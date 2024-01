Des zèbres et des chameaux sauvés après l’incendie d’une caravane de cirque sur l’autoroute de l’Indiana

COMTÉ DE GRANT, Indiana – Un cirque a fait une apparition imprévue le long d’une autoroute de l’Indiana tôt samedi matin après qu’un semi-remorque et une remorque transportant près d’une douzaine d’animaux ont pris feu.

La police de l’État de l’Indiana a déclaré dans un communiqué de presse que le soldat Edward Titus était tombé sur la caravane en flammes sur l’Interstate 69, au kilomètre 264.

Le conducteur de 57 ans originaire de Sarasota, en Floride, est sorti du véhicule. Le soldat et un adjoint du comté de Grant ont appris qu’il y avait des animaux faisant partie du Shrine Circus à l’intérieur de la caravane.

Le député du comté de Grant, Joshua Kennedy, et Titus sont entrés dans la caravane en flammes et ont sauvé cinq zèbres, quatre chameaux et un cheval miniature. Titus et Kennedy ont été soignés pour inhalation de fumée dans un hôpital local.

Trooper a déclaré que les animaux étaient indemnes et que les agents les ont gardés calmes jusqu’à ce qu’un autre camion du Shrine Circus puisse récupérer les animaux.

Des photos et des vidéos partagées par le bureau du shérif du comté de Grant montrent des zèbres et des chameaux en noir et blanc sur l’autoroute, conduits en lieu sûr par des agents.

“Non seulement nos premiers intervenants les ont secourus rapidement, mais ils ont également fait de leur mieux pour garder les animaux calmes. La vraie compassion en action !” le bureau du shérif a écrit sur Facebook.

Plusieurs autres agences, dont les services de pompiers volontaires d’Upland et de Matthews, sont intervenues pour éteindre l’incendie.

Selon le site Web du Shrine Circus, le cirque a prévu un spectacle dimanche à Fort Wayne, dans l’Indiana.