Des YouTubers battent le record du monde Guinness en faisant 25 tractions suspendues à un hélicoptère

Deux passionnés de fitness néerlandais ont effectué le plus de tractions en se balançant d’un hélicoptère en une minute et ont réussi à enregistrer leur nom dans le Livre Guinness des records du monde. Non seulement cela, mais le duo a fait deux fois cette offre record victorieuse. Selon le site officiel de Guinness World Records, Stan Bruininck, populairement connu sous le nom de YouTuber Stan Browney, et son co-animateur de chaîne de fitness Arjen Albers ont tenté ce défi push-up à Hoevenen Airfield à Anvers en Belgique, en présence d’un arbitre officiel.

Maintenant, une vidéo d’eux réalisant leur exploit devient virale sur Internet. Alors qu’Albers est passé en premier et a effectué 24 tractions depuis un hélicoptère en vol stationnaire, Stan a prouvé son incroyable résilience et a effectué 25 tractions en une minute. C’est le 6 juillet que les deux jeunes YouTubers ont maîtrisé la réalisation du recordman en série arménien Roman Sahradyan de 23 tractions alors qu’il était suspendu à un hélicoptère en vol stationnaire.

Lors d’une conversation avec le Guinness World Records, les deux athlètes ont déclaré que les tractions normales sont sans aucun doute difficiles, mais que les tractions depuis un hélicoptère constituaient un véritable défi car ses barres sont plus épaisses que les autres.

Dans le but de réaliser l’exploit, ils auraient tous deux utilisé des tubes en PVC glissants suspendus à des cordes pendant l’entraînement. Cela a été fait pour stimuler les mouvements d’un hélicoptère et aussi pour préparer les athlètes à s’habituer aux conditions auxquelles ils pourraient être confrontés le jour du défi.

Tous deux étaient très dévoués à la réalisation de l’exploit, pour lequel ils s’entraînaient quotidiennement dans toutes les conditions. De plus, ils auraient même loué un hélicoptère, pour atteindre la perfection lors de leur pratique.

Pendant ce temps, deux hommes italiens ont battu le record du monde en changeant un pneu d’une voiture en mouvement lors du Lo Show Dei Record. Manuel Zoldan était le pilote et Gianluca Folco était celui qui changeait le pneu. Ils ont réussi l’exploit incroyable en seulement 1 minute et 17 secondes.

