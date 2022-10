Des YouTubers japonais dansant sur la chanson RRR “Naatu Naatu” gagnent Internet

Le blockbuster RRR réalisé par SS Rajamouli monte progressivement en puissance à l’échelle mondiale. L’engouement pour le film a maintenant migré vers le Japon, où il sortira le 21 octobre. Les acteurs principaux, JR NTR, et Ram Charan avec Rajamouli se sont récemment envolés pour le Japon pour promouvoir le film avant sa sortie dans le pays.

Et maintenant, la chanson à succès du film “Naatu Naatu” est devenue un véritable engouement pour les fans japonais. Récemment, Mayo, une YouTubeuse populaire du Japon a publié une nouvelle vidéo dans laquelle elle recrée les mouvements de signature pour montrer son admiration pour la chanson à succès.

Après ses entretiens avec Rajamouli, Ram Charan et Jr. NTR, la YouTubeuse a filmé une vidéo d’elle-même et de son amie dansant sur la chanson “Naatu Naatu”. “Après l’interview avec Ram Charan, Jr NTR, Rajamouli, pour la sortie de RRR au Japon, nous avons été tellement excités et avons fait une autre vidéo sur le chemin du retour, merci Kaketaku d’avoir toujours mon dos !” a-t-elle déclaré dans la légende de la vidéo qu’elle a partagée.

La vidéo a recueilli plus de 3 700 likes et plus de 45 800 vues depuis son partage. Plus de 600 personnes ont retweeté le message, dont la majorité ont complimenté l’acteur.

L’amie de Mayo, Kaketaku, a reflété ses mouvements dans la vidéo. De plus, il a téléchargé une photo de lui avec l’équipe RRR et a déclaré : « J’ai participé à l’interview de Mayo, j’ai dansé et j’ai offert des cadeaux japonais. Je suis content d’apprendre qu’ils se sont amusés ! Enfin, RRR sortira demain au Japon !!!!

Avant les Oscars, Rajamouli était occupé à commercialiser son film. Post qui, la meilleure agence de divertissement à Hollywood, CAA, l’a signé. Le réalisateur et les deux stars principales sont actuellement au Japon pour promouvoir le film après avoir été vus aux États-Unis il y a un mois. Le film a été favorablement accueilli au Japon, tout comme aux États-Unis.

Un utilisateur a écrit: “RRR au pays du soleil levant – c’est super mignon.”

“Les fans japonais de RRR ont fait de nombreuses formes de danse au rythme de naatu naatu”, lit-on dans un autre commentaire.

