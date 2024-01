Des zèbres et des chameaux sont rassemblés dans des enclos de fortune sur l’autoroute de l’Indiana après qu’un camion de cirque ait pris feu

Par Joe Hutchison pour Dailymail.Com





Cinq zèbres, quatre chameaux et un cheval miniature ont dû être secourus samedi matin d’un camion en flammes sur une autoroute de l’Indiana.

Les animaux étaient en train d’être transportés de la Floride à Fort Wayne lorsqu’un incendie à bord du véhicule l’a ravagé par les flammes.

Des photos et des vidéos capturées sur les lieux montrent les animaux rassemblés dans des enclos le long du tronçon de route, certains grignotant de l’herbe.

Le semi-remorque a pris feu vers 2 heures du matin le long de l’Interstate 69 dans le comté de Grant, la police ayant secouru les cinq zèbres, quatre chameaux et un cheval miniature secourus.

Une vidéo capturée sur les lieux montre les zèbres et les chameaux rassemblés dans des enclos au bord de la route, tandis qu’une autre montre les chameaux traversant l’autoroute.

Le sergent. Steven Glass, de la police de l’État de l’Indiana, a déclaré qu’un soldat de l’État et un adjoint du shérif avaient dû être soignés dans un hôpital pour inhalation de fumée, mais avaient ensuite été libérés.

Des agents du bureau du shérif ont posé avec les animaux exotiques après les avoir sauvés de l’incendie

Le bureau du shérif du comté de Grant a partagé des images d’animaux grignotant de l’herbe au bord de l’autoroute après avoir été sauvés de l’enfer.

Aucun des animaux n’a été blessé lors de l’incendie, le chauffeur du camion ayant également échappé à toute blessure.

L’incendie a provoqué la fermeture de toutes les voies en direction nord de la I-69 jusqu’à 6h30 samedi matin.

Le camion transportait les animaux de Floride à Fort Wayne pour quatre spectacles de cirque le week-end dans la ville de l’Indiana, a déclaré Steve Trump, son directeur du cirque.

Trump a déclaré que l’équipage du camion avait arrêté le véhicule le long de l’autoroute pour vérifier un problème avec le véhicule et avait découvert un incendie qui s’était rapidement propagé, menaçant les animaux dans sa remorque jusqu’à ce qu’ils soient secourus.

L’incendie a détruit le camion et un deuxième camion a été envoyé de Fort Wayne pour récupérer les animaux sur l’autoroute et les amener au Memorial Coliseum de Fort Wayne pour attendre leurs rôles dans les spectacles de cirque familiaux du week-end.

“J’étais ravi que les choses se soient déroulées de cette façon”, a déclaré Trump.

L’adjoint Brent Ressett du bureau du shérif du comté de Grant a déclaré : “Ce n’est pas quelque chose que nous voyons tous les jours.”

Brent Ressett, responsable de l’information publique du bureau du shérif du comté de Grant, a déclaré USA AUJOURD’HUI: “Ils ont juste commencé à paître au milieu de l’autoroute, ce qui les a occupés, ce qui était une bonne chose.”

Le camion transportait les animaux de Floride à Fort Wayne pour quatre spectacles de cirque le week-end dans la ville de l’Indiana.

Ressett a poursuivi: « Et ils étaient tous dociles, évidemment, ils avaient des brides donc vous savez, ce n’était pas comme s’ils ne pouvaient pas être déplacés. Et le terre-plein central servait en quelque sorte de corral à cause du garde-corps.

Il a également déclaré au média que l’incident aurait pu être plus dangereux, avec un deuxième semi-remorque circulant avec à son bord des tigres et des lions.

“Cela aurait pu être un peu plus intéressant”, a-t-il ajouté.

La police a déclaré qu’elle n’avait émis aucune citation à comparaître et l’enquête préliminaire a révélé qu’une panne d’équipement avait provoqué l’incendie du camion.