat” en eau et en pierres à lécher – une source de minéraux – dans les écosystèmes touchés par la sécheresse. Il a également demandé que l’approvisionnement en foin pour le zèbre de Grévy dans la région nord du pays soit “amélioré” en novembre et décembre pour couvrir une zone plus large.